https://crimea.ria.ru/20240313/320-priletov-belgorodskaya-oblast-pod-obstrelami-1135628960.html

320 прилетов: Белгородская область под обстрелами

320 прилетов: Белгородская область под обстрелами - РИА Новости Крым, 13.03.2024

320 прилетов: Белгородская область под обстрелами

Более 320 прилетов снарядов ВСУ зафиксировано в Белгородской области за сутки, 27 раз ВСУ использовали в атаках беспилотники, в том числе самолетного типа,... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T18:10

2024-03-13T18:10

2024-03-13T18:10

вячеслав гладков

новости

белгород

белгородская область

беспилотник (бпла, дрон)

пво

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Более 320 прилетов снарядов ВСУ зафиксировано в Белгородской области за сутки, 27 раз ВСУ использовали в атаках беспилотники, в том числе самолетного типа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.В частности атаки ВСУ зафиксированы в Алексеевском, Старооскольском, Новооскольском, Валуйском, Грайворонском, Губкинском округах. Повреждены здание районного суда, жилые дома, территория сельскохозяйственного предприятия – легкое ранение получил охранник, нарушено электро- и газоснабжение некоторых населенных пунктов, в селах Дорогощь и Ивановская Лисица атакованы инфраструктурные объекты связи, в городе Губкин женщина получила осколочные ранения головы и была госпитализирована.В Белгородском районе и Белгороде шестеро пострадавших – трое из них госпитализированы, повреждены жилые и административные здания, здание храма, торговые и социальные объекты, автомобили. В Борисовском районе на территории одного из приграничных населенных пунктов в результате обстрела погиб участник территориальной самообороны.В Ивнянском, Чернянском, Красненском, Ракитянском, Красногвардейском районах обошлось без серьезных последствий. В городе Бирюч выявлены повреждения остекления в двух частных домах На крыше одного из домов обнаружен взрывоопасный предмет – неразорвавшиеся обломки изъяты. В Краснояружском районе разрушения выявлены в ДК, в здании ФАПа, на территории сельскохозяйственного предприятия.⠀"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено 78 артиллерийских снарядов и 20 снарядов из РСЗО "Град". Есть пятеро пострадавших. Сегодня в скорую самостоятельно обратился мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, он госпитализирован. Еще двое мужчин – один с осколочными ранениями брюшной полости и второй с контузией и ссадинами – находятся в городской больнице Белгорода. Женщина с осколочными ранениями лица и контузией самостоятельно обратилась в ЦРБ. Еще одной пострадавшей с осколочным ранением лица рану обработали на месте. Есть различные разрушения домов, промышленных предприятий, повреждено два инфраструктурных объекта, 19 единиц – перечислил Гладков.Кроме того, в Яковлевском городском округе в селе Алексеевка средствами ПВО сбита тактическая ракета. Пострадавших нет, незначительно повреждена кровля жилого дома.ВСУ регулярно наносят удары по мирной инфраструктуре российских регионов. Только в ночь на 13 марта над регионами РФ сбиты 58 беспилотников, еще семь вражеских дронов уничтожены российскими средствами ПВО утром в среду. Также атаки продолжились в течение дня 13 марта. Читайте также на РИА Новости Крым:Десятки беспилотников над регионами России: последствия ночных ударов ВСУНефтезавод в Рязани загорелся после атаки БПЛА: есть пострадавшиеМужчина подорвался на мине в Брянской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, новости, белгород, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), пво, обстрелы всу