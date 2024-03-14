https://crimea.ria.ru/20240314/chislo-ranenykh-pri-atake-vsu-na-belgorod-snova-vyroslo-dvoe-v-reanimatsii-1135645325.html
Число раненых при атаке ВСУ на Белгород снова выросло: двое в реанимации
Число раненых при атаке ВСУ на Белгород снова выросло: двое в реанимации - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Число раненых при атаке ВСУ на Белгород снова выросло: двое в реанимации
Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Белгород увеличилось до шести человек, двое раненых находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T11:52
2024-03-14T11:52
2024-03-14T11:55
белгород
атака всу на белгород
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
общество
вячеслав гладков
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0e/1135645099_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_8553aa86ce95944347f74044619611a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Белгород увеличилось до шести человек, двое раненых находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков."По уточненной информации от медицины катастроф, в результата теракта всего пострадали шесть человек: четыре женщины и двое мужчин. Бригадами скорой все раненые были доставлены в медицинские учреждения города", - написал он в своем Telegram-канале.Гладков уточнил, что одна женщина получила осколочное ранение лопатки, у второй - закрытый перелом плеча. У мужчины диагностировали осколочные ранения поясницы.По информации губернатора, медики осмотрели еще одну жительницу с ссадинами. От госпитализации она отказалась.Кроме того, Гладков уточнил, что при атаке в городе повреждены 11 частных домовладений, две квартиры в двух многоэтажках. Повреждены здание учреждения здравоохранения, гостиница и фитнес-зал. Также посечены 53 легковых автомобиля. Есть повреждения и в Белгородском районе – в поселке Разумное и селе Нижний Ольшанец.В ночь на четверг над Белгородской областью ПВО сбили 11 беспилотников. Утром 14 марта над Белгородом и Белгородским районом сбиты еще восемь воздушных целей на подлете к городу. В результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Изначально была информация об обращениях на линию скорой помощи двух пострадавших женщин и одном мужчине. Поже число раненых увеличилось до четырех.Читайте также на РИА Новости Крым:14 беспилотников ВСУ сбиты над Курской и Белгородской областямиВ Белгороде объявлена ракетная опасностьЖенщина тяжело ранена при атаке ВСУ на Грайворон
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0e/1135645099_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e2c7029ddc557b4e3da31ec526fe790c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, атака всу на белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, общество, вячеслав гладков, новости
Число раненых при атаке ВСУ на Белгород снова выросло: двое в реанимации
Число раненых при атаке ВСУ на Белгород выросло до шести – двое в тяжелом состоянии
11:52 14.03.2024 (обновлено: 11:55 14.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Белгород увеличилось до шести человек, двое раненых находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
"По уточненной информации от медицины катастроф, в результата теракта всего пострадали шесть человек: четыре женщины и двое мужчин. Бригадами скорой все раненые были доставлены в медицинские учреждения города", - написал он в своем Telegram-канале.
Гладков уточнил, что одна женщина получила осколочное ранение лопатки, у второй - закрытый перелом плеча. У мужчины диагностировали осколочные ранения поясницы.
"Также в областной клинической больнице находятся двое пострадавших: у женщины и у мужчины множественные осколочные ранения, по оценке медиков, они в тяжелом состоянии. Проводятся реанимационные мероприятия", - написал Гладков.
По информации губернатора, медики осмотрели еще одну жительницу с ссадинами. От госпитализации она отказалась.
Кроме того, Гладков уточнил, что при атаке в городе повреждены 11 частных домовладений, две квартиры в двух многоэтажках. Повреждены здание учреждения здравоохранения, гостиница и фитнес-зал. Также посечены 53 легковых автомобиля. Есть повреждения и в Белгородском районе – в поселке Разумное и селе Нижний Ольшанец.
"На местах работают оперативные службы, строители и сотрудники управляющих компаний. В ближайшее время будет закрыт тепловой контур по временной схеме, и после всех замеров приступим к восстановительным работам", - заключил губернатор.
В ночь на четверг над Белгородской областью ПВО сбили 11 беспилотников. Утром 14 марта над Белгородом и Белгородским районом сбиты
еще восемь воздушных целей на подлете к городу. В результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Изначально была информация об обращениях на линию скорой помощи двух пострадавших женщин и одном мужчине. Поже число раненых увеличилось до четырех
.
Читайте также на РИА Новости Крым: