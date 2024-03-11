Рейтинг@Mail.ru
Раненый при обстреле села в Курской области умер в больнице - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240311/ranenyy-pri-obstrele-sela-v-kurskoy-umer-v-bolnitse-1135548215.html
Раненый при обстреле села в Курской области умер в больнице
Раненый при обстреле села в Курской области умер в больнице - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Раненый при обстреле села в Курской области умер в больнице
Житель села Гончаровка, который получил ранение при обстреле украинских боевиков, скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман... РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T10:20
2024-03-11T11:14
курская область
обстрелы всу
роман старовойт
происшествия
новости сво
общество
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/15/1118854490_0:158:720:563_1920x0_80_0_0_eeb0015cf215ca9805f6c47cf3343fcf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Житель села Гончаровка, который получил ранение при обстреле украинских боевиков, скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.В понедельник утром губернатор региона сообщил, что два человека ранены при обстреле ВСУ села Гончаровка в Курской области, один из них – тяжело."К сожалению, житель села Гончаровка Суджанского района, пострадавший при обстреле, скончался в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего. Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - позже уточнил Старовойт в своем Telegram.Также руководитель региона поблагодарил медиков за их повседневную работу и терпение, за то, что делают все возможное для спасения жизней пациентов.10 марта в Донецке в обстрелах ВСУ пострадали пятеро мирных жителей: ранены двое детей, двое мужчин и женщина.Кроме того, накануне утром 10 губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела региона силами ВСУ в пожаре, который возник в частном доме, погибла женщина и получил тяжелые ожоги мужчина. Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские беспилотники ночью атаковали российские регионыДва дрона ВСУ атаковали город Строитель Белгородской области - ГладковРаненный при атаке дронов на Белгородскую область находится в реанимации
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/15/1118854490_0:90:720:630_1920x0_80_0_0_cd784aad15c5aaa91d76f48e481213e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курская область, обстрелы всу, роман старовойт, происшествия, новости сво, общество, всу (вооруженные силы украины)
Раненый при обстреле села в Курской области умер в больнице

Житель села Гончаровка Курской области умер в больнице после обстрела ВСУ

10:20 11.03.2024 (обновлено: 11:14 11.03.2024)
 
© Фото: pexels.comКоридор больницы
Коридор больницы
© Фото: pexels.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Житель села Гончаровка, который получил ранение при обстреле украинских боевиков, скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
В понедельник утром губернатор региона сообщил, что два человека ранены при обстреле ВСУ села Гончаровка в Курской области, один из них – тяжело.
"К сожалению, житель села Гончаровка Суджанского района, пострадавший при обстреле, скончался в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего. Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - позже уточнил Старовойт в своем Telegram.
Также руководитель региона поблагодарил медиков за их повседневную работу и терпение, за то, что делают все возможное для спасения жизней пациентов.
10 марта в Донецке в обстрелах ВСУ пострадали пятеро мирных жителей: ранены двое детей, двое мужчин и женщина.
Кроме того, накануне утром 10 губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела региона силами ВСУ в пожаре, который возник в частном доме, погибла женщина и получил тяжелые ожоги мужчина.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украинские беспилотники ночью атаковали российские регионы
Два дрона ВСУ атаковали город Строитель Белгородской области - Гладков
Раненный при атаке дронов на Белгородскую область находится в реанимации
 
Курская областьОбстрелы ВСУРоман СтаровойтПроисшествияНовости СВООбществоВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:05Обмен замороженными активами - Кабмин утвердил условия
11:50В сгоревшей бытовке в крымском селе погиб человек
11:31Керченская паромная переправа - режим работы в понедельник
11:16В Крыму задержали серийного махинатора
11:04Сколько "квадратов" жилья построят в Крыму до 2030 года
10:47В США сделали печальный для Киева прогноз по поставкам F-16
10:32Санкции против Крыма противоречат Всеобщей декларации прав человека - СФ
10:20Раненый при обстреле села в Курской области умер в больнице
09:47Минивэн сгорел в Феодосии - кадры МЧС
09:26Взрывы в Одессой области - поврежден объект инфраструктуры
09:18Крымчане смогут взыскать компенсацию морального вреда от энергоблокады
09:03ВСУ обстреляли село в Курской области: есть тяжело раненый
08:33Крымчан ждут длинные выходные
08:16Цены на продукты оптимизируют с помощью логистических центров в Крыму
07:53Как в Крыму проверяют качество зерна
07:24Масленичная неделя: как семь дней есть блины и ни разу не повториться
07:11Симферополь и столица Никарагуа станут побратимами
06:56Украинские беспилотники ночью атаковали российские регионы
06:40Где в центре Симферополя перекроют движение транспорта в понедельник
06:19Стали известны победители Оскара-2024
Лента новостейМолния