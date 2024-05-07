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Гутерриш призвал Израиль прекратить любую эскалацию в регионе - РИА Новости Крым, 07.05.2024
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Гутерриш призвал Израиль прекратить любую эскалацию в регионе
Гутерриш призвал Израиль прекратить любую эскалацию в регионе - РИА Новости Крым, 07.05.2024
Гутерриш призвал Израиль прекратить любую эскалацию в регионе
В ООН призвали правительство Израиля прекратить любую эскалацию в регионе. Об этом со ссылкой на заявление генсека организации Антониу Гутерриша пишет РИА... РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T17:27
2024-05-07T17:27
политика
антониу гутерриш
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В ООН призвали правительство Израиля прекратить любую эскалацию в регионе. Об этом со ссылкой на заявление генсека организации Антониу Гутерриша пишет РИА Новости.Уточняется, что заявление сделано на фоне информации о готовящейся операции в Рафахе.Генсек ООН подчеркнул, что полномасштабный штурм Рафаха станет гуманитарной катастрофой. Он также напомнил, что в октябре прошлого года в результате атаки ХАМАС были убиты более 1100 израильтян, а в ходе обстрелов со стороны Израиля и наземных операций израильской армии в Газе погибли более 34 тысяч палестинцев.Ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что в ближайшее время Израиль усилит давление на палестинское движение ХАМАС и нанесет "болезненные удары" для освобождения заложников в секторе Газа.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.В начале недели президент США Джо Байден заявил, что США выступают за прекращение огня в секторе Газа.МИД России призывал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Читайте также на РИА Новости Крым:Парад лицемерия: Небензя прокомментировал выступления Запада в СБ ООНИзраиль не осуждал удары Украины: Захарова о призыве осудить ИранЛаров оценил реальность угрозы ядерного удара Ирана по Израилю
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политика, антониу гутерриш, министерство иностранных дел рф (мид рф), в мире, новости, оон, совет безопасности оон, израиль, обострение ситуации в израиле, ближний восток
Гутерриш призвал Израиль прекратить любую эскалацию в регионе

В ООН призвали правительство Израиля прекратить любую эскалацию в регионе

17:27 07.05.2024
 
© AFP 2024 / ANGELA WEISSГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AFP 2024 / ANGELA WEISS
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В ООН призвали правительство Израиля прекратить любую эскалацию в регионе. Об этом со ссылкой на заявление генсека организации Антониу Гутерриша пишет РИА Новости.
Уточняется, что заявление сделано на фоне информации о готовящейся операции в Рафахе.

"Я призываю правительство Израиля прекратить любую эскалацию и принять конструктивное участие в идущих дипломатических переговорах", - цитирует Гутерриша издание.

Генсек ООН подчеркнул, что полномасштабный штурм Рафаха станет гуманитарной катастрофой. Он также напомнил, что в октябре прошлого года в результате атаки ХАМАС были убиты более 1100 израильтян, а в ходе обстрелов со стороны Израиля и наземных операций израильской армии в Газе погибли более 34 тысяч палестинцев.

"Неужели этого недостаточно? Разве мирные граждане пережили недостаточно гибели и разрушений? ", - сказал генсек.

Ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что в ближайшее время Израиль усилит давление на палестинское движение ХАМАС и нанесет "болезненные удары" для освобождения заложников в секторе Газа.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
В начале недели президент США Джо Байден заявил, что США выступают за прекращение огня в секторе Газа.
МИД России призывал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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