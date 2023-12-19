https://crimea.ria.ru/20231219/draka-u-izbirkoma-prozapadnye-sily-ustroili-besporyadki-v-belgorode-1133642971.html

Драка у избиркома: прозападные силы устроили беспорядки в Белграде

Драка у избиркома: прозападные силы устроили беспорядки в Белграде - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Драка у избиркома: прозападные силы устроили беспорядки в Белграде

В Белграде несогласные с итогами местных выборов участники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия" напали на сотрудников Республиканской... РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T10:02

2023-12-19T10:02

2023-12-19T10:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости Крым. В Белграде несогласные с итогами местных выборов участники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия" напали на сотрудников Республиканской избирательной комиссии страны (РИК). Как сообщил глава избиркома Владимир Димитриевич, беспорядки случились накануне вечером и продолжились ночью у здания комиссии, пишет РИА Новости.Он назвал протест актом давления на республиканский избирком, "не имеющим отношения к муниципальным выборам в Белграде", призвал строго осудить такие действия и наказать виновных и сообщил, что демонстранты пытались внести в здание ножи и биты - этого сделать не удалось. К полуночи (2:00 мск) беспорядки утихли, внутри продолжают голодовку лидеры оппозиции.По словам подвергшегося нападению главы управления статистики Ковачевича, "спастись от линча" ему удалось только в здании избиркома, куда его вернули коллеги, вытащив из толпы после избиения.Прозападная оппозиция в Сербии выразила несогласие с предварительными итогами муниципальных выборов в скупщину (городское собрание) Белграда, по которым победу одерживает коалиции правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Протестующие собрались накануне вечером перед зданием городской скупщины и администрации сербской столицы, затем организаторы беспорядков повели тысячи своих сторонников к зданию РИК, где перекрыли движение и устроили беспорядки. Полиция не вмешивалась. Лидеры прозападного блока "Сербия против насилия" Мариника Тепич и Мирослав Алексич потребовали от РИК аннулировать итоги голосования.Внеочередные выборы в Скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина прошли в воскресенье.

https://crimea.ria.ru/20231217/v-serbii-prokhodyat-vneocherednye-vybory-v-parlament-1133608067.html

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сербия, выборы, происшествия, общество, новости, европа, в мире