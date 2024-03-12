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Один человек погиб и десять ранены: что известно об атаке ВСУ на Белгород - РИА Новости Крым, 12.03.2024
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Один человек погиб и десять ранены: что известно об атаке ВСУ на Белгород
Один человек погиб и десять ранены: что известно об атаке ВСУ на Белгород - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Один человек погиб и десять ранены: что известно об атаке ВСУ на Белгород
Один участник территориальной самообороны погиб и десять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T22:31
2024-03-12T22:31
вячеслав гладков
новости
скорая помощь
больница
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
белгород
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Один участник территориальной самообороны погиб и десять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, один из местных жителей погиб."Сегодня погиб участник нашей территориальной самообороны. Это один из тех людей, которыми мы гордимся. Мы сделаем все, чтобы память о нем навсегда осталась в наших сердцах", – уточнил Гладков.В регионе продолжается подомовой обход. Также в ближайшее время – в среду, четверг и пятницу, на три дня, в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском районах, Грайворонском, Валуйском, Шебекинском и Яковлевском городских округах, а также городе Белгороде в школах и колледжах объявлены дни самоподготовки, сообщил Гладков. По его словам, такой же формат будет рекомендован и местным вузам.Гладков выразил надежду, что с понедельника школы смогут вернуться к привычной форме обучения.Также он сообщил, что сейчас власти совместно с МЧС отрабатывают новый регламент, который позволит сократить время действия сигнала ракетной опасности без ущерба безопасности жителей. Этот регламент будет внедряться уже сегодня.В результате массированной атаки ВСУ на Белгородскую область повреждены жилые многоквартирные дома и линия электропередачи. Также сообщалось, что две сотрудницы мэрии после атаки ВСУ на здание администрации города Белгорода госпитализированы с травмами различной степени тяжести в больницу, еще двоим пострадавшим госпитализация не потребовалась.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка прорыва ДРГ через границу России: подробности от МинобороныЧисло пострадавших при обстреле ВСУ Шебекино вырослоАтака на объект ТЭК в Орле - жителей соседних домов эвакуировали
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вячеслав гладков, новости, скорая помощь, больница, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, белгород
Один человек погиб и десять ранены: что известно об атаке ВСУ на Белгород

Погиб участник теробороны и десять человек ранены при атаке ВСУ на Белгород – Гладков

22:31 12.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Один участник территориальной самообороны погиб и десять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Десять мирных жителей получили ранения, шестеро из них находятся в больницах. Вся необходимая медицинская помощь им оказывается", – написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, один из местных жителей погиб.
"Сегодня погиб участник нашей территориальной самообороны. Это один из тех людей, которыми мы гордимся. Мы сделаем все, чтобы память о нем навсегда осталась в наших сердцах", – уточнил Гладков.
В регионе продолжается подомовой обход. Также в ближайшее время – в среду, четверг и пятницу, на три дня, в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском районах, Грайворонском, Валуйском, Шебекинском и Яковлевском городских округах, а также городе Белгороде в школах и колледжах объявлены дни самоподготовки, сообщил Гладков. По его словам, такой же формат будет рекомендован и местным вузам.
Гладков выразил надежду, что с понедельника школы смогут вернуться к привычной форме обучения.
Также он сообщил, что сейчас власти совместно с МЧС отрабатывают новый регламент, который позволит сократить время действия сигнала ракетной опасности без ущерба безопасности жителей. Этот регламент будет внедряться уже сегодня.

"Мы столкнулись с огромным объемом лживой информации от нашего врага. В связи с этим хочу сказать, что на территории населенных пунктов Белгородской области противника нет", – заверил Гладков.

В результате массированной атаки ВСУ на Белгородскую область повреждены жилые многоквартирные дома и линия электропередачи. Также сообщалось, что две сотрудницы мэрии после атаки ВСУ на здание администрации города Белгорода госпитализированы с травмами различной степени тяжести в больницу, еще двоим пострадавшим госпитализация не потребовалась.
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