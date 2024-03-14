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10 воздушных целей сбиты над Белгородом - погибла женщина, ранены дети
10 воздушных целей сбиты над Белгородом - погибла женщина, ранены дети - РИА Новости Крым, 14.03.2024
10 воздушных целей сбиты над Белгородом - погибла женщина, ранены дети
Один человек погиб, еще трое получили ранения при новой атаке украинских боевиков на Белгород. На подлете к городу уничтожено 10 воздушных целей, сообщил... РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T13:18
2024-03-14T13:18
2024-03-14T13:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще трое получили ранения при новой атаке украинских боевиков на Белгород. На подлете к городу уничтожено 10 воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, ранены еще трое мирных жителей.В поселке Беловское Белгородского района осколочные ранения получили трое детей.Он добавил, что в Белгороде повреждено несколько квартир в восьми многоэтажках, частично разрушены три частных дома и трех хозяйственных субъекта. По предварительной информации, повреждения получили 13 автомобилей. В Беловском повреждения выявлены в частных домовладениях и многоэтажках на трех улицах.В четверг утром губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО - было сбито восемь воздушных целей на подлете к городу. В результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Еще шесть человек получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Число раненых при атаке ВСУ на Белгород снова выросло: двое в реанимацииВ Белгороде объявлена ракетная опасностьВСУ атаковали Белгород реактивными снарядами: есть погибший и раненые
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белгород, атака всу на белгород, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, новости
10 воздушных целей сбиты над Белгородом - погибла женщина, ранены дети
Женщина погибла и трое пострадали при новой атаке ВСУ на Белгород - губернатор
13:18 14.03.2024 (обновлено: 13:30 14.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще трое получили ранения при новой атаке украинских боевиков на Белгород. На подлете к городу уничтожено 10 воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В результате взрыва автомобиль, за рулем которого находилась мирная жительница, опрокинулся в кювет. От полученных травм женщина скончалась на месте", - сообщил он.
Кроме того, ранены еще трое мирных жителей.
"Две женщины с баротравмами и мужчина с осколочным ранением плеча бригадами скорой помощи доставлены в городскую больницу №2 Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", - уточнил руководитель региона.
В поселке Беловское Белгородского района осколочные ранения получили трое детей.
"В одном многоквартирном доме трем детям осколками несильно посекло ноги, госпитализация не требуется", - сообщил Гладков.
Он добавил, что в Белгороде повреждено несколько квартир в восьми многоэтажках, частично разрушены три частных дома и трех хозяйственных субъекта. По предварительной информации, повреждения получили 13 автомобилей. В Беловском повреждения выявлены в частных домовладениях и многоэтажках на трех улицах.
В четверг утром губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО
- было сбито восемь воздушных целей на подлете к городу. В результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Еще шесть человек получили ранения.
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