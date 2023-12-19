https://crimea.ria.ru/20231219/raskachivayut-lodku-v-mutnoy-vode-kto-stoit-za-besporyadkami-v-serbii-1133663296.html

"Раскачивают лодку в мутной воде": кто стоит за беспорядками в Сербии

"Раскачивают лодку в мутной воде": кто стоит за беспорядками в Сербии - РИА Новости Крым, 19.12.2023

"Раскачивают лодку в мутной воде": кто стоит за беспорядками в Сербии

Итоги парламентских выборов в Сербии отражают доверие народа к действующей власти, а купленная прозападная оппозиция, устраивающая беспорядки в Белграде, не... РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T21:26

2023-12-19T21:26

2023-12-19T21:26

сербия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Итоги парламентских выборов в Сербии отражают доверие народа к действующей власти, а купленная прозападная оппозиция, устраивающая беспорядки в Белграде, не имеет шансов на успех и должна быть жестко подавлена, чтобы уберечь страну от потрясений, к которым ее толкают. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Кого и как выбирают в СербииВ Сербии 17 декабря прошли досрочные выборы в Национальную скупщину и местные парламенты. По предварительным данным коалиция президента "Александр Вучич – Сербия не должна останавливаться" побеждает с 47,21% голосов. На втором месте оппозиционная власти коалиция "Сербия против насилия", набравшая 23% голосов, и на третьем "Социалистическая партия Сербии" с 6,9% голосов.Несогласные с итогами выборов участники оппозиционного блока инициировали беспорядки в сербской столице накануне, 18 декабря, напав на сотрудников Республиканской избирательной комиссии страны (РИК). Ночью волнения в Белграде продолжились у здания комиссии. На фоне протестов Александр Вучич назначил внеочередные парламентские и местные выборы. По словам Гусева, ситуация в Сербии сегодня "развивается достаточно сложно"."Сейчас оппозиция перешла к очень активным действиям, они фактически торпедируют здание ВЦИКа, бросаются яйцами. Это мы уже происходили в разных частях мира, так называемые цветные революции. Что они хотят поймать в этой мутной воде? Видимо, не только продвинуть свою позицию, но и раскачать лодку, прежде всего в Белграде", – сказал Гусев.Гусев подчеркнул, что оппозиционный блок, с особым усердием поддерживаемый сегодня Западом, настроен проевропейски, проамерикански" и выступает за то, чтобы Сербия вошла в НАТО и ЕС."Это отчетливо понимают в Сербии очень многие", – добавил политолог. Именно поэтому, по мнению Гусева, позиции действующего сербского президента и его партии в очень сильны, а прошедшие выборы это только лишний раз доказали. Поэтому оппозиционерам "ловить здесь нечего"."Хотите пересмотреть итоги выборов? В любом случае ничего не получите, так как не преодолеете эти 23-24% до коалиции Вучича. Кроме того, на третьем месте правительственная коалиция "Социалистическая партия Сербии" первого вице-премьера и главы МИДа Ивицы Дачича, а это еще плюс 6,5% голосов. То есть скупщина контролируется проправительственной коалицией, у них больше половины голосов. Ловить там нечего. И как бы ни старались европейские их патроны повлиять на политическую ситуации в Сербии, это им не удастся", – поделился мнением Гусев.Тем не менее сербской власти следует жестко пресечь все провокации на корню, считает политолог.По словам Гусева, своей стойкостью к таким потрясениям власть Сербии демонстрирует не пророссийскую, а национально ориентированную политику, так стоит на страже интересов собственной страны, которой с Россией в новом мире, без гегемонии Запада, по пути. И в Восточной Европе Серия такая не одна, кто это понимает, отметил эксперт."Есть, например, Босния и Герцеговина, которую пытаются вовлечь в европейские стандарты, в путы ЕС и НАТО, все время выкручивают им руки, но она стоит достаточно четко на позиции невступления ни туда, ни сюда. Поэтому и черногорцы, и боснийцы являются серьезной поддержкой сербов. Там есть кому бороться и есть за что", –заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предсказал странам Европы судьбу Украины – политолог В ЕС придумали способ одобрить помощь Украине без согласия Венгрии

https://crimea.ria.ru/20231217/v-serbii-prokhodyat-vneocherednye-vybory-v-parlament-1133608067.html

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сербия, политика, в мире, выборы, новости, мнения