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Раненый при обстреле села в Курской области умер в больнице
Раненый при обстреле села в Курской области умер в больнице - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Раненый при обстреле села в Курской области умер в больнице
Житель села Гончаровка, который получил ранение при обстреле украинских боевиков, скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман... РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T10:20
2024-03-11T10:20
2024-03-11T11:14
курская область
обстрелы всу
роман старовойт
происшествия
новости сво
общество
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Житель села Гончаровка, который получил ранение при обстреле украинских боевиков, скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.В понедельник утром губернатор региона сообщил, что два человека ранены при обстреле ВСУ села Гончаровка в Курской области, один из них – тяжело."К сожалению, житель села Гончаровка Суджанского района, пострадавший при обстреле, скончался в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего. Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - позже уточнил Старовойт в своем Telegram.Также руководитель региона поблагодарил медиков за их повседневную работу и терпение, за то, что делают все возможное для спасения жизней пациентов.10 марта в Донецке в обстрелах ВСУ пострадали пятеро мирных жителей: ранены двое детей, двое мужчин и женщина.Кроме того, накануне утром 10 губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела региона силами ВСУ в пожаре, который возник в частном доме, погибла женщина и получил тяжелые ожоги мужчина. Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские беспилотники ночью атаковали российские регионыДва дрона ВСУ атаковали город Строитель Белгородской области - ГладковРаненный при атаке дронов на Белгородскую область находится в реанимации
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РИА Новости Крым
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курская область, обстрелы всу, роман старовойт, происшествия, новости сво, общество, всу (вооруженные силы украины)
Раненый при обстреле села в Курской области умер в больнице
Житель села Гончаровка Курской области умер в больнице после обстрела ВСУ
10:20 11.03.2024 (обновлено: 11:14 11.03.2024)