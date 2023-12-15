https://crimea.ria.ru/20231215/vengriya-zablokirovala-pomosch-es-ukraine-na-50-mln-evro-1133562879.html

Венгрия заблокировала помощь ЕС Украине на 50 млн евро

Венгрия заблокировала помощь ЕС Украине на 50 млн евро - РИА Новости Крым, 15.12.2023

Венгрия заблокировала помощь ЕС Украине на 50 млн евро

Киев в этом году не получит дополнительные 50 миллионов евро от Евросоюза - это решение заблокировала Венгрия, пишет РИА Новости со ссылкой на премьер-министра... РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T07:03

2023-12-15T07:03

2023-12-15T07:03

венгрия

виктор орбан

украина

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политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Киев в этом году не получит дополнительные 50 миллионов евро от Евросоюза - это решение заблокировала Венгрия, пишет РИА Новости со ссылкой на премьер-министра страны Виктора Орбана.Венгрия в последнее время блокирует почти каждое решение ЕС, связанное с финансовой помощью Киеву. По ее инициативе Украина не получит восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, лишилась пяти миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, а также и перспектив на будущее - более широкого пакета на 20 миллиардов на военную помощь на четыре года и 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 год.Ранее Виктор Орбан заявил: Венгрия не допустит, чтобы Евросоюз "совершил ужасную ошибку" и начал переговоры о вступлении Украины в объединение, приняв соответствующее решение на саммите ЕС 14-15 декабря. При этом, по его словам, Венгрия может снять вето с пакета помощи Украине, если ЕС выделит приостановленное в прошлом году финансирование Будапешту в размере 30 млрд евро. Позже стало известно, что Еврокомиссия приняла решение о выделении Будапешту около 10 млрд евро, то есть трети замороженных в 2022 году денег.По мнению доктора политических наук, завкафедрой "Политические науки" Севастопольского госуниверситета Александра Ирхина, эти 10 млрд евро "нужно рассматривать как подкуп Орбана перед саммитом ЕС, на котором планируется начать переговоры с Украиной и Молдовой о начале вступления в Евросоюз".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предсказал странам Европы судьбу Украины – политологСаммит ЕС и подкуп Орбана: начнут ли переговоры по УкраинеРазговор Зеленского и Орбана в Аргентине: пустит ли Венгрия Украину в ЕС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венгрия, виктор орбан, украина, европейский союз, политика, новости