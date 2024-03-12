https://crimea.ria.ru/20240312/zhenschina-ranena-v-rezultate-obstrela-vsu-belgorodskoy-oblasti-1135576421.html

Женщина ранена в результате обстрела ВСУ Белгородской области

Женщина ранена в результате обстрела ВСУ Белгородской области - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Женщина ранена в результате обстрела ВСУ Белгородской области

Женщина получила осколочное ранение в результате обстрела вооруженными силами Украины города Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T10:12

2024-03-12T10:12

2024-03-12T10:12

белгородская область

обстрелы белгородской области

шебекино (город в белгородской области)

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

вячеслав гладков

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Женщина получила осколочное ранение в результате обстрела вооруженными силами Украины города Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Гладков уточнил, что в результате атаки ВСУ повреждения получили два легковых автомобиля, шесть частных домовладений, здания магазина, центральной районной больницы, детского сада и техникума. На месте работают оперативные службы, продолжается обход территории.Во вторник утром Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО сбили украинскую ракету "Точка-У" и восемь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.В ночь на 12 марта в результате массированной атаки ВСУ на Белгородскую область повреждены жилые многоквартирные дома и линия электропередачи.Читайте также на РИА Новости Крым:25 беспилотников сбиты ночью над регионами РоссииУдар БПЛА в Нижегородской области - горит нефтяная установкаНочная атака беспилотников на Москву и регионы - что известно

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), всу (вооруженные силы украины), происшествия, вячеслав гладков, новости