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Путин получает доклады о попытках атак ВСУ в последние дни – Песков - РИА Новости Крым, 16.03.2024
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Путин получает доклады о попытках атак ВСУ в последние дни – Песков
Путин получает доклады о попытках атак ВСУ в последние дни – Песков - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Путин получает доклады о попытках атак ВСУ в последние дни – Песков
Президент России Владимир Путин получает от военных постоянные доклады о произошедших за последние дни попытках атак российской территории в Белгородской и... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T20:36
2024-03-16T20:36
дмитрий песков
владимир путин (политик)
белгородская область
курская область
новости
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин получает от военных постоянные доклады о произошедших за последние дни попытках атак российской территории в Белгородской и Курской областях, сообщил журналистам в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Минувшей ночью враг предпринял еще несколько попыток вторжения в Белгородской и Курской областях. Все они были сорваны. Ни в одной из попыток не удалось дойти до российской границы. Безвозвратные потери составили 60-70%", – добавил Песков.15 реактивных снарядов Vampire были уничтожены российской ПВО над Белгородской областью вечером в субботу. После атаки пострадал мужчина.Еще восемь реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью было сбито ПВО в субботу утром.В субботу утром также стало известно, что в течение минувшей ночи над территориями Курской и Белгородской областей дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, реактивный снаряд системы Vampire и ракету тактического ракетного комплекса "Точка-У".За прошедшие сутки с 07:00 15 марта по 07:00 16 марта в результате обстрелов Белгородской области погибло два человека и ранено 19, среди которых один подросток.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили ракетами по Курску и Белгороду: сбиты 8 дронов и "Точка-У"ВСУ атаковали Белгород: два человека пострадали, повреждены 23 квартирыСемь реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областью
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дмитрий песков, владимир путин (политик), белгородская область, курская область, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Путин получает доклады о попытках атак ВСУ в последние дни – Песков

Путин получает постоянные доклады о попытках атак ВСУ в последние дни – Песков

20:36 16.03.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин получает от военных постоянные доклады о произошедших за последние дни попытках атак российской территории в Белгородской и Курской областях, сообщил журналистам в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин получает от военных постоянные доклады о произошедших за последние дни попытках атак нашей территории в Белгородской и курской областях. Все атаки отражены. Из 2500 диверсантов 1700 были поражены, безвозвратные потери со стороны врага составили 550 человек", – сказал он.

"Минувшей ночью враг предпринял еще несколько попыток вторжения в Белгородской и Курской областях. Все они были сорваны. Ни в одной из попыток не удалось дойти до российской границы. Безвозвратные потери составили 60-70%", – добавил Песков.
15 реактивных снарядов Vampire были уничтожены российской ПВО над Белгородской областью вечером в субботу. После атаки пострадал мужчина.
Еще восемь реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью было сбито ПВО в субботу утром.
В субботу утром также стало известно, что в течение минувшей ночи над территориями Курской и Белгородской областей дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, реактивный снаряд системы Vampire и ракету тактического ракетного комплекса "Точка-У".
За прошедшие сутки с 07:00 15 марта по 07:00 16 марта в результате обстрелов Белгородской области погибло два человека и ранено 19, среди которых один подросток.
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Дмитрий ПесковВладимир Путин (политик)Белгородская областьКурская областьНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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