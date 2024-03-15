https://crimea.ria.ru/20240315/vsu-atakovali-belgorod-dva-cheloveka-postradali-povrezhdeny-23-kvartiry-1135682820.html

ВСУ атаковали Белгород: два человека пострадали, повреждены 23 квартиры

ВСУ атаковали Белгород: два человека пострадали, повреждены 23 квартиры - РИА Новости Крым, 15.03.2024

ВСУ атаковали Белгород: два человека пострадали, повреждены 23 квартиры

Два человека пострадали в результате утреннего обстрела Белгорода, повреждены 23 квартиры в семи многоквартирных домах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T09:45

2024-03-15T09:45

2024-03-15T09:51

белгород

белгородская область

обстрелы белгородской области

обстрелы всу

вячеслав гладков

происшествия

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в результате утреннего обстрела Белгорода, повреждены 23 квартиры в семи многоквартирных домах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.В Белгороде различные повреждения выявлены в 23 квартирах. Также зафиксирован прилет на территорию школьного стадиона – повреждены беговые дорожки, в здании самой школы незначительно повреждены два окна. Кроме того, повреждены автомобили – их количество уточняется.В Белгородском районе различные повреждения зафиксированы в нескольких квартирах одного многоквартирного дома, пяти частных жилых домах и двух зданиях торговых центров. Также повреждено восемь машин.Накануне Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ, погибли два человека, еще несколько получили ранения - среди них девятимесячная девочка. Повреждены квартиры, торговые помещения, автомобили. Читайте также на РИА Новости Крым:Жесткие атаки дронов и обстрелы: ситуация в Белгородской области за суткиПрикрыл собой сестру: в Белгороде ранены 9-месячная девочка и ее братТретья атака на Белгород за день: сбито 11 целей и пострадали 2 человека

белгород

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, вячеслав гладков, происшествия, пво