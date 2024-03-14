https://crimea.ria.ru/20240314/chislo-ranenykh-pri-atake-vsu-na-belgorod-snova-vyroslo-dvoe-v-reanimatsii-1135645325.html

Число раненых при атаке ВСУ на Белгород снова выросло: двое в реанимации

Число раненых при атаке ВСУ на Белгород снова выросло: двое в реанимации - РИА Новости Крым, 14.03.2024

Число раненых при атаке ВСУ на Белгород снова выросло: двое в реанимации

Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Белгород увеличилось до шести человек, двое раненых находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T11:52

2024-03-14T11:52

2024-03-14T11:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Белгород увеличилось до шести человек, двое раненых находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков."По уточненной информации от медицины катастроф, в результата теракта всего пострадали шесть человек: четыре женщины и двое мужчин. Бригадами скорой все раненые были доставлены в медицинские учреждения города", - написал он в своем Telegram-канале.Гладков уточнил, что одна женщина получила осколочное ранение лопатки, у второй - закрытый перелом плеча. У мужчины диагностировали осколочные ранения поясницы.По информации губернатора, медики осмотрели еще одну жительницу с ссадинами. От госпитализации она отказалась.Кроме того, Гладков уточнил, что при атаке в городе повреждены 11 частных домовладений, две квартиры в двух многоэтажках. Повреждены здание учреждения здравоохранения, гостиница и фитнес-зал. Также посечены 53 легковых автомобиля. Есть повреждения и в Белгородском районе – в поселке Разумное и селе Нижний Ольшанец.В ночь на четверг над Белгородской областью ПВО сбили 11 беспилотников. Утром 14 марта над Белгородом и Белгородским районом сбиты еще восемь воздушных целей на подлете к городу. В результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Изначально была информация об обращениях на линию скорой помощи двух пострадавших женщин и одном мужчине. Поже число раненых увеличилось до четырех.Читайте также на РИА Новости Крым:14 беспилотников ВСУ сбиты над Курской и Белгородской областямиВ Белгороде объявлена ракетная опасностьЖенщина тяжело ранена при атаке ВСУ на Грайворон

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, атака всу на белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, общество, вячеслав гладков, новости