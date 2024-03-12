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Число пострадавших при обстреле ВСУ Шебекино выросло
Число пострадавших при обстреле ВСУ Шебекино выросло - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Число пострадавших при обстреле ВСУ Шебекино выросло
Еще один человек пострадал после обстрела вооруженными силами Украины города Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T11:05
2024-03-12T11:05
2024-03-12T11:05
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Еще один человек пострадал после обстрела вооруженными силами Украины города Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, раненый доставлен на "скорой" в больницу. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.Ранее Гладков сообщал, что в результате атаки ВСУ осколочные ранения получила женщина, помощь которой была оказана на месте.Во вторник утром российские средства ПВО над Белгородской областью сбили украинскую ракету "Точка-У" и восемь снарядов РСЗО Vampire. Такую информацию разместило Минобороны РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:25 беспилотников сбиты ночью над регионами РоссииМассированный удар ВСУ по Белгородчине - повреждены дома и ЛЭПАтака на Новгородскую область: сбиты два украинских беспилотника
шебекино (город в белгородской области)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, происшествия
Число пострадавших при обстреле ВСУ Шебекино выросло
Еще один человек пострадал после обстрела города Шебекино в Белгородской области