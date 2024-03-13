https://crimea.ria.ru/20240313/neftezavod-v-ryazani-zagorelsya-posle-ataki-bpla-est-postradavshie-1135605982.html

Нефтезавод в Рязани загорелся после атаки БПЛА: есть пострадавшие

Нефтезавод в Рязани загорелся после атаки БПЛА: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Нефтезавод в Рязани загорелся после атаки БПЛА: есть пострадавшие

Возгорание произошло на нефтезаводе в Рязани после атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков. РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T08:33

2024-03-13T08:33

2024-03-13T08:36

рязанская область

пожар

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Возгорание произошло на нефтезаводе в Рязани после атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.Губернатор уточнил, что находится на месте происшествия. Работают все оперативные службы.Накануне в результате атаки беспилотников на Нижегородскую область в Кстовской промзоне произошел пожар на одной из установок по переработке нефти.В ночь на вторник атаке украинских беспилотников также подверглось Подмосковье и ряд регионов России. В Орле в результате падения БПЛА поврежден объект топливно-энергетического комплекса.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский беспилотник сбит под Петербургом47 дронов ВСУ сбиты над регионами России за ночь: есть пострадавшие120 атак ВСУ за сутки: губернатор о ситуации в Белгородской области

рязанская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рязанская область, пожар, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, беспилотник (бпла, дрон)