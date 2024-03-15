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ВСУ атаковали Белгород: два человека пострадали, повреждены 23 квартиры
ВСУ атаковали Белгород: два человека пострадали, повреждены 23 квартиры - РИА Новости Крым, 15.03.2024
ВСУ атаковали Белгород: два человека пострадали, повреждены 23 квартиры
Два человека пострадали в результате утреннего обстрела Белгорода, повреждены 23 квартиры в семи многоквартирных домах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T09:45
2024-03-15T09:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в результате утреннего обстрела Белгорода, повреждены 23 квартиры в семи многоквартирных домах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.В Белгороде различные повреждения выявлены в 23 квартирах. Также зафиксирован прилет на территорию школьного стадиона – повреждены беговые дорожки, в здании самой школы незначительно повреждены два окна. Кроме того, повреждены автомобили – их количество уточняется.В Белгородском районе различные повреждения зафиксированы в нескольких квартирах одного многоквартирного дома, пяти частных жилых домах и двух зданиях торговых центров. Также повреждено восемь машин.Накануне Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ, погибли два человека, еще несколько получили ранения - среди них девятимесячная девочка. Повреждены квартиры, торговые помещения, автомобили. Читайте также на РИА Новости Крым:Жесткие атаки дронов и обстрелы: ситуация в Белгородской области за суткиПрикрыл собой сестру: в Белгороде ранены 9-месячная девочка и ее братТретья атака на Белгород за день: сбито 11 целей и пострадали 2 человека
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белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, вячеслав гладков, происшествия, пво
ВСУ атаковали Белгород: два человека пострадали, повреждены 23 квартиры
В Белгороде в результате атаки ВСУ пострадали два человека
09:45 15.03.2024 (обновлено: 09:51 15.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в результате утреннего обстрела Белгорода, повреждены 23 квартиры в семи многоквартирных домах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 7 снарядов системы залпового огня на подлете к городу. По предварительным данным, в Белгороде пострадали два человека. У одного мужчины ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких ребер, бригада скорой доставила его в горбольницу №2 города Белгорода. У второго мужчины посечено лицо осколками от стекла", - написал он в своем ТГ-канале.
В Белгороде различные повреждения выявлены в 23 квартирах. Также зафиксирован прилет на территорию школьного стадиона – повреждены беговые дорожки, в здании самой школы незначительно повреждены два окна. Кроме того, повреждены автомобили – их количество уточняется.
В Белгородском районе различные повреждения зафиксированы в нескольких квартирах одного многоквартирного дома, пяти частных жилых домах и двух зданиях торговых центров. Также повреждено восемь машин.
Накануне Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ, погибли два человека, еще несколько получили ранения - среди них девятимесячная девочка. Повреждены квартиры, торговые помещения, автомобили.
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