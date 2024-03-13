https://crimea.ria.ru/20240313/desyatki-bespilotnikov-nad-regionami-rossii-posledstviya-nochnykh-udarov-vsu-1135606967.html

Десятки беспилотников над регионами России: последствия ночных ударов ВСУ

Десятки беспилотников над регионами России: последствия ночных ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Десятки беспилотников над регионами России: последствия ночных ударов ВСУ

Около полусотни беспилотников ВСУ атаковали шесть российских регионов в ночь на 13 марта. Атакам подверглись Курская, Белгородская, Брянская, Ленинградская... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T09:33

2024-03-13T09:33

2024-03-13T09:33

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

безопасность

брянская область

курская область

воронежская область

рязанская область

ленинградская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Около полусотни беспилотников ВСУ атаковали шесть российских регионов в ночь на 13 марта. Атакам подверглись Курская, Белгородская, Брянская, Ленинградская области, в Воронежской сбито наибольшее число дронов - более трех десятков, в Рязанской в результате беспилотного удара загорелся НПЗ - подробности ночных обстрелов в материале РИА Новости Крым.Рязанская и Ленинградская области"Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. В результате удара началось возгорание", - сообщил утром 13 марта губернатор Рязанской области Павел Малков.По его данным, предварительно, в результате украинского удара есть пострадавшие. На месте работают все оперативные службы. По данным губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, средствами поражения мобильной группы в Киришском районе на подлете к заводу КИНЕФ сбит БПЛА самолетного типа.Воронежская областьРакетную опасность в Воронежской области объявили около двух часов ночи, сообщил губернатор Александр Гусев. В 2.42 по московскому времени российские средства ПВО сбили первый за ночь беспилотник, обошлось без последствий на земле. Далее ПВО работали в течение ночи. Утром глава региона сообщил о трех десятках сбитых украинских доронов.А частности в Бутурлиновском районе поврежден частный дом и трансформаторная подстанция, в Советском районе Воронежа частично разрушена кровля магазина. Пострадавших нет. Опасность беспилотных атак в области пока сохраняется.Курская областьВ небе над Курском ночью также работали средства ПВО. В 3.40 глава региона Роман Старовойт сообщил об уничтожении двух украинских БПЛА. В 4 часа утра в Курском районе объявили ракетную опасность, позже Старовойт сообщил о четырех сбитых украинских беспилотникахВ 5.44 ракетную опасность в регионе отменили, однако 8.43 она объявлена снова."Глушковский район: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал губернатор. Белгородская областьВ Белгородской области в ночь на 13 марта беспилотные атаки отбиты в Новооскольском, Губкинском округах, Красненском районе. Есть повреждения жилых домов, линий газо- и энергоснабжения. Временно без света оставались жители сел Круглое и Заломное.Позже под обстрелы ВСУ дважды попал город Шебекино. Часть снарядов легла в промзоне. Пострадал сотрудник промышленного предприятия - его госпитализировали. Повреждено остекление в домах, произошло задымление в боксе на территории промышленного предприятия. Из-за повреждения ЛЭП без света остаются абоненты города Шебекино, села Новая Таволжанка и поселка Маслова Пристань.Брянская областьВ Брянской области попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА отразили в 5.57: семь беспилотников самолетного типа уничтожены над Клинцовским, Унечским районами и Стародубским муниципальным округом.6.08 российские средства ПВ уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Унечским районом."Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - написал губернатор области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.В ночь на 12 марта ВСУ пыталась атаковать Россию 25 беспилотниками. Силы ПВО уничтожили два беспилотника над Московской областью, один – над Ленинградской, семь – над Белгородской, 11 – над Курской. Еще четыре БПЛА перехвачены и ликвидированы над Брянской, Тульской и Орловской областями. Читайте также на РИА Новости Крым:Увеличилось число пострадавших при атаке ВСУ на администрацию БелгородаАтака на объект ТЭК в Орле - жителей соседних домов эвакуировалиМассированный удар ВСУ по Белгородчине - повреждены дома и ЛЭП

брянская область

курская область

воронежская область

рязанская область

ленинградская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), безопасность, брянская область, курская область, воронежская область, рязанская область, ленинградская область