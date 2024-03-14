https://crimea.ria.ru/20240314/novye-ataki-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-postradali-shest-chelovek-1135660949.html

Новые атаки ВСУ на Белгородскую область: пострадали шесть человек

Новые атаки ВСУ на Белгородскую область: пострадали шесть человек - РИА Новости Крым, 14.03.2024

Новые атаки ВСУ на Белгородскую область: пострадали шесть человек

В результате новых атак ВСУ на Грайворонский городской округ Белгородской области пострадали шесть человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T17:04

2024-03-14T17:04

2024-03-14T17:04

белгород

вячеслав гладков

новости

белгородская область

обстрелы белгородской области

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В результате новых атак ВСУ на Грайворонский городской округ Белгородской области пострадали шесть человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, в районную ЦРБ поступил мужчина с осколочным ранением грудной клетки после очередного обстрела села Козинка."Состояние всех пострадавших, которые находятся в больнице, врачи оценивают как стабильное, средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается", – Вячеслав Гладков.По информации губернатора, в Грайвороне в результате прямого попадания полностью разрушен жилой дом. Также различные повреждения получил еще один частный дом: выбиты окна, посечены фасад и забор. На месте работают оперативные службы, продолжается подворовый обход.В целях безопасности в Белгородской области пока до конца дня закрывают торговые центры. Когда они продолжат свою работу, будет зависеть от оперативной обстановки.Также украинским дроном-камикадзе был атакован движущийся по дороге легковой автомобиль. Это произошло в селе Глотово Грайворонского городского округа. Пострадали два человека – у одного мужчины контузия, у второго – контузия и осколочное ранение руки. Бригадой скорой они были доставлены в центральную районную больницу, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, подчеркнул Гладков.В четверг утром Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО – были сбиты восемь воздушных целей на подлете к городу. В результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Еще шесть человек получили ранения.Позже губернатор сообщил о новой атаке украинских боевиков. На подлете к городу было уничтожено 10 воздушных целей. В результате взрыва автомобиль, за рулем которого находилась мирная жительница, опрокинулся в кювет. От полученных травм женщина скончалась на месте. Еще три человека получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Число раненых при атаке ВСУ на Белгород снова выросло: двое в реанимацииЧисло пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось

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