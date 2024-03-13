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В Курской области объявлена ракетная опасность
В Курской области объявлена ракетная опасность - РИА Новости Крым, 13.03.2024
В Курской области объявлена ракетная опасность
Сирена ракетной опасности звучит в Глушковском районе Курской области утром в среду. Об этом предупредил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T08:46
2024-03-13T08:46
2024-03-13T08:59
курская область
ракетная опасность
безопасность
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роман старовойт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Сирена ракетной опасности звучит в Глушковском районе Курской области утром в среду. Об этом предупредил губернатор региона Роман Старовойт.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО практически ежедневно отражает попытки атак противника.С 10 марта пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах Белгородской и Курской областей. Уничтожено свыше 100 боевиков, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт.Как рассказал губернатор Роман Старовойт, украинская ДРГ пыталась прорваться в поселок Теткино в Курской области, был стрелковый бой, но прорыва не случилось.В понедельник утром губернатор региона сообщил, что два человека ранены при обстреле ВСУ села Гончаровка в Курской области, один из них – тяжело.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинская ДРГ пыталась прорваться в Курскую областьРакетная опасность объявлена в Воронежской областиОдин человек погиб и десять ранены: что известно об атаке ВСУ на Белгород
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курская область, ракетная опасность, безопасность, новости, россия, новости, роман старовойт
В Курской области объявлена ракетная опасность
Ракетная опасность объявлена в Глушковском районе Курской области - губернатор
08:46 13.03.2024 (обновлено: 08:59 13.03.2024)