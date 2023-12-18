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В ЕС придумали способ одобрить помощь Украине без согласия Венгрии - РИА Новости Крым, 18.12.2023
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В ЕС придумали способ одобрить помощь Украине без согласия Венгрии
В ЕС придумали способ одобрить помощь Украине без согласия Венгрии - РИА Новости Крым, 18.12.2023
В ЕС придумали способ одобрить помощь Украине без согласия Венгрии
В Евросоюзе рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса, чтобы согласовать выделение нового пакета помощи Украине. Об этом пишет Financial Times со... РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T12:01
2023-12-18T12:01
венгрия
европейский союз
политика
украина
в мире
поставки западного оружия украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Евросоюзе рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса, чтобы согласовать выделение нового пакета помощи Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на политические круги внутри ЕС, сообщает РИА Новости.Авторы публикации отмечают, что любой другой член Евросоюза может заблокировать вопрос лишения Венгрии права голоса. Однако после недавних выборов в Польше у Будапешта больше не осталось "гарантированного защитника" в ЕС.Источники, на которые ссылается издание, уверены, что Венгрия в конечном итоге не сможет помешать выделению денег Киеву.При этом отмечается, что некоторые представители ЕС настороженно относятся к идее наложения ограничений на Будапешт.На состоявшемся 14-15 декабря саммите ЕС лидерам стран-участниц не удалось договориться о выделении помощи Украине на 50 млрд евро. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что наложил вето на выделение Киеву дополнительных средств.По словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, к теме согласования помощи Украине к этой теме планируется вернуться в январе.Главный политический советник премьера Балаш Орбан заявлял, что Венгрия была готова снять вето на пакет для Украины в обмен на разморозку 30 млрд евро для Будапешта, часть которых ЕС заморозил из-за проблем с коррупцией в стране.7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании ранее принял Белый дом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Но преодолеть барьер республиканцев не удалось. Они проголосовали против выделения средств Украине, требуя принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев, ЕС и Орбан: что означают брюссельские решения по УкраинеПуть на свалку и подсвечник: как Зеленского за границей обижалиОрбан обещает помешать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС
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РИА Новости Крым
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96
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венгрия, европейский союз, политика, украина, в мире, поставки западного оружия украине, новости
В ЕС придумали способ одобрить помощь Украине без согласия Венгрии

В ЕС хотят лишить Венгрию права голоса в вопросе выделения денег Украине – Financial Times

12:01 18.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Евросоюзе рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса, чтобы согласовать выделение нового пакета помощи Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на политические круги внутри ЕС, сообщает РИА Новости.
"Некоторые официальные лица рассмотрели возможность возобновления так называемой процедуры наказания по статье 7 за нарушения верховенства закона, которая может привести к приостановке права голоса", – говорится в статье.
Авторы публикации отмечают, что любой другой член Евросоюза может заблокировать вопрос лишения Венгрии права голоса. Однако после недавних выборов в Польше у Будапешта больше не осталось "гарантированного защитника" в ЕС.
Источники, на которые ссылается издание, уверены, что Венгрия в конечном итоге не сможет помешать выделению денег Киеву.
При этом отмечается, что некоторые представители ЕС настороженно относятся к идее наложения ограничений на Будапешт.
На состоявшемся 14-15 декабря саммите ЕС лидерам стран-участниц не удалось договориться о выделении помощи Украине на 50 млрд евро. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что наложил вето на выделение Киеву дополнительных средств.
По словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, к теме согласования помощи Украине к этой теме планируется вернуться в январе.
Главный политический советник премьера Балаш Орбан заявлял, что Венгрия была готова снять вето на пакет для Украины в обмен на разморозку 30 млрд евро для Будапешта, часть которых ЕС заморозил из-за проблем с коррупцией в стране.
7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании ранее принял Белый дом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Но преодолеть барьер республиканцев не удалось. Они проголосовали против выделения средств Украине, требуя принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.
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ВенгрияЕвропейский СоюзПолитикаУкраинаВ миреПоставки западного оружия УкраинеНовости
 
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