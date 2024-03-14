https://crimea.ria.ru/20240314/pod-obstrelami-v-belgorode-raneny-9-mesyachnaya-devochka-i-shkolnik-1135666708.html
Прикрыл собой сестру: в Белгороде ранены 9-месячная девочка и ее брат
Прикрыл собой сестру: в Белгороде ранены 9-месячная девочка и ее брат - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Прикрыл собой сестру: в Белгороде ранены 9-месячная девочка и ее брат
В селе Беловское Белгородского района от обстрелов со стороны Украины пострадали три человека, двое из них – дети. Ранения получили мальчик девяти лет и... РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T19:19
2024-03-14T19:19
2024-03-14T19:24
вячеслав гладков
белгородская область
дети
новости
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В селе Беловское Белгородского района от обстрелов со стороны Украины пострадали три человека, двое из них – дети. Ранения получили мальчик девяти лет и девятимесячная девочка. Об этом, подводя итоги обстрелов за день, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ещё один мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, он смог обратиться за помощью самостоятельно. Врачи городской больницы Белгорода №2 оказали ему всю необходимую медицинскую помощь и отправили домой на амбулаторное лечение.Рядом с детьми беспрерывно находится их мама, а всего в этой семье четверо детей. Во время взрыва 9-летний Женя прикрыл собой сестренку, рассказала она. Вячеслав Гладков поблагодарил весь медицинский персонал за оказанную помощь и заботу о детях.По информации губернатора, различные повреждения во время обстрелов получили 37 частных домовладений, две хозяйственных постройки и сельскохозяйственный объект. В двух многоквартирных домах выбиты окна, по предварительным данным, повреждена 21 автомобиль.Как ранее сообщили в Минобороны, при попытке прорыва на территорию Белгородской области 14 марта было уничтожено 195 украинских боевиков и пять танков противника.В результате дневных атак ВСУ на Грайворонский городской округ Белгородской области пострадали семь человек, сообщил губернатор. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.Утром над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО – были сбиты восемь воздушных целей на подлете к городу. В результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель, еще шесть человек получили ранения.Позже губернатор сообщил о новой атаке украинских боевиков. На подлете к городу было уничтожено 10 воздушных целей. В результате взрыва автомобиль, за рулем которого находилась мирная жительница, опрокинулся в кювет. От полученных травм женщина скончалась на месте. Еще три человека получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Число раненых при атаке ВСУ на Белгород снова выросло: двое в реанимацииЧисло пострадавших при обстреле Белгорода увеличилосьВСУ атаковали Белгород реактивными снарядами: есть погибший и раненые
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вячеслав гладков, белгородская область, дети, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области, обстрелы всу
Прикрыл собой сестру: в Белгороде ранены 9-месячная девочка и ее брат
В Белгородской области во время атаки ВСУ ранена девятимесячная девочка и ее брат
19:19 14.03.2024 (обновлено: 19:24 14.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В селе Беловское Белгородского района от обстрелов со стороны Украины пострадали три человека, двое из них – дети. Ранения получили мальчик девяти лет и девятимесячная девочка. Об этом, подводя итоги обстрелов за день, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В селе Беловское есть трое пострадавших, двое из них – дети. 9-летний мальчик с множественными ранениями мягких тканей стопы и закрытой черепно-мозговой травмой и 9-месячная девочка с ранениями лица, кисти и закрытой черепно-мозговой травмой находятся в Детской областной клинической больнице под наблюдением специалистов", – говорится в сообщении.
Ещё один мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, он смог обратиться за помощью самостоятельно. Врачи городской больницы Белгорода №2 оказали ему всю необходимую медицинскую помощь и отправили домой на амбулаторное лечение.
"Оба ребенка находятся в отделении травматологии. Врачи оценивают состояние 9-летнего Жени и его 9-месячной сестренки Ангелины как средней степени тяжести. Сейчас они проходят необходимые обследования. Для более эффективного лечения вызвали травматолога и реаниматолога из федерального центра – уже завтра они прибудут в больницу, чтобы посодействовать нашим врачам", – продолжил Гладков.
Рядом с детьми беспрерывно находится их мама, а всего в этой семье четверо детей. Во время взрыва 9-летний Женя прикрыл собой сестренку, рассказала она. Вячеслав Гладков поблагодарил весь медицинский персонал за оказанную помощь и заботу о детях.
По информации губернатора, различные повреждения во время обстрелов получили 37 частных домовладений, две хозяйственных постройки и сельскохозяйственный объект. В двух многоквартирных домах выбиты окна, по предварительным данным, повреждена 21 автомобиль.
Как ранее сообщили в Минобороны, при попытке прорыва
на территорию Белгородской области 14 марта было уничтожено 195 украинских боевиков и пять танков противника.
В результате дневных атак ВСУ на Грайворонский городской округ Белгородской области пострадали семь человек
, сообщил губернатор. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Утром над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО
– были сбиты восемь воздушных целей на подлете к городу. В результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель, еще шесть человек получили ранения.
Позже губернатор сообщил о новой атаке
украинских боевиков. На подлете к городу было уничтожено 10 воздушных целей. В результате взрыва автомобиль, за рулем которого находилась мирная жительница, опрокинулся в кювет. От полученных травм женщина скончалась на месте. Еще три человека получили ранения.
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