https://crimea.ria.ru/20240312/tochka-u-i-vosem-snaryadov-vampire-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1135574819.html

"Точка-У" и восемь снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью

"Точка-У" и восемь снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 12.03.2024

"Точка-У" и восемь снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью

Российские средства ПВО сбили украинскую ракету "Точка-У" и восемь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T08:52

2024-03-12T08:52

2024-03-12T08:54

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вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили украинскую ракету "Точка-У" и восемь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны России.Как уточняет российское оборонное ведомство, попытка атаки со стороны Украины отражена около 7.30 утра. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, пять воздушных целей сбито на подлете к Белгороду."Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - отметил губернатор в своем Telegram канале.Позже Гладков сообщил о работе ПВО в Борисовском районе - сбиты четыре беспилотника самолетного типа. Предварительно, обошлось без пострадавших, но есть повреждения.На территории всей Белгородской области утром во вторник был объявлен сигнал ракетной опасности. В ночь на 12 марта в результате массированной атаки ВСУ на Белгородскую область повреждены жилые многоквартирные дома и линия электропередачи. Как сообщило ранее Минобороны, всего за ночь силы ПВО уничтожили и перехватили 25 дронов: два беспилотника над Московской областью, один – над Ленинградской, семь – над Белгородской, 11 – над Курской. Еще четыре БПЛА перехвачены и ликвидированы над Брянской, Тульской и Орловской областями. Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная атака беспилотников на Москву и регионы - что известноУдар БПЛА в Нижегородской области - горит нефтяная установкаАтака на объект ТЭК в Орле - жителей соседних домов эвакуировали

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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