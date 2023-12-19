https://crimea.ria.ru/20231219/draka-u-izbirkoma-prozapadnye-sily-ustroili-besporyadki-v-belgorode-1133642971.html
Драка у избиркома: прозападные силы устроили беспорядки в Белграде
Драка у избиркома: прозападные силы устроили беспорядки в Белграде - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Драка у избиркома: прозападные силы устроили беспорядки в Белграде
В Белграде несогласные с итогами местных выборов участники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия" напали на сотрудников Республиканской... РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T10:02
2023-12-19T10:02
2023-12-19T10:12
сербия
выборы
происшествия
общество
новости
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/13/1133643140_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_ddb4a7d7e30974e42f835ba271d5918f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости Крым. В Белграде несогласные с итогами местных выборов участники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия" напали на сотрудников Республиканской избирательной комиссии страны (РИК). Как сообщил глава избиркома Владимир Димитриевич, беспорядки случились накануне вечером и продолжились ночью у здания комиссии, пишет РИА Новости.Он назвал протест актом давления на республиканский избирком, "не имеющим отношения к муниципальным выборам в Белграде", призвал строго осудить такие действия и наказать виновных и сообщил, что демонстранты пытались внести в здание ножи и биты - этого сделать не удалось. К полуночи (2:00 мск) беспорядки утихли, внутри продолжают голодовку лидеры оппозиции.По словам подвергшегося нападению главы управления статистики Ковачевича, "спастись от линча" ему удалось только в здании избиркома, куда его вернули коллеги, вытащив из толпы после избиения.Прозападная оппозиция в Сербии выразила несогласие с предварительными итогами муниципальных выборов в скупщину (городское собрание) Белграда, по которым победу одерживает коалиции правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Протестующие собрались накануне вечером перед зданием городской скупщины и администрации сербской столицы, затем организаторы беспорядков повели тысячи своих сторонников к зданию РИК, где перекрыли движение и устроили беспорядки. Полиция не вмешивалась. Лидеры прозападного блока "Сербия против насилия" Мариника Тепич и Мирослав Алексич потребовали от РИК аннулировать итоги голосования.Внеочередные выборы в Скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина прошли в воскресенье.
https://crimea.ria.ru/20231217/v-serbii-prokhodyat-vneocherednye-vybory-v-parlament-1133608067.html
сербия
европа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/13/1133643140_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_bb1a654253e89fd4ee9f6b092fd3dfd3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия, выборы, происшествия, общество, новости, европа, в мире
Драка у избиркома: прозападные силы устроили беспорядки в Белграде
В Сербии несогласные с результатами выборов оппозиционеры устроили беспорядки
10:02 19.12.2023 (обновлено: 10:12 19.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости Крым. В Белграде несогласные с итогами местных выборов участники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия" напали на сотрудников Республиканской избирательной комиссии страны (РИК). Как сообщил глава избиркома Владимир Димитриевич, беспорядки случились накануне вечером и продолжились ночью у здания комиссии, пишет РИА Новости.
"Физическому нападению подвергся директор Республиканского управления статистики Миладин Ковачевич и его коллеги. Также произошли нападения на нескольких членов РИК и даже кандидатов в депутаты от блока "Сербия против насилия", — сообщил Димитриевич.
Он назвал протест актом давления на республиканский избирком, "не имеющим отношения к муниципальным выборам в Белграде", призвал строго осудить такие действия и наказать виновных и сообщил, что демонстранты пытались внести в здание ножи и биты - этого сделать не удалось. К полуночи (2:00 мск) беспорядки утихли, внутри продолжают голодовку лидеры оппозиции.
По словам подвергшегося нападению главы управления статистики Ковачевича, "спастись от линча" ему удалось только в здании избиркома, куда его вернули коллеги, вытащив из толпы после избиения.
Прозападная оппозиция в Сербии выразила несогласие с предварительными итогами муниципальных выборов в скупщину (городское собрание) Белграда, по которым победу одерживает коалиции правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Протестующие собрались накануне вечером перед зданием городской скупщины и администрации сербской столицы, затем организаторы беспорядков повели тысячи своих сторонников к зданию РИК, где перекрыли движение и устроили беспорядки. Полиция не вмешивалась. Лидеры прозападного блока "Сербия против насилия" Мариника Тепич и Мирослав Алексич потребовали от РИК аннулировать итоги голосования.
Внеочередные выборы в Скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина прошли в воскресенье.