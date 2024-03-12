https://crimea.ria.ru/20240312/chislo-postradavshikh-pri-obstrele-vsu-shebekino-vyroslo-1135577897.html

Число пострадавших при обстреле ВСУ Шебекино выросло

Число пострадавших при обстреле ВСУ Шебекино выросло - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Число пострадавших при обстреле ВСУ Шебекино выросло

Еще один человек пострадал после обстрела вооруженными силами Украины города Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T11:05

2024-03-12T11:05

2024-03-12T11:05

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

шебекино (город в белгородской области)

вячеслав гладков

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Еще один человек пострадал после обстрела вооруженными силами Украины города Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, раненый доставлен на "скорой" в больницу. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.Ранее Гладков сообщал, что в результате атаки ВСУ осколочные ранения получила женщина, помощь которой была оказана на месте.Во вторник утром российские средства ПВО над Белгородской областью сбили украинскую ракету "Точка-У" и восемь снарядов РСЗО Vampire. Такую информацию разместило Минобороны РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:25 беспилотников сбиты ночью над регионами РоссииМассированный удар ВСУ по Белгородчине - повреждены дома и ЛЭПАтака на Новгородскую область: сбиты два украинских беспилотника

шебекино (город в белгородской области)

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2024

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всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, происшествия