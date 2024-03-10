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Через 3-4 года люди с Запада будут бежать за спасением в Россию – мнение - РИА Новости Крым, 10.03.2024
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Через 3-4 года люди с Запада будут бежать за спасением в Россию – мнение
Через 3-4 года люди с Запада будут бежать за спасением в Россию – мнение - РИА Новости Крым, 10.03.2024
Через 3-4 года люди с Запада будут бежать за спасением в Россию – мнение
Спустя 3-4 года, "когда Запад полностью развалится в своем Содоме и Гоморре", люди оттуда будут бежать в Россию, стремясь получить гражданство РФ, чтобы жить... РИА Новости Крым, 10.03.2024
2024-03-10T21:43
2024-03-10T22:51
радио "спутник в крыму"
мнения
европа
коллективный запад
россия
деян берич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Спустя 3-4 года, "когда Запад полностью развалится в своем Содоме и Гоморре", люди оттуда будут бежать в Россию, стремясь получить гражданство РФ, чтобы жить по-человечески. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал сербский доброволец, участник самообороны Севастополя в период Крымской весны и боев за Донбасс Деян Берич.По мнению Берича, даже сегодня не все россияне понимают, в каком хорошем государстве они живут. Некоторые еще находятся во власти иллюзий, что на Западе существует какая-то демократия и какое-то право граждан, хотя на самом деле оно уже давно стало извращением права, считает собеседник.Пройдет совсем немного времени, считает Берич, как с Запада хлынет поток желающих жить в России – стране, где в действительности есть и главенствуют закон и мораль, считает Берич.Он также отметил, что в Сербии трудно найти серба, который не любит Россию и не изучает ее историю. Причем многие знают ее не хуже, а даже лучше, чем некоторые россияне."Нужно учить историю. Только тогда можешь любить свою Родину, если четко знаешь, сколько крови пролито, чтобы она существовала", – заключил серб.Ранее Берич заявил, что встретить президента РФ Владимира Путина в Сербии вышло бы больше людей, чем в Москве.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад настроен на смену власти в Сербии – посол РФЗападу не удастся развалить дружественную России Сербию – экспертВолодин о Сербии: США не смогли привести к власти своих марионеток
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мнения, европа, коллективный запад, россия, деян берич, общество
Через 3-4 года люди с Запада будут бежать за спасением в Россию – мнение

Из Европы скоро будут бежать за спасением в Россию – Деян Берич

21:43 10.03.2024 (обновлено: 22:51 10.03.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза. Архивное фото
Флаг Евросоюза. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Спустя 3-4 года, "когда Запад полностью развалится в своем Содоме и Гоморре", люди оттуда будут бежать в Россию, стремясь получить гражданство РФ, чтобы жить по-человечески. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал сербский доброволец, участник самообороны Севастополя в период Крымской весны и боев за Донбасс Деян Берич.
По мнению Берича, даже сегодня не все россияне понимают, в каком хорошем государстве они живут. Некоторые еще находятся во власти иллюзий, что на Западе существует какая-то демократия и какое-то право граждан, хотя на самом деле оно уже давно стало извращением права, считает собеседник.
Пройдет совсем немного времени, считает Берич, как с Запада хлынет поток желающих жить в России – стране, где в действительности есть и главенствуют закон и мораль, считает Берич.

"Это сейчас еще не видно – посмотрите через года 3-4, когда Запад полностью развалится в своем Содоме и Гоморре, сколько людей с Запада будет бежать. Многие будут приезжать, чтобы стать гражданами России. Потому что здесь (в России – ред.) можно жить так, как надо, как Бог сказал. Муж, жена, дети, воспитание, уважение старших, закон – есть все, что нужно нормальному государству, и чего на Западе почти нет больше", – сказал Берич.

Он также отметил, что в Сербии трудно найти серба, который не любит Россию и не изучает ее историю. Причем многие знают ее не хуже, а даже лучше, чем некоторые россияне.
"Нужно учить историю. Только тогда можешь любить свою Родину, если четко знаешь, сколько крови пролито, чтобы она существовала", – заключил серб.
Ранее Берич заявил, что встретить президента РФ Владимира Путина в Сербии вышло бы больше людей, чем в Москве.
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Радио "Спутник в Крыму"МненияЕвропаКоллективный ЗападРоссияДеян БеричОбщество
 
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