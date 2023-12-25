https://crimea.ria.ru/20231225/proizoydet-li-v-serbii-tsvetnaya-revolyutsiya---ekspert-otsenil-situatsiyu-1133780960.html

Произойдет ли в Сербии "цветная революция" - эксперт оценил ситуацию

Произойдет ли в Сербии "цветная революция" - эксперт оценил ситуацию - РИА Новости Крым, 25.12.2023

Произойдет ли в Сербии "цветная революция" - эксперт оценил ситуацию

Беспорядки в Сербии могут продолжаться еще долгое время, однако шансов довести ситуацию до госпереворота по обычному западному сценарию "цветных революций" в... РИА Новости Крым, 25.12.2023

2023-12-25T13:03

2023-12-25T13:03

2023-12-25T13:03

сербия

александр вучич

ростислав ищенко

эксклюзивы риа новости крым

в мире

мнения

новости

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/15/1132933980_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_94e58cf5b453b03bcaf6f6dde355006a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Беспорядки в Сербии могут продолжаться еще долгое время, однако шансов довести ситуацию до госпереворота по обычному западному сценарию "цветных революций" в этом случае мало. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Ростислав Ищенко.Вечером 24 декабря прозападные представители оппозиции штурмовали здание скупщины (городского собрания) Белграде. Правоохранителям удалось оттеснить участников беспорядков. Два полицейских серьезно пострадали, 35 человек задержаны. Президент Сербии Александр Вучич заявил о влиянии на происходящее из-за рубежа. Глава Белграда Александр Шапич назвал беспорядки майданизацией. Премьер Сербии Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы за предупреждение.Он констатирует, что сценарий, который прозападные силы пытаются реализовать в Белграде, повторяет "цветные революции", которые Запад ранее с успехом реализовал в ряде стран, в частности на Украине, что привело страну к катастрофе. Однако в данном случае попытки Запада устроить государственный переворот в Сербии, с большой вероятностью, окажутся провальными.При этом, по мнению эксперта, нацелившись на свержение законной власти в Сербии, Запад все же продолжит "качать ситуацию", и подавление ночных беспорядков вовсе не означает их полное окончание. Проплаченные акции могут надолго растянуться во времени и в конечном счете спасение Сербии от украинского сценария будет зависеть от твердости сербских властей.В Сербии 17 декабря прошли досрочные выборы в Национальную скупщину и местные парламенты. По предварительным данным, коалиция президента Александра Вучича побеждает с 47,21% голосов. На втором месте оппозиционная власти коалиция "Сербия против насилия", набравшая 23% голосов, и на третьем "Социалистическая партия Сербии" с 6,9% голосов.Несогласные с итогами выборов участники оппозиционного блока инициировали беспорядки в сербской столице 18 декабря, напав на сотрудников Республиканской избирательной комиссии страны. Ночью волнения в Белграде продолжились у здания комиссии. На фоне протестов Александр Вучич назначил внеочередные парламентские и местные выборы. Читайте также на РИА Новости Крым:Вучич выступил с экстренным обращением к нации из-за беспорядков"Раскачивают лодку в мутной воде": кто стоит за беспорядками в СербииДрака у избиркома: прозападные силы устроили беспорядки в Белграде

сербия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сербия, александр вучич, ростислав ищенко, в мире, мнения, новости, политика