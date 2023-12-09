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США ветировали резолюцию ОАЭ о немедленном прекращении огня в Газе

США ветировали резолюцию ОАЭ о немедленном прекращении огня в Газе - РИА Новости Крым, 09.12.2023

США ветировали резолюцию ОАЭ о немедленном прекращении огня в Газе

Соединенные Штаты заблокировали в Совбезе ОНН проект резолюции Объединенных Арабских Эмиратов, которая призывала к немедленному прекращению огня в секторе Газа... РИА Новости Крым, 09.12.2023

2023-12-09T10:45

2023-12-09T10:45

2023-12-09T10:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Соединенные Штаты заблокировали в Совбезе ОНН проект резолюции Объединенных Арабских Эмиратов, которая призывала к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению всех заложников. Об этом сообщает РИА Новости.За проект проголосовали 13 из 15 стран-членов Совета Безопасности ООН, в том числе Россия и Китай. Соединенные Штаты выступили против, еще одна страна – Великобритания – воздержалась.В проекте резолюции, соавторами которой стали 97 стран-членов ООН, в документе выражалась "глубокая обеспокоенность в связи с катастрофической гуманитарной ситуацией в секторе Газа и страданиями палестинского мирного населения". От имени СБ в документе выдвигалось требование немедленно прекратить огонь, освободить всех заложников и обеспечить гуманитарный доступ.По словам зампостпреда США Роберта Вуда, Америка наложила вето на проект резолюции, поскольку его авторы "отказались включить формулировку, осуждающую ужасающую террористическую атаку ХАМАС на Израиль 7 октября".Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал действия Вашингтона смертным приговором "еще тысячам, если не десяткам тысяч мирных граждан в Палестине и Израиле, включая женщин и детей, а также пытающимся им помочь сотрудникам ООН".За два дня до голосования, 6 декабря, президент России Владимир Путин нанес визит в ОАЭ, где встречался с президентом Эмиратов Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном. По итогам встречи российский лидер заявил, что отношения Российской Федерации и Объединенных Арабских Эмиратов "вышли на беспрецедентно высокий уровень" и на сегодняшний день ОАЭ – главный торговый партнер России, с которым, в частности, реализуется ряд крупных проектов в нефтегазовой отрасли, гуманитарной области и сфере туризма. По мнению доктора политических наук Александра Ирхина, современная международная политика России направлена на укрепление собственных позиций в новом формирующемся многополярном мире и помощь другим странам обрести выход из глобального экономического кризиса. В этом ей помогают союзники, в том числе страны глобального Юга. Не желающие мириться с этим США и их западные долларовые партнеры пытаются вернуть свою гегемонию, ради чего создают и поддерживают разного рода конфликты. Читайте также на РИА Новости Крым:Израиль начал третью фазу наземной операции в ГазеВстреча Путина и Раиси в Кремле: о чем говорили лидеры двух странПутин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, оон, совет безопасности оон, россия, обострение ситуации в израиле, израиль, сектор газа, в мире, безопасность, новости