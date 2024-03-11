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ВСУ обстреляли село в Курской области: есть тяжело раненый - РИА Новости Крым, 11.03.2024
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ВСУ обстреляли село в Курской области: есть тяжело раненый
ВСУ обстреляли село в Курской области: есть тяжело раненый - РИА Новости Крым, 11.03.2024
ВСУ обстреляли село в Курской области: есть тяжело раненый
Два человека ранены при обстреле ВСУ села Гончаровка в Курской области, один из них - тяжело. Об этом в понедельник утром сообщил губернатор региона Роман... РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T09:03
2024-03-11T10:03
курская область
роман старовойт
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Два человека ранены при обстреле ВСУ села Гончаровка в Курской области, один из них - тяжело. Об этом в понедельник утром сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По информации губернатора, дом, в котором жили сельчане, сильно поврежден, как и их личный автомобиль. Собственникам будет оказана помощь в восстановлении и ремонте имущества, заверил губернатор.10 марта в Донецке в обстрелах ВСУ пострадали пятеро мирных жителей: ранены двое детей, двое мужчин и женщина.Кроме того, накануне утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела региона силами ВСУ в пожаре, который возник в частном доме, погибла женщина и получил тяжелые ожоги мужчина. Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские беспилотники ночью атаковали российские регионыЧерез 3-4 года люди с Запада будут бежать за спасением в Россию – мнение120 атак ВСУ за сутки: губернатор о ситуации в Белгородской области
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курская область, роман старовойт, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости сво, происшествия
ВСУ обстреляли село в Курской области: есть тяжело раненый

При обстреле ВСУ села Гончаровка в Курской области ранены двое сельчан

09:03 11.03.2024 (обновлено: 10:03 11.03.2024)
 
© Telegram Роман СтаровойтПри обстреле ВСУ села Гончаровка в Курской области ранены двое сельчан
При обстреле ВСУ села Гончаровка в Курской области ранены двое сельчан
© Telegram Роман Старовойт
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Два человека ранены при обстреле ВСУ села Гончаровка в Курской области, один из них - тяжело. Об этом в понедельник утром сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гончаровка Суджанского района. Один из жителей получил тяжелое ранение, другая жительница получила контузию", - написал он в своем Telegram-канале.

По информации губернатора, дом, в котором жили сельчане, сильно поврежден, как и их личный автомобиль. Собственникам будет оказана помощь в восстановлении и ремонте имущества, заверил губернатор.
10 марта в Донецке в обстрелах ВСУ пострадали пятеро мирных жителей: ранены двое детей, двое мужчин и женщина.
Кроме того, накануне утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела региона силами ВСУ в пожаре, который возник в частном доме, погибла женщина и получил тяжелые ожоги мужчина.
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Курская областьРоман СтаровойтОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОПроисшествия
 
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