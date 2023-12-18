https://crimea.ria.ru/20231218/partiya-vuchicha-lidiruet-na-vyborakh-posle-podscheta-poloviny-golosov-1133618942.html
Партия Вучича лидирует на выборах после подсчета половины голосов
Партия Вучича лидирует на выборах после подсчета половины голосов - РИА Новости Крым, 18.12.2023
Партия Вучича лидирует на выборах после подсчета половины голосов
После подсчета половины голосов правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича получает на парламентских выборах 49,84 процента. Об... РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T08:07
2023-12-18T08:07
2023-12-18T08:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. После подсчета половины голосов правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича получает на парламентских выборах 49,84 процента. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на избирком страны.На втором месте - прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия", который набирает 20,14 процента. Следом идет Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича, она получает 7,1 процента.Избирательные участки в стране открылись в 7 часов утра воскресенья по местному времени. Закрылись участки в 20:00 (22 мск). Всего их более 8 тысяч, в том числе 81 – в 35 странах, в том числе в России.Александр Вучич выразил уверенность, что его политическая сила получит абсолютное большинство в парламенте. Он также сказал о том, что ожидает продолжения пути Белграда в ЕС и нелегких переговоров по проблеме Косово и Метохии после выборов.По закону окончательные результаты выборов должны быть озвучены в течение 96 часов после закрытия участков. После этого в течение 30 дней будет сформирован новый созыв парламента. Он избирается сроком на четыре года.На 250 мест в скупщине (парламенте) претендуют свыше 2,8 тысячи кандидатов. Чтобы войти в состав законодательного органа необходимо преодолеть барьер в три процента голосов.
https://crimea.ria.ru/20231217/v-serbii-prokhodyat-vneocherednye-vybory-v-parlament-1133608067.html
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РИА Новости Крым
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сербия, александр вучич, выборы, новости, европа, в мире, политика
Партия Вучича лидирует на выборах после подсчета половины голосов
Коалиция правящей партии в Сербии набирает 49,84% после подсчета половины голосов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. После подсчета половины голосов правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича получает на парламентских выборах 49,84 процента. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на избирком страны.
На втором месте - прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия", который набирает 20,14 процента. Следом идет Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича, она получает 7,1 процента.
Избирательные участки в стране открылись в 7 часов утра воскресенья по местному времени. Закрылись участки в 20:00 (22 мск). Всего их более 8 тысяч, в том числе 81 – в 35 странах, в том числе в России.
Александр Вучич выразил уверенность, что его политическая сила получит абсолютное большинство в парламенте. Он также сказал о том, что ожидает продолжения пути Белграда в ЕС и нелегких переговоров по проблеме Косово и Метохии после выборов.
По закону окончательные результаты выборов должны быть озвучены в течение 96 часов после закрытия участков. После этого в течение 30 дней будет сформирован новый созыв парламента. Он избирается сроком на четыре года.
На 250 мест в скупщине (парламенте) претендуют свыше 2,8 тысячи кандидатов. Чтобы войти в состав законодательного органа необходимо преодолеть барьер в три процента голосов.