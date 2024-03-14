https://crimea.ria.ru/20240314/28-bespilotnikov-vsu-sbity-nad-kurskoy-i-belgorodskoy-oblastyami-1135639697.html

14 беспилотников ВСУ сбиты над Курской и Белгородской областями

14 беспилотников ВСУ сбиты над Курской и Белгородской областями - РИА Новости Крым, 14.03.2024

14 беспилотников ВСУ сбиты над Курской и Белгородской областями

Украинские боевики в ночь на четверг предприняли очередную попытку массовой беспилотной атаки приграничных регионов России. Над Курской и Белгородской областями РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T07:15

2024-03-14T07:15

2024-03-14T08:29

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы курской области

курская область

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на четверг предприняли очередную попытку массовой беспилотной атаки приграничных регионов России. Над Курской и Белгородской областями российские силы противовоздушной обороны уничтожили 14 вражеских дронов. Об этом сообщили в Минобороны.По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, под ударом оказался Белгород. При падении обломков дрона загорелась сухая трава, ударной волной выбило окна в частном доме. Пострадавших нет.Еще два БПЛА упали и сдетанировали в поселке Прохоровка. В результате первого взрыва загорелась кровля частного дома, также выбиты окна и посечен фасад. Пострадавших нет, в доме никто не проживал. Второй беспилотник сдетонировал рядом с этим же домом, взрывной волной поврежден соседний частный жилой дом - посечены фасад и забор. Никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.По данным главы Курской области Романа Старовойта, атаки на Курскую область ПВО отбивала в течение ночи. Отбой опасности был объявлен только после 6 часов утра 14 марта.ВСУ регулярно наносят удары по мирной инфраструктуре российских регионов. Только в ночь на 13 марта над регионами РФ сбиты 58 беспилотников, еще семь вражеских дронов уничтожены российскими средствами ПВО утром в среду. Также атаки продолжились в течение дня 13 марта. За сутки в Белгородской области зафиксировано более 320 прилетов снарядов ВСУ, 27 раз украинские боевики использовали в атаках беспилотники, в том числе самолетного типа. Есть раненые.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина тяжело ранена при атаке ВСУ на ГрайворонМирный житель скончался после атаки ВСУ на Курскую областьПри попытке прорыва границы России украинскими ДРГ убиты 234 боевика

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы курской области, курская область, обстрелы белгородской области, белгородская область, новости