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Нетаньяху: Израиль нанесет "болезненные удары" по ХАМАС в ближайшее время - РИА Новости Крым, 21.04.2024
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Нетаньяху: Израиль нанесет "болезненные удары" по ХАМАС в ближайшее время
Нетаньяху: Израиль нанесет "болезненные удары" по ХАМАС в ближайшее время - РИА Новости Крым, 21.04.2024
Нетаньяху: Израиль нанесет "болезненные удары" по ХАМАС в ближайшее время
В ближайшее время Израиль усилит давление на палестинское движение ХАМАС и нанесет "болезненные удары" для освобождения заложников в секторе Газа, заявил в... РИА Новости Крым, 21.04.2024
2024-04-21T20:56
2024-04-21T20:49
биньямин нетаньяху
израиль
палестина
в мире
новости
обострение ситуации в израиле
сектор газа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В ближайшее время Израиль усилит давление на палестинское движение ХАМАС и нанесет "болезненные удары" для освобождения заложников в секторе Газа, заявил в воскресенье премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.Обращаясь к нации в день иудейского праздника Песах, посвященного исходу евреев из Египта и освобождению народа от 400-летнего рабства, премьер заявил, что ХАМАС отвергло все предложения по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение заложников. В настоящее время при международном посредничестве Израиль и Палестина пытаются согласовать паузу в полугодовых боевых действиях, которые сопровождаются массовыми жертвами среди гражданского населения.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.В начале недели президент США Джо Байден заявил, что США выступают за прекращение огня в секторе Газа. МИД России призывал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле раскрыли подробности телефонного разговор Путина и НетаньяхуЛаров оценил реальность угрозы ядерного удара Ирана по ИзраилюЧисло жертв в Газе превысило 15,5 тысяч человек
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биньямин нетаньяху, израиль, палестина, в мире, новости, обострение ситуации в израиле, сектор газа
Нетаньяху: Израиль нанесет "болезненные удары" по ХАМАС в ближайшее время

Израиль нанесет дополнительные болезненные удары по ХАМАС - Нетаньяху

20:56 21.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВ.Путин встретился с Б.Нетаньяху
В.Путин встретился с Б.Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В ближайшее время Израиль усилит давление на палестинское движение ХАМАС и нанесет "болезненные удары" для освобождения заложников в секторе Газа, заявил в воскресенье премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
Обращаясь к нации в день иудейского праздника Песах, посвященного исходу евреев из Египта и освобождению народа от 400-летнего рабства, премьер заявил, что ХАМАС отвергло все предложения по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение заложников.

"Поэтому мы нанесем ему дополнительные и болезненные удары, и это произойдет в ближайшее время. В ближайшие дни мы усилим военное и политическое давление на ХАМАС, потому что это единственный способ освободить наших заложников и добиться нашей победы", - цитирует премьера РИА Новости.

В настоящее время при международном посредничестве Израиль и Палестина пытаются согласовать паузу в полугодовых боевых действиях, которые сопровождаются массовыми жертвами среди гражданского населения.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
В начале недели президент США Джо Байден заявил, что США выступают за прекращение огня в секторе Газа.
МИД России призывал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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Биньямин НетаньяхуИзраильПалестинаВ миреНовостиОбострение ситуации в ИзраилеСектор Газа
 
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