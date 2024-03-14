https://crimea.ria.ru/20240314/esche-10-vozdushnykh-tseley-sbito-nad-belgorodom---pogibla-zhenschina-1135649815.html

10 воздушных целей сбиты над Белгородом - погибла женщина, ранены дети

10 воздушных целей сбиты над Белгородом - погибла женщина, ранены дети - РИА Новости Крым, 14.03.2024

10 воздушных целей сбиты над Белгородом - погибла женщина, ранены дети

Один человек погиб, еще трое получили ранения при новой атаке украинских боевиков на Белгород. На подлете к городу уничтожено 10 воздушных целей, сообщил... РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T13:18

2024-03-14T13:18

2024-03-14T13:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще трое получили ранения при новой атаке украинских боевиков на Белгород. На подлете к городу уничтожено 10 воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, ранены еще трое мирных жителей.В поселке Беловское Белгородского района осколочные ранения получили трое детей.Он добавил, что в Белгороде повреждено несколько квартир в восьми многоэтажках, частично разрушены три частных дома и трех хозяйственных субъекта. По предварительной информации, повреждения получили 13 автомобилей. В Беловском повреждения выявлены в частных домовладениях и многоэтажках на трех улицах.В четверг утром губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО - было сбито восемь воздушных целей на подлете к городу. В результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Еще шесть человек получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Число раненых при атаке ВСУ на Белгород снова выросло: двое в реанимацииВ Белгороде объявлена ракетная опасностьВСУ атаковали Белгород реактивными снарядами: есть погибший и раненые

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