https://crimea.ria.ru/20240310/120-atak-vsu-za-sutki-gubernator-o-situatsii-v-belgorodskoy-oblasti-1135530496.html

120 атак ВСУ за сутки: губернатор о ситуации в Белгородской области

120 атак ВСУ за сутки: губернатор о ситуации в Белгородской области - РИА Новости Крым, 10.03.2024

120 атак ВСУ за сутки: губернатор о ситуации в Белгородской области

Порядка 120 раз украинские военные атаковали шесть районов Белгородской области в субботу, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 10.03.2024

2024-03-10T11:52

2024-03-10T11:52

2024-03-10T11:54

вячеслав гладков

безопасность

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

атака всу на белгород

белгород

обстрелы белгородской области

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/05/1135420341_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1861c79d9d27ba3f6114af7988743b5f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Порядка 120 раз украинские военные атаковали шесть районов Белгородской области в субботу, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По данным губернатора, 9 марта украинская армия атаковала восемь районов области 108 снарядами, включая одно взрывное устройство с дрона. Кроме того, на регион было совершено 10 атак с помощью беспилотников, половину из которых сбила система ПВО. За отчетный день повреждения выявлены в трех населенных пунктах области. Согласно сводкам, в субботу по сравнению с предыдущими двумя днями наблюдался значительный рост числа обстрелов: оно увеличилось примерно в три раза.Губернатор добавил, что в Грайворонском горокруге по селам Козинка, Пороз и окраине села Заречье-Второе выпущено в сумме 17 минометных снарядов. В селе Безымено с дрона сброшено взрывное устройство на частное жилое домовладение. В селе Дроновка четырьмя дронами-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. В районе города Грайворон средствами ПВО сбит украинский беспилотник самолетного типа, уточнил глава региона.В Яковлевском городском округе, по информации Гладкова, над селами Гостищево и Озерово системой ПВО сбито два беспилотника самолетного типа.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.Читайте также на РИА Новости Крым:47 дронов ВСУ сбиты над регионами России за ночь: есть пострадавшиеНад Белгородской областью ПВО сбила еще два беспилотникаНовая атака ВСУ на Белгородскую область: двое погибли от дронов-камикадзе

https://crimea.ria.ru/20240310/dva-drona-vsu-atakovali-gorod-stroitel-belgorodskoy-oblasti---gladkov-1135528380.html

https://crimea.ria.ru/20240310/ataka-vsu-na-kurskuyu-oblast-pogibla-zhenschina-1135527066.html

https://crimea.ria.ru/20240310/dvoe-detey-i-troe-vzroslykh-raneny-pri-obstrele-donetska-so-storony-vsu-1135528256.html

белгород

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, безопасность, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, атака всу на белгород, белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), новости