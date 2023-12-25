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Запад настроен на смену власти в Сербии – посол РФ - РИА Новости Крым, 25.12.2023
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Запад настроен на смену власти в Сербии – посол РФ
Запад настроен на смену власти в Сербии – посол РФ - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Запад настроен на смену власти в Сербии – посол РФ
Запад намерен привести к власти в Сербии нынешнюю оппозицию, поэтому протесты в стране будут продолжаться. Такое мнение высказал посол России в Сербии Александр РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T14:01
2023-12-25T14:01
сербия
политика
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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мнения
александр боцан-харченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Запад намерен привести к власти в Сербии нынешнюю оппозицию, поэтому протесты в стране будут продолжаться. Такое мнение высказал посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.По словам дипломата, оппозиционный блок "Сербия против насилия" "целиком и полностью полагается на раскручивание протестных настроений, на разгоряченных людей, на хулиганство", что является "обычной "майданной" историей".Оппозиция понимает, что не может прийти к власти в Сербии "спокойным, мирным путем", поэтому приступила к протестам, которые "поощряются и поддерживаются извне", указал Боцан-Харченко.Российский посол добавил, что президент республики Александр Вучич располагает "неопровержимыми данными" о том, что Запад подстрекает и поддерживает протесты.Вечером 24 декабря сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" объявили о несогласии с итогами прошедших 17 декабря выборов и предприняли штурм здания городской администрации в Белграде, перекрыв центральную улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь.Полиция в ответ применила слезоточивый газ, очистила площадь и выставила оцепление. В столкновениях с протестующими пострадали двое правоохранителей. Арестованы 35 участников беспорядков.Президент Александр Вучич в обращении к гражданам заявил, что протесты в Белграде вызваны внешним фактором и направлены на подрыв суверенитета страны, уничтожение ее самостоятельности и независимости. Глава государства заверил, что власти не допустят такого сценария.Политолог Ростислав Ищенко в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что беспорядки в Сербии могут продолжаться еще долгое время, однако шансов довести ситуацию до госпереворота по обычному западному сценарию "цветных революций" в этом случае мало.Читайте также на РИА Новости Крым:Вучич выступил с экстренным обращением к нации из-за беспорядков"Раскачивают лодку в мутной воде": кто стоит за беспорядками в СербииДрака у избиркома: прозападные силы устроили беспорядки в Белграде
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4.7
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сербия, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), в мире, новости, мнения, александр боцан-харченко
Запад настроен на смену власти в Сербии – посол РФ

Запад организовал протесты в Сербии с целью сменить власть в этой стране – посол России

14:01 25.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Запад намерен привести к власти в Сербии нынешнюю оппозицию, поэтому протесты в стране будут продолжаться. Такое мнение высказал посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Все эти протесты… спланированы, организованы и сейчас проводятся по технологиям, принципам и схемам так называемых "майданных" революций… Я бы не стал в прогнозах забегать вперед, потому что Запад – и это главное – все-таки настроен на то, чтобы какими-то путями усадить оппозицию в Белграде. Поэтому протесты будут продолжаться, как долго – сказать трудно", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам дипломата, оппозиционный блок "Сербия против насилия" "целиком и полностью полагается на раскручивание протестных настроений, на разгоряченных людей, на хулиганство", что является "обычной "майданной" историей".
Оппозиция понимает, что не может прийти к власти в Сербии "спокойным, мирным путем", поэтому приступила к протестам, которые "поощряются и поддерживаются извне", указал Боцан-Харченко.
Российский посол добавил, что президент республики Александр Вучич располагает "неопровержимыми данными" о том, что Запад подстрекает и поддерживает протесты.
Вечером 24 декабря сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" объявили о несогласии с итогами прошедших 17 декабря выборов и предприняли штурм здания городской администрации в Белграде, перекрыв центральную улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь.
Полиция в ответ применила слезоточивый газ, очистила площадь и выставила оцепление. В столкновениях с протестующими пострадали двое правоохранителей. Арестованы 35 участников беспорядков.
Президент Александр Вучич в обращении к гражданам заявил, что протесты в Белграде вызваны внешним фактором и направлены на подрыв суверенитета страны, уничтожение ее самостоятельности и независимости. Глава государства заверил, что власти не допустят такого сценария.
Политолог Ростислав Ищенко в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что беспорядки в Сербии могут продолжаться еще долгое время, однако шансов довести ситуацию до госпереворота по обычному западному сценарию "цветных революций" в этом случае мало.
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СербияПолитикаМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)В миреНовостиМненияАлександр Боцан-Харченко
 
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