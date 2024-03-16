https://crimea.ria.ru/20240316/putin-poluchaet-doklady-o-popytkakh-atak-vsu-v-poslednie-dni--peskov-1135746553.html

Путин получает доклады о попытках атак ВСУ в последние дни – Песков

Путин получает доклады о попытках атак ВСУ в последние дни – Песков - РИА Новости Крым, 16.03.2024

Путин получает доклады о попытках атак ВСУ в последние дни – Песков

Президент России Владимир Путин получает от военных постоянные доклады о произошедших за последние дни попытках атак российской территории в Белгородской и... РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T20:36

2024-03-16T20:36

2024-03-16T20:36

дмитрий песков

владимир путин (политик)

белгородская область

курская область

новости

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1b/1132359212_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_24f1def2e4cbe621f0c8e9c268acbf7f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин получает от военных постоянные доклады о произошедших за последние дни попытках атак российской территории в Белгородской и Курской областях, сообщил журналистам в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Минувшей ночью враг предпринял еще несколько попыток вторжения в Белгородской и Курской областях. Все они были сорваны. Ни в одной из попыток не удалось дойти до российской границы. Безвозвратные потери составили 60-70%", – добавил Песков.15 реактивных снарядов Vampire были уничтожены российской ПВО над Белгородской областью вечером в субботу. После атаки пострадал мужчина.Еще восемь реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью было сбито ПВО в субботу утром.В субботу утром также стало известно, что в течение минувшей ночи над территориями Курской и Белгородской областей дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, реактивный снаряд системы Vampire и ракету тактического ракетного комплекса "Точка-У".За прошедшие сутки с 07:00 15 марта по 07:00 16 марта в результате обстрелов Белгородской области погибло два человека и ранено 19, среди которых один подросток.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили ракетами по Курску и Белгороду: сбиты 8 дронов и "Точка-У"ВСУ атаковали Белгород: два человека пострадали, повреждены 23 квартирыСемь реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областью

белгородская область

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин (политик), белгородская область, курская область, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу