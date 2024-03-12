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"Точка-У" и восемь снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 12.03.2024
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"Точка-У" и восемь снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
"Точка-У" и восемь снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 12.03.2024
"Точка-У" и восемь снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
Российские средства ПВО сбили украинскую ракету "Точка-У" и восемь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T08:52
2024-03-12T08:54
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атака всу на белгород
ущерб
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
происшествия
обстрелы белгородской области
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили украинскую ракету "Точка-У" и восемь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны России.Как уточняет российское оборонное ведомство, попытка атаки со стороны Украины отражена около 7.30 утра. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, пять воздушных целей сбито на подлете к Белгороду."Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - отметил губернатор в своем Telegram канале.Позже Гладков сообщил о работе ПВО в Борисовском районе - сбиты четыре беспилотника самолетного типа. Предварительно, обошлось без пострадавших, но есть повреждения.На территории всей Белгородской области утром во вторник был объявлен сигнал ракетной опасности. В ночь на 12 марта в результате массированной атаки ВСУ на Белгородскую область повреждены жилые многоквартирные дома и линия электропередачи. Как сообщило ранее Минобороны, всего за ночь силы ПВО уничтожили и перехватили 25 дронов: два беспилотника над Московской областью, один – над Ленинградской, семь – над Белгородской, 11 – над Курской. Еще четыре БПЛА перехвачены и ликвидированы над Брянской, Тульской и Орловской областями. Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная атака беспилотников на Москву и регионы - что известноУдар БПЛА в Нижегородской области - горит нефтяная установкаАтака на объект ТЭК в Орле - жителей соседних домов эвакуировали
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РИА Новости Крым
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россия, новости, атака всу на белгород, ущерб, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков
"Точка-У" и восемь снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью

Минобороны: "Точка-У" и восемь снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областью

08:52 12.03.2024 (обновлено: 08:54 12.03.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили украинскую ракету "Точка-У" и восемь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны России.

"Средствами ПВО над территорией Белгородской области уничтожены восемь реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire и одна ракета ТРК "Точка-У", - говорится в сообщении Минобороны России.

Как уточняет российское оборонное ведомство, попытка атаки со стороны Украины отражена около 7.30 утра. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, пять воздушных целей сбито на подлете к Белгороду.
"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - отметил губернатор в своем Telegram канале.
Позже Гладков сообщил о работе ПВО в Борисовском районе - сбиты четыре беспилотника самолетного типа. Предварительно, обошлось без пострадавших, но есть повреждения.

"В поселке Борисовка выбиты окна в одном частном домовладении, также повреждено дорожное полотно на школьном стадионе. В селе Дубино в одном частном домовладении выбиты окна и посечены фасад и забор, во втором частном доме поврежден сарай", - проинформировал Гладков.

На территории всей Белгородской области утром во вторник был объявлен сигнал ракетной опасности. В ночь на 12 марта в результате массированной атаки ВСУ на Белгородскую область повреждены жилые многоквартирные дома и линия электропередачи.
Как сообщило ранее Минобороны, всего за ночь силы ПВО уничтожили и перехватили 25 дронов: два беспилотника над Московской областью, один – над Ленинградской, семь – над Белгородской, 11 – над Курской. Еще четыре БПЛА перехвачены и ликвидированы над Брянской, Тульской и Орловской областями.
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08:52"Точка-У" и восемь снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
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