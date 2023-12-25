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Запад настроен на смену власти в Сербии – посол РФ

Запад настроен на смену власти в Сербии – посол РФ - РИА Новости Крым, 25.12.2023

Запад настроен на смену власти в Сербии – посол РФ

Запад намерен привести к власти в Сербии нынешнюю оппозицию, поэтому протесты в стране будут продолжаться. Такое мнение высказал посол России в Сербии Александр РИА Новости Крым, 25.12.2023

2023-12-25T14:01

2023-12-25T14:01

2023-12-25T14:01

сербия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Запад намерен привести к власти в Сербии нынешнюю оппозицию, поэтому протесты в стране будут продолжаться. Такое мнение высказал посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.По словам дипломата, оппозиционный блок "Сербия против насилия" "целиком и полностью полагается на раскручивание протестных настроений, на разгоряченных людей, на хулиганство", что является "обычной "майданной" историей".Оппозиция понимает, что не может прийти к власти в Сербии "спокойным, мирным путем", поэтому приступила к протестам, которые "поощряются и поддерживаются извне", указал Боцан-Харченко.Российский посол добавил, что президент республики Александр Вучич располагает "неопровержимыми данными" о том, что Запад подстрекает и поддерживает протесты.Вечером 24 декабря сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" объявили о несогласии с итогами прошедших 17 декабря выборов и предприняли штурм здания городской администрации в Белграде, перекрыв центральную улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь.Полиция в ответ применила слезоточивый газ, очистила площадь и выставила оцепление. В столкновениях с протестующими пострадали двое правоохранителей. Арестованы 35 участников беспорядков.Президент Александр Вучич в обращении к гражданам заявил, что протесты в Белграде вызваны внешним фактором и направлены на подрыв суверенитета страны, уничтожение ее самостоятельности и независимости. Глава государства заверил, что власти не допустят такого сценария.Политолог Ростислав Ищенко в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что беспорядки в Сербии могут продолжаться еще долгое время, однако шансов довести ситуацию до госпереворота по обычному западному сценарию "цветных революций" в этом случае мало.Читайте также на РИА Новости Крым:Вучич выступил с экстренным обращением к нации из-за беспорядков"Раскачивают лодку в мутной воде": кто стоит за беспорядками в СербииДрака у избиркома: прозападные силы устроили беспорядки в Белграде

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сербия, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), в мире, новости, мнения, александр боцан-харченко