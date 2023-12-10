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В Кремле раскрыли подробности телефонного разговор Путина и Нетаньяху - РИА Новости Крым, 10.12.2023
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В Кремле раскрыли подробности телефонного разговор Путина и Нетаньяху
В Кремле раскрыли подробности телефонного разговор Путина и Нетаньяху - РИА Новости Крым, 10.12.2023
В Кремле раскрыли подробности телефонного разговор Путина и Нетаньяху
В центре внимания телефонной беседы президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху была катастрофическая гуманитарная... РИА Новости Крым, 10.12.2023
2023-12-10T17:02
2023-12-10T17:03
владимир путин (политик)
новости
россия
израиль
биньямин нетаньяху
обострение ситуации в израиле
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. В центре внимания телефонной беседы президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху была катастрофическая гуманитарная обстановка в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В центре внимания была острая ситуация в зоне палестино-израильского конфликта и, в частности, катастрофическая гуманитарная обстановка в секторе Газа, сказано в сообщении.Владимир Путин также выразил готовность оказывать всевозможное содействие в целях облегчения страданий мирных жителей и деэскалации конфликта.Кроме того, была выражена обоюдная заинтересованность и далее взаимодействовать в вопросах эвакуации российских граждан и членов их семей, а также освобождения удерживаемых в Газе израильтян. Условлено о продолжении контактов.Глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости принять срочные меры для прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта, а затем вернуться к прямым переговорам между Израилем и Палестиной.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Также Израиль объявил о полной блокаде Газы.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России ранее призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Накануне Соединенные Штаты заблокировали в Совбезе ОНН проект резолюции Объединенных Арабских Эмиратов, которая призывала к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению всех заложников.Читайте также на РИА Новости Крым:Израиль начал третью фазу наземной операции в ГазеВстреча Путина и Раиси в Кремле: о чем говорили лидеры двух странПутин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок
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владимир путин (политик), новости, россия, израиль, биньямин нетаньяху, обострение ситуации в израиле, в мире
В Кремле раскрыли подробности телефонного разговор Путина и Нетаньяху

Президент России провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля

17:02 10.12.2023 (обновлено: 17:03 10.12.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. В центре внимания телефонной беседы президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху была катастрофическая гуманитарная обстановка в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В центре внимания была острая ситуация в зоне палестино-израильского конфликта и, в частности, катастрофическая гуманитарная обстановка в секторе Газа, сказано в сообщении.

"Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях. Вместе с тем крайне важно, чтобы противодействие террористическим угрозам не приводило к столь тяжелым последствиям для гражданского населения", – уточнили в пресс-службе.

Владимир Путин также выразил готовность оказывать всевозможное содействие в целях облегчения страданий мирных жителей и деэскалации конфликта.
Кроме того, была выражена обоюдная заинтересованность и далее взаимодействовать в вопросах эвакуации российских граждан и членов их семей, а также освобождения удерживаемых в Газе израильтян. Условлено о продолжении контактов.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости принять срочные меры для прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта, а затем вернуться к прямым переговорам между Израилем и Палестиной.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Также Израиль объявил о полной блокаде Газы.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России ранее призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Накануне Соединенные Штаты заблокировали в Совбезе ОНН проект резолюции Объединенных Арабских Эмиратов, которая призывала к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению всех заложников.
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Владимир Путин (политик)НовостиРоссияИзраильБиньямин НетаньяхуОбострение ситуации в ИзраилеВ мире
 
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