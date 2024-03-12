"Точка-У" и восемь снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
Минобороны: "Точка-У" и восемь снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областью
08:52 12.03.2024 (обновлено: 08:54 12.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили украинскую ракету "Точка-У" и восемь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны России.
"Средствами ПВО над территорией Белгородской области уничтожены восемь реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire и одна ракета ТРК "Точка-У", - говорится в сообщении Минобороны России.
Как уточняет российское оборонное ведомство, попытка атаки со стороны Украины отражена около 7.30 утра. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, пять воздушных целей сбито на подлете к Белгороду.
"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - отметил губернатор в своем Telegram канале.
Позже Гладков сообщил о работе ПВО в Борисовском районе - сбиты четыре беспилотника самолетного типа. Предварительно, обошлось без пострадавших, но есть повреждения.
"В поселке Борисовка выбиты окна в одном частном домовладении, также повреждено дорожное полотно на школьном стадионе. В селе Дубино в одном частном домовладении выбиты окна и посечены фасад и забор, во втором частном доме поврежден сарай", - проинформировал Гладков.
На территории всей Белгородской области утром во вторник был объявлен сигнал ракетной опасности. В ночь на 12 марта в результате массированной атаки ВСУ на Белгородскую область повреждены жилые многоквартирные дома и линия электропередачи.
Как сообщило ранее Минобороны, всего за ночь силы ПВО уничтожили и перехватили 25 дронов: два беспилотника над Московской областью, один – над Ленинградской, семь – над Белгородской, 11 – над Курской. Еще четыре БПЛА перехвачены и ликвидированы над Брянской, Тульской и Орловской областями.
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