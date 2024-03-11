https://crimea.ria.ru/20240311/vsu-obstrelyali-selo-v-kurskoy-oblasti-est-tyazhelo-ranenyy-1135547324.html

ВСУ обстреляли село в Курской области: есть тяжело раненый

ВСУ обстреляли село в Курской области: есть тяжело раненый - РИА Новости Крым, 11.03.2024

ВСУ обстреляли село в Курской области: есть тяжело раненый

Два человека ранены при обстреле ВСУ села Гончаровка в Курской области, один из них - тяжело. Об этом в понедельник утром сообщил губернатор региона Роман... РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T09:03

2024-03-11T09:03

2024-03-11T10:03

курская область

роман старовойт

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Два человека ранены при обстреле ВСУ села Гончаровка в Курской области, один из них - тяжело. Об этом в понедельник утром сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По информации губернатора, дом, в котором жили сельчане, сильно поврежден, как и их личный автомобиль. Собственникам будет оказана помощь в восстановлении и ремонте имущества, заверил губернатор.10 марта в Донецке в обстрелах ВСУ пострадали пятеро мирных жителей: ранены двое детей, двое мужчин и женщина.Кроме того, накануне утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела региона силами ВСУ в пожаре, который возник в частном доме, погибла женщина и получил тяжелые ожоги мужчина. Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские беспилотники ночью атаковали российские регионыЧерез 3-4 года люди с Запада будут бежать за спасением в Россию – мнение120 атак ВСУ за сутки: губернатор о ситуации в Белгородской области

курская область

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2024

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курская область, роман старовойт, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости сво, происшествия