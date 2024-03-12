https://crimea.ria.ru/20240312/massirovannyy-udar-vsu-po-belgorodchine---povrezhdeny-doma-i-lep-1135574169.html

Массированный удар ВСУ по Белгородчине - повреждены дома и ЛЭП

Массированный удар ВСУ по Белгородчине - повреждены дома и ЛЭП - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Массированный удар ВСУ по Белгородчине - повреждены дома и ЛЭП

В результате массированной атаки ВСУ на Белгородскую область повреждены жилые многоквартирные дома и линия электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T07:30

2024-03-12T07:30

2024-03-12T07:30

обстрелы белгородской области

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

украина

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В результате массированной атаки ВСУ на Белгородскую область повреждены жилые многоквартирные дома и линия электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, один из беспилотников упал и сдетонировал в Щебекино - осколками выбиты окна в двух жилых многоэтажках. В Новой Таволжанке после прилета снаряда повреждена линия электропередачи. Аварийные службы уже устраняют последствия. Подворовой обход территорий продолжается.В настоящее время на территории всей Белгородской области объявлен сигнал ракетной опасности."Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - обратился губернатор к жителям региона.В ночь на вторник атаке украинских беспилотников также подверглось Подмосковье и ряд регионов России. В Орле в результате падения БПЛА поврежден объект топливно-энергетического комплекса. В результате атаки беспилотников на Нижегородскую область в Кстовской промзоне произошел пожар на одной из установок по переработке нефти. Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский беспилотник сбит под ПетербургомДвое детей и трое взрослых ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУРаненый при обстреле села в Курской области умер в больнице

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

украина

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обстрелы белгородской области, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), украина, новости сво