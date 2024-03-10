https://crimea.ria.ru/20240310/cherez-3-4-goda-lyudi-s-zapada-budut-bezhat-za-spaseniem-v-rossiyu--mnenie-1135472577.html

Через 3-4 года люди с Запада будут бежать за спасением в Россию – мнение

Через 3-4 года люди с Запада будут бежать за спасением в Россию – мнение - РИА Новости Крым, 10.03.2024

Через 3-4 года люди с Запада будут бежать за спасением в Россию – мнение

Спустя 3-4 года, "когда Запад полностью развалится в своем Содоме и Гоморре", люди оттуда будут бежать в Россию, стремясь получить гражданство РФ, чтобы жить... РИА Новости Крым, 10.03.2024

2024-03-10T21:43

2024-03-10T21:43

2024-03-10T22:51

радио "спутник в крыму"

мнения

европа

коллективный запад

россия

деян берич

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Спустя 3-4 года, "когда Запад полностью развалится в своем Содоме и Гоморре", люди оттуда будут бежать в Россию, стремясь получить гражданство РФ, чтобы жить по-человечески. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал сербский доброволец, участник самообороны Севастополя в период Крымской весны и боев за Донбасс Деян Берич.По мнению Берича, даже сегодня не все россияне понимают, в каком хорошем государстве они живут. Некоторые еще находятся во власти иллюзий, что на Западе существует какая-то демократия и какое-то право граждан, хотя на самом деле оно уже давно стало извращением права, считает собеседник.Пройдет совсем немного времени, считает Берич, как с Запада хлынет поток желающих жить в России – стране, где в действительности есть и главенствуют закон и мораль, считает Берич.Он также отметил, что в Сербии трудно найти серба, который не любит Россию и не изучает ее историю. Причем многие знают ее не хуже, а даже лучше, чем некоторые россияне."Нужно учить историю. Только тогда можешь любить свою Родину, если четко знаешь, сколько крови пролито, чтобы она существовала", – заключил серб.Ранее Берич заявил, что встретить президента РФ Владимира Путина в Сербии вышло бы больше людей, чем в Москве.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад настроен на смену власти в Сербии – посол РФЗападу не удастся развалить дружественную России Сербию – экспертВолодин о Сербии: США не смогли привести к власти своих марионеток

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мнения, европа, коллективный запад, россия, деян берич, общество