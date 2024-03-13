https://crimea.ria.ru/20240313/v-kurskoy-oblasti-obyavlena-raketnaya-opasnost-1135606343.html

В Курской области объявлена ракетная опасность

В Курской области объявлена ракетная опасность - РИА Новости Крым, 13.03.2024

В Курской области объявлена ракетная опасность

Сирена ракетной опасности звучит в Глушковском районе Курской области утром в среду. Об этом предупредил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T08:46

2024-03-13T08:46

2024-03-13T08:59

курская область

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роман старовойт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Сирена ракетной опасности звучит в Глушковском районе Курской области утром в среду. Об этом предупредил губернатор региона Роман Старовойт.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО практически ежедневно отражает попытки атак противника.С 10 марта пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах Белгородской и Курской областей. Уничтожено свыше 100 боевиков, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт.Как рассказал губернатор Роман Старовойт, украинская ДРГ пыталась прорваться в поселок Теткино в Курской области, был стрелковый бой, но прорыва не случилось.В понедельник утром губернатор региона сообщил, что два человека ранены при обстреле ВСУ села Гончаровка в Курской области, один из них – тяжело.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинская ДРГ пыталась прорваться в Курскую областьРакетная опасность объявлена в Воронежской областиОдин человек погиб и десять ранены: что известно об атаке ВСУ на Белгород

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ракетная опасность, безопасность, новости, россия, новости, роман старовойт