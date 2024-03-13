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320 прилетов: Белгородская область под обстрелами - РИА Новости Крым, 13.03.2024
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320 прилетов: Белгородская область под обстрелами
320 прилетов: Белгородская область под обстрелами - РИА Новости Крым, 13.03.2024
320 прилетов: Белгородская область под обстрелами
Более 320 прилетов снарядов ВСУ зафиксировано в Белгородской области за сутки, 27 раз ВСУ использовали в атаках беспилотники, в том числе самолетного типа,... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T18:10
2024-03-13T18:10
вячеслав гладков
новости
белгород
белгородская область
беспилотник (бпла, дрон)
пво
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Более 320 прилетов снарядов ВСУ зафиксировано в Белгородской области за сутки, 27 раз ВСУ использовали в атаках беспилотники, в том числе самолетного типа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.В частности атаки ВСУ зафиксированы в Алексеевском, Старооскольском, Новооскольском, Валуйском, Грайворонском, Губкинском округах. Повреждены здание районного суда, жилые дома, территория сельскохозяйственного предприятия – легкое ранение получил охранник, нарушено электро- и газоснабжение некоторых населенных пунктов, в селах Дорогощь и Ивановская Лисица атакованы инфраструктурные объекты связи, в городе Губкин женщина получила осколочные ранения головы и была госпитализирована.В Белгородском районе и Белгороде шестеро пострадавших – трое из них госпитализированы, повреждены жилые и административные здания, здание храма, торговые и социальные объекты, автомобили. В Борисовском районе на территории одного из приграничных населенных пунктов в результате обстрела погиб участник территориальной самообороны.В Ивнянском, Чернянском, Красненском, Ракитянском, Красногвардейском районах обошлось без серьезных последствий. В городе Бирюч выявлены повреждения остекления в двух частных домах На крыше одного из домов обнаружен взрывоопасный предмет – неразорвавшиеся обломки изъяты. В Краснояружском районе разрушения выявлены в ДК, в здании ФАПа, на территории сельскохозяйственного предприятия.⠀"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено 78 артиллерийских снарядов и 20 снарядов из РСЗО "Град". Есть пятеро пострадавших. Сегодня в скорую самостоятельно обратился мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, он госпитализирован. Еще двое мужчин – один с осколочными ранениями брюшной полости и второй с контузией и ссадинами – находятся в городской больнице Белгорода. Женщина с осколочными ранениями лица и контузией самостоятельно обратилась в ЦРБ. Еще одной пострадавшей с осколочным ранением лица рану обработали на месте. Есть различные разрушения домов, промышленных предприятий, повреждено два инфраструктурных объекта, 19 единиц – перечислил Гладков.Кроме того, в Яковлевском городском округе в селе Алексеевка средствами ПВО сбита тактическая ракета. Пострадавших нет, незначительно повреждена кровля жилого дома.ВСУ регулярно наносят удары по мирной инфраструктуре российских регионов. Только в ночь на 13 марта над регионами РФ сбиты 58 беспилотников, еще семь вражеских дронов уничтожены российскими средствами ПВО утром в среду. Также атаки продолжились в течение дня 13 марта. Читайте также на РИА Новости Крым:Десятки беспилотников над регионами России: последствия ночных ударов ВСУНефтезавод в Рязани загорелся после атаки БПЛА: есть пострадавшиеМужчина подорвался на мине в Брянской области
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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вячеслав гладков, новости, белгород, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), пво, обстрелы всу
320 прилетов: Белгородская область под обстрелами

Более 320 прилетов снарядов ВСУ зафиксировано в Белгородской области за сутки

18:10 13.03.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Более 320 прилетов снарядов ВСУ зафиксировано в Белгородской области за сутки, 27 раз ВСУ использовали в атаках беспилотники, в том числе самолетного типа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В частности атаки ВСУ зафиксированы в Алексеевском, Старооскольском, Новооскольском, Валуйском, Грайворонском, Губкинском округах. Повреждены здание районного суда, жилые дома, территория сельскохозяйственного предприятия – легкое ранение получил охранник, нарушено электро- и газоснабжение некоторых населенных пунктов, в селах Дорогощь и Ивановская Лисица атакованы инфраструктурные объекты связи, в городе Губкин женщина получила осколочные ранения головы и была госпитализирована.
В Белгородском районе и Белгороде шестеро пострадавших – трое из них госпитализированы, повреждены жилые и административные здания, здание храма, торговые и социальные объекты, автомобили. В Борисовском районе на территории одного из приграничных населенных пунктов в результате обстрела погиб участник территориальной самообороны.
В Ивнянском, Чернянском, Красненском, Ракитянском, Красногвардейском районах обошлось без серьезных последствий. В городе Бирюч выявлены повреждения остекления в двух частных домах На крыше одного из домов обнаружен взрывоопасный предмет – неразорвавшиеся обломки изъяты. В Краснояружском районе разрушения выявлены в ДК, в здании ФАПа, на территории сельскохозяйственного предприятия.⠀
Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено 78 артиллерийских снарядов и 20 снарядов из РСЗО "Град". Есть пятеро пострадавших. Сегодня в скорую самостоятельно обратился мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, он госпитализирован. Еще двое мужчин – один с осколочными ранениями брюшной полости и второй с контузией и ссадинами – находятся в городской больнице Белгорода. Женщина с осколочными ранениями лица и контузией самостоятельно обратилась в ЦРБ. Еще одной пострадавшей с осколочным ранением лица рану обработали на месте. Есть различные разрушения домов, промышленных предприятий, повреждено два инфраструктурных объекта, 19 единиц – перечислил Гладков.
Кроме того, в Яковлевском городском округе в селе Алексеевка средствами ПВО сбита тактическая ракета. Пострадавших нет, незначительно повреждена кровля жилого дома.
ВСУ регулярно наносят удары по мирной инфраструктуре российских регионов. Только в ночь на 13 марта над регионами РФ сбиты 58 беспилотников, еще семь вражеских дронов уничтожены российскими средствами ПВО утром в среду. Также атаки продолжились в течение дня 13 марта.
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Вячеслав ГладковНовостиБелгородБелгородская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВООбстрелы ВСУ
 
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