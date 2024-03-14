Рейтинг@Mail.ru
14 беспилотников ВСУ сбиты над Курской и Белгородской областями - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240314/28-bespilotnikov-vsu-sbity-nad-kurskoy-i-belgorodskoy-oblastyami-1135639697.html
14 беспилотников ВСУ сбиты над Курской и Белгородской областями
14 беспилотников ВСУ сбиты над Курской и Белгородской областями - РИА Новости Крым, 14.03.2024
14 беспилотников ВСУ сбиты над Курской и Белгородской областями
Украинские боевики в ночь на четверг предприняли очередную попытку массовой беспилотной атаки приграничных регионов России. Над Курской и Белгородской областями РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T07:15
2024-03-14T08:29
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы курской области
курская область
обстрелы белгородской области
белгородская область
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/03/1132536848_0:141:1350:900_1920x0_80_0_0_0a2a8a3e0dd39170e2828276fab97b88.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на четверг предприняли очередную попытку массовой беспилотной атаки приграничных регионов России. Над Курской и Белгородской областями российские силы противовоздушной обороны уничтожили 14 вражеских дронов. Об этом сообщили в Минобороны.По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, под ударом оказался Белгород. При падении обломков дрона загорелась сухая трава, ударной волной выбило окна в частном доме. Пострадавших нет.Еще два БПЛА упали и сдетанировали в поселке Прохоровка. В результате первого взрыва загорелась кровля частного дома, также выбиты окна и посечен фасад. Пострадавших нет, в доме никто не проживал. Второй беспилотник сдетонировал рядом с этим же домом, взрывной волной поврежден соседний частный жилой дом - посечены фасад и забор. Никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.По данным главы Курской области Романа Старовойта, атаки на Курскую область ПВО отбивала в течение ночи. Отбой опасности был объявлен только после 6 часов утра 14 марта.ВСУ регулярно наносят удары по мирной инфраструктуре российских регионов. Только в ночь на 13 марта над регионами РФ сбиты 58 беспилотников, еще семь вражеских дронов уничтожены российскими средствами ПВО утром в среду. Также атаки продолжились в течение дня 13 марта. За сутки в Белгородской области зафиксировано более 320 прилетов снарядов ВСУ, 27 раз украинские боевики использовали в атаках беспилотники, в том числе самолетного типа. Есть раненые.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина тяжело ранена при атаке ВСУ на ГрайворонМирный житель скончался после атаки ВСУ на Курскую областьПри попытке прорыва границы России украинскими ДРГ убиты 234 боевика
курская область
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/03/1132536848_150:0:1350:900_1920x0_80_0_0_a0987dda1fe086837352781ca1711888.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы курской области, курская область, обстрелы белгородской области, белгородская область, новости
14 беспилотников ВСУ сбиты над Курской и Белгородской областями

Российские ПВО за ночь сбили 14 беспилотников над Курской и Белгородской областями

07:15 14.03.2024 (обновлено: 08:29 14.03.2024)
 
© РИА НовостиПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на четверг предприняли очередную попытку массовой беспилотной атаки приграничных регионов России. Над Курской и Белгородской областями российские силы противовоздушной обороны уничтожили 14 вражеских дронов. Об этом сообщили в Минобороны.

"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 14 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской области (11 БПЛА) и Курской области (3 БПЛА)", - сказано в сообщении.

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, под ударом оказался Белгород. При падении обломков дрона загорелась сухая трава, ударной волной выбило окна в частном доме. Пострадавших нет.
Еще два БПЛА упали и сдетанировали в поселке Прохоровка. В результате первого взрыва загорелась кровля частного дома, также выбиты окна и посечен фасад. Пострадавших нет, в доме никто не проживал. Второй беспилотник сдетонировал рядом с этим же домом, взрывной волной поврежден соседний частный жилой дом - посечены фасад и забор. Никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.
По данным главы Курской области Романа Старовойта, атаки на Курскую область ПВО отбивала в течение ночи. Отбой опасности был объявлен только после 6 часов утра 14 марта.
ВСУ регулярно наносят удары по мирной инфраструктуре российских регионов. Только в ночь на 13 марта над регионами РФ сбиты 58 беспилотников, еще семь вражеских дронов уничтожены российскими средствами ПВО утром в среду. Также атаки продолжились в течение дня 13 марта. За сутки в Белгородской области зафиксировано более 320 прилетов снарядов ВСУ, 27 раз украинские боевики использовали в атаках беспилотники, в том числе самолетного типа. Есть раненые.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Женщина тяжело ранена при атаке ВСУ на Грайворон
Мирный житель скончался после атаки ВСУ на Курскую область
При попытке прорыва границы России украинскими ДРГ убиты 234 боевика
 
Министерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы Курской областиКурская областьОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:58Умерла народная артистка РСФСР Наталия Касаткина
09:57ВСУ сбросили взрывчатку на Запорожскую АЭС
09:45Непризнание референдума в Крыму стало роковой ошибкой Запада – Косачев
09:37Наблюдать за выборами в России будут делегации из 36 стран
09:02ВСУ атаковали Белгород реактивными снарядами: есть погибший и раненые
08:42Будут бюджетные места: сколько детей примет новый бассейн в Инкермане
08:27В Белгороде объявлена ракетная опасность
08:14В Петербурге разбита законспирированная ячейка террористов
07:52Где в Севастополе не будет света 14 марта: список адресов
07:36Жительница Мариуполя задержана по подозрению в шпионаже
07:1514 беспилотников ВСУ сбиты над Курской и Белгородской областями
07:04Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами президента
06:37В центре Симферополя снова ограничат движение: схема проезда
06:10В каком формате возможны переговоры по Украине – мнение политолога
00:01Дожди и туман: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 14 марта
23:11США не будут менять ядерную стратегию – Белый дом
22:43Главное за день: 13 марта
22:16Главные новости Крыма: 13 марта
21:57Эвакуация жителей в Белгородской области – фейк
Лента новостейМолния