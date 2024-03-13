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Нефтезавод в Рязани загорелся после атаки БПЛА: есть пострадавшие
Нефтезавод в Рязани загорелся после атаки БПЛА: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Нефтезавод в Рязани загорелся после атаки БПЛА: есть пострадавшие
Возгорание произошло на нефтезаводе в Рязани после атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков. РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T08:33
2024-03-13T08:33
2024-03-13T08:36
рязанская область
пожар
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Возгорание произошло на нефтезаводе в Рязани после атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.Губернатор уточнил, что находится на месте происшествия. Работают все оперативные службы.Накануне в результате атаки беспилотников на Нижегородскую область в Кстовской промзоне произошел пожар на одной из установок по переработке нефти.В ночь на вторник атаке украинских беспилотников также подверглось Подмосковье и ряд регионов России. В Орле в результате падения БПЛА поврежден объект топливно-энергетического комплекса.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский беспилотник сбит под Петербургом47 дронов ВСУ сбиты над регионами России за ночь: есть пострадавшие120 атак ВСУ за сутки: губернатор о ситуации в Белгородской области
рязанская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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рязанская область, пожар, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, беспилотник (бпла, дрон)
Нефтезавод в Рязани загорелся после атаки БПЛА: есть пострадавшие
После атаки БПЛА в Рязани загорелся нефтезавод – власти
08:33 13.03.2024 (обновлено: 08:36 13.03.2024)