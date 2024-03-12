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Женщина ранена в результате обстрела ВСУ Белгородской области - РИА Новости Крым, 12.03.2024
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Женщина ранена в результате обстрела ВСУ Белгородской области
Женщина ранена в результате обстрела ВСУ Белгородской области - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Женщина ранена в результате обстрела ВСУ Белгородской области
Женщина получила осколочное ранение в результате обстрела вооруженными силами Украины города Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор... РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T10:12
2024-03-12T10:12
белгородская область
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
вячеслав гладков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Женщина получила осколочное ранение в результате обстрела вооруженными силами Украины города Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Гладков уточнил, что в результате атаки ВСУ повреждения получили два легковых автомобиля, шесть частных домовладений, здания магазина, центральной районной больницы, детского сада и техникума. На месте работают оперативные службы, продолжается обход территории.Во вторник утром Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО сбили украинскую ракету "Точка-У" и восемь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.В ночь на 12 марта в результате массированной атаки ВСУ на Белгородскую область повреждены жилые многоквартирные дома и линия электропередачи.Читайте также на РИА Новости Крым:25 беспилотников сбиты ночью над регионами РоссииУдар БПЛА в Нижегородской области - горит нефтяная установкаНочная атака беспилотников на Москву и регионы - что известно
белгородская область
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РИА Новости Крым
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4.7
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белгородская область, обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), всу (вооруженные силы украины), происшествия, вячеслав гладков, новости
Женщина ранена в результате обстрела ВСУ Белгородской области

В результате обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области ранена женщина

10:12 12.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Женщина получила осколочное ранение в результате обстрела вооруженными силами Украины города Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
"По предварительной информации, есть одна пострадавшая - у женщины осколочное ранение лица, рану обработали на месте, госпитализация не потребовалась", - написал он в своем Telegram-канале.
Гладков уточнил, что в результате атаки ВСУ повреждения получили два легковых автомобиля, шесть частных домовладений, здания магазина, центральной районной больницы, детского сада и техникума. На месте работают оперативные службы, продолжается обход территории.
Во вторник утром Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО сбили украинскую ракету "Точка-У" и восемь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.
В ночь на 12 марта в результате массированной атаки ВСУ на Белгородскую область повреждены жилые многоквартирные дома и линия электропередачи.
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Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиШебекино (город в Белгородской области)ВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияВячеслав ГладковНовости
 
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