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Беспорядки в Сербии - что произошло и как отреагировали власти - РИА Новости Крым, 25.12.2023
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Беспорядки в Сербии - что произошло и как отреагировали власти
Беспорядки в Сербии - что произошло и как отреагировали власти - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Беспорядки в Сербии - что произошло и как отреагировали власти
В воскресенье вечером представители оппозиции, несогласные с итогами прошедших в стране выборов, окружили здание городского собрания (скупщины) и устроили... РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T09:41
2023-12-25T10:03
сербия
политика
в мире
александр вучич
выборы
европа
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В воскресенье вечером представители оппозиции, несогласные с итогами прошедших в стране выборов, окружили здание городского собрания (скупщины) и устроили беспорядки. Полиции удалось оттеснить протестующих. Что известно о ситуации к утру понедельника - в материале РИА Новости Крым.Что случилось в БелградеВечером 24 декабря оппозиционные прозападные силы перекрыли центральную улицу Белграда. К административному зданию подошли более тысячи митингующих. Протестующие окружили здание городского собрания, попытались выломать двери, выбили окна, наносили удары по щитам и шлемам полицейских.Полиция применила против участников беспорядков слезоточивый газ, протестующих удалось разогнать ближе к полуночи. При этом двое полицейских серьезно пострадали.На место событий прибыл глава МВД Сербии Братислав Гашич, кареты скорой помощи, в итоге задержаны более 35 протестующих.Как отреагировали властиПрезидент Сербии Александр Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и выступил со срочным обращением к нации. По его словам, очередная попытка штурма здания городской администрации Белграда сторонниками прозападной оппозиции направлена на подрыв суверенитета страны, при этом она вызвана внешними факторами, заявил он. При этом Вучич призвал граждан Сербии не беспокоиться: "Никакая революция не происходит, ничего из этого у них не получится".Он также сообщил, что встретится с послом России Александром Боцан-Харченко в связи с прошедшими в городе беспорядками.И.о. мэра Белграда Александар Шапич после осмотра повреждений назвал беспорядки в городе "майданизацией".Премьер Сербии Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы за предупреждение.В Сербии 17 декабря прошли досрочные выборы в Национальную скупщину и местные парламенты. По предварительным данным, коалиция президента Александра Вучича побеждает с 47,21% голосов. На втором месте оппозиционная власти коалиция "Сербия против насилия", набравшая 23% голосов, и на третьем "Социалистическая партия Сербии" с 6,9% голосов.Несогласные с итогами выборов участники оппозиционного блока инициировали беспорядки в сербской столице 18 декабря, напав на сотрудников Республиканской избирательной комиссии страны. Ночью волнения в Белграде продолжились у здания комиссии. На фоне протестов Александр Вучич назначил внеочередные парламентские и местные выборы. Читайте также на РИА Новости Крым:"Раскачивают лодку в мутной воде": кто стоит за беспорядками в СербииДрака у избиркома: прозападные силы устроили беспорядки в БелградеВ Сербии проходят внеочередные выборы в парламент
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сербия, политика, в мире, александр вучич, выборы, европа, новости
Беспорядки в Сербии - что произошло и как отреагировали власти

Беспорядки в Белграде Вучич назвал попыткой майданизации страны

09:41 25.12.2023 (обновлено: 10:03 25.12.2023)
 
© Фото: pixabay.comФлаг Сербии
Флаг Сербии
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В воскресенье вечером представители оппозиции, несогласные с итогами прошедших в стране выборов, окружили здание городского собрания (скупщины) и устроили беспорядки. Полиции удалось оттеснить протестующих. Что известно о ситуации к утру понедельника - в материале РИА Новости Крым.

Что случилось в Белграде

Вечером 24 декабря оппозиционные прозападные силы перекрыли центральную улицу Белграда. К административному зданию подошли более тысячи митингующих. Протестующие окружили здание городского собрания, попытались выломать двери, выбили окна, наносили удары по щитам и шлемам полицейских.
Полиция применила против участников беспорядков слезоточивый газ, протестующих удалось разогнать ближе к полуночи. При этом двое полицейских серьезно пострадали.
На место событий прибыл глава МВД Сербии Братислав Гашич, кареты скорой помощи, в итоге задержаны более 35 протестующих.

Как отреагировали власти

Президент Сербии Александр Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и выступил со срочным обращением к нации. По его словам, очередная попытка штурма здания городской администрации Белграда сторонниками прозападной оппозиции направлена на подрыв суверенитета страны, при этом она вызвана внешними факторами, заявил он. При этом Вучич призвал граждан Сербии не беспокоиться: "Никакая революция не происходит, ничего из этого у них не получится".
Он также сообщил, что встретится с послом России Александром Боцан-Харченко в связи с прошедшими в городе беспорядками.
И.о. мэра Белграда Александар Шапич после осмотра повреждений назвал беспорядки в городе "майданизацией".
"Я говорил, что если мы позволим себе бороться за политические цели с помощью насилия и свержения государства, то очень скоро у нас не будет государства. Теперь вы видите, насколько верным был термин "майданизация", - сказал Шапич.
Премьер Сербии Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы за предупреждение.
В Сербии 17 декабря прошли досрочные выборы в Национальную скупщину и местные парламенты. По предварительным данным, коалиция президента Александра Вучича побеждает с 47,21% голосов. На втором месте оппозиционная власти коалиция "Сербия против насилия", набравшая 23% голосов, и на третьем "Социалистическая партия Сербии" с 6,9% голосов.
Несогласные с итогами выборов участники оппозиционного блока инициировали беспорядки в сербской столице 18 декабря, напав на сотрудников Республиканской избирательной комиссии страны. Ночью волнения в Белграде продолжились у здания комиссии. На фоне протестов Александр Вучич назначил внеочередные парламентские и местные выборы.
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