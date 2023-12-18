https://crimea.ria.ru/20231218/partiya-vuchicha-lidiruet-na-vyborakh-posle-podscheta-poloviny-golosov-1133618942.html

Партия Вучича лидирует на выборах после подсчета половины голосов

Партия Вучича лидирует на выборах после подсчета половины голосов - РИА Новости Крым, 18.12.2023

Партия Вучича лидирует на выборах после подсчета половины голосов

После подсчета половины голосов правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича получает на парламентских выборах 49,84 процента. Об... РИА Новости Крым, 18.12.2023

2023-12-18T08:07

2023-12-18T08:07

2023-12-18T08:07

сербия

александр вучич

выборы

новости

европа

в мире

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/12/1133619050_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_054286b77489cf0ba98e5b7dfaf27dfd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. После подсчета половины голосов правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича получает на парламентских выборах 49,84 процента. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на избирком страны.На втором месте - прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия", который набирает 20,14 процента. Следом идет Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича, она получает 7,1 процента.Избирательные участки в стране открылись в 7 часов утра воскресенья по местному времени. Закрылись участки в 20:00 (22 мск). Всего их более 8 тысяч, в том числе 81 – в 35 странах, в том числе в России.Александр Вучич выразил уверенность, что его политическая сила получит абсолютное большинство в парламенте. Он также сказал о том, что ожидает продолжения пути Белграда в ЕС и нелегких переговоров по проблеме Косово и Метохии после выборов.По закону окончательные результаты выборов должны быть озвучены в течение 96 часов после закрытия участков. После этого в течение 30 дней будет сформирован новый созыв парламента. Он избирается сроком на четыре года.На 250 мест в скупщине (парламенте) претендуют свыше 2,8 тысячи кандидатов. Чтобы войти в состав законодательного органа необходимо преодолеть барьер в три процента голосов.

https://crimea.ria.ru/20231217/v-serbii-prokhodyat-vneocherednye-vybory-v-parlament-1133608067.html

сербия

европа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сербия, александр вучич, выборы, новости, европа, в мире, политика