Рейтинг@Mail.ru
Новые атаки ВСУ на Белгородскую область: пострадали шесть человек - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240314/novye-ataki-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-postradali-shest-chelovek-1135660949.html
Новые атаки ВСУ на Белгородскую область: пострадали шесть человек
Новые атаки ВСУ на Белгородскую область: пострадали шесть человек - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Новые атаки ВСУ на Белгородскую область: пострадали шесть человек
В результате новых атак ВСУ на Грайворонский городской округ Белгородской области пострадали шесть человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T17:04
2024-03-14T17:04
белгород
вячеслав гладков
новости
белгородская область
обстрелы белгородской области
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/05/1135420341_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1861c79d9d27ba3f6114af7988743b5f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В результате новых атак ВСУ на Грайворонский городской округ Белгородской области пострадали шесть человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, в районную ЦРБ поступил мужчина с осколочным ранением грудной клетки после очередного обстрела села Козинка."Состояние всех пострадавших, которые находятся в больнице, врачи оценивают как стабильное, средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается", – Вячеслав Гладков.По информации губернатора, в Грайвороне в результате прямого попадания полностью разрушен жилой дом. Также различные повреждения получил еще один частный дом: выбиты окна, посечены фасад и забор. На месте работают оперативные службы, продолжается подворовый обход.В целях безопасности в Белгородской области пока до конца дня закрывают торговые центры. Когда они продолжат свою работу, будет зависеть от оперативной обстановки.Также украинским дроном-камикадзе был атакован движущийся по дороге легковой автомобиль. Это произошло в селе Глотово Грайворонского городского округа. Пострадали два человека – у одного мужчины контузия, у второго – контузия и осколочное ранение руки. Бригадой скорой они были доставлены в центральную районную больницу, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, подчеркнул Гладков.В четверг утром Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО – были сбиты восемь воздушных целей на подлете к городу. В результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Еще шесть человек получили ранения.Позже губернатор сообщил о новой атаке украинских боевиков. На подлете к городу было уничтожено 10 воздушных целей. В результате взрыва автомобиль, за рулем которого находилась мирная жительница, опрокинулся в кювет. От полученных травм женщина скончалась на месте. Еще три человека получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Число раненых при атаке ВСУ на Белгород снова выросло: двое в реанимацииЧисло пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/05/1135420341_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_accb84033b863c4a3ad00e0d734da4b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгород, вячеслав гладков, новости, белгородская область, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Новые атаки ВСУ на Белгородскую область: пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в результате новых атак ВСУ на Белгородскую область

17:04 14.03.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В результате новых атак ВСУ на Грайворонский городской округ Белгородской области пострадали шесть человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате прямого попадания в дом пострадали двое человек – у мужчины ушиб головы, у девушки шоковое состояние. Необходимая помощь им была оказана на месте, от госпитализации они отказались. Еще две женщины из Грайворона с осколочными ранениями доставлены бригадой скорой помощи в районную ЦРБ", написал губернатор в Telegram-канале.

Кроме того, в районную ЦРБ поступил мужчина с осколочным ранением грудной клетки после очередного обстрела села Козинка.
"Состояние всех пострадавших, которые находятся в больнице, врачи оценивают как стабильное, средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается", – Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, в Грайвороне в результате прямого попадания полностью разрушен жилой дом. Также различные повреждения получил еще один частный дом: выбиты окна, посечены фасад и забор. На месте работают оперативные службы, продолжается подворовый обход.
В целях безопасности в Белгородской области пока до конца дня закрывают торговые центры. Когда они продолжат свою работу, будет зависеть от оперативной обстановки.
Также украинским дроном-камикадзе был атакован движущийся по дороге легковой автомобиль. Это произошло в селе Глотово Грайворонского городского округа. Пострадали два человека – у одного мужчины контузия, у второго – контузия и осколочное ранение руки. Бригадой скорой они были доставлены в центральную районную больницу, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, подчеркнул Гладков.
В четверг утром Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО – были сбиты восемь воздушных целей на подлете к городу. В результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Еще шесть человек получили ранения.
Позже губернатор сообщил о новой атаке украинских боевиков. На подлете к городу было уничтожено 10 воздушных целей. В результате взрыва автомобиль, за рулем которого находилась мирная жительница, опрокинулся в кювет. От полученных травм женщина скончалась на месте. Еще три человека получили ранения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Число раненых при атаке ВСУ на Белгород снова выросло: двое в реанимации
Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось
 
БелгородВячеслав ГладковНовостиБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:18ВСУ направили дрон-камикадзе на жилой дом в Новой Каховке
17:04Новые атаки ВСУ на Белгородскую область: пострадали шесть человек
16:53Аксенов назвал главный символ Крыма
16:32ПСБ втрое нарастит портфель проектов импортозамещения и диверсификации
16:12Больше тысячи боевиков и склад боеприпасов: потери ВСУ за сутки
16:07Всегда вбивали клин – Аксенов оценил отношение Киева к крымчанам
15:08Аксенов назвал главную ценность событий Крымской весны
14:47Сакральное место: Михалков оценил значение Крыма для России
14:37Посвятил рекорд Путину: богатырь из Керчи сдвинул с места КамАЗ
14:34Российские войска отразили 9 контратак ВСУ на двух направлениях
14:17Работают ПВО: сбиты 136 беспилотников и 8 реактивных снарядов
14:11Сколько бюллетеней напечатали к выборам президента в России
14:02Как россияне относятся к воссоединению Крыма с РФ – соцопрос
14:00Крым в развитии России: история, политика, дипломатия
13:55Армия России улучшила позиции по переднему краю на Херсонском направлении
13:50Зачем США заговорили о поставках ракет JASSM в Польшу
13:35Выставка "Спасаем дельфинов вместе" открылась в Феодосии
13:30195 боевиков ВСУ уничтожили при попытке прорваться в Белгородскую область
13:1810 воздушных целей сбиты над Белгородом - погибла женщина, ранены дети
12:56В Курской области отражают атаку вражеской ДРГ
Лента новостейМолния