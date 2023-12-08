https://crimea.ria.ru/20231208/novyy-ekonomicheskiy-mir-pochemu-eto-bylo-neizbezhno-i-chem-zakonchitsya-1133396618.html

Новый экономический мир: почему это было неизбежно и чем закончится

Новый экономический мир: почему это было неизбежно и чем закончится - РИА Новости Крым, 08.12.2023

Новый экономический мир: почему это было неизбежно и чем закончится

Есть два пути выхода из затянувшегося мирового экономического кризиса, и один из них, навязываемый США, может продлиться более 150 лет на фоне войн, но Россия... РИА Новости Крым, 08.12.2023

2023-12-08T14:28

2023-12-08T14:28

2023-12-08T15:12

александр ирхин

радио "спутник в крыму"

мнения

россия

в мире

экономика

политика

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/08/1133397320_0:0:2992:1684_1920x0_80_0_0_a5672998d6b6ad45417a050f0c3be009.jpg

Александр Ирхин о новом экономическом мире Александр Ирхин о новом экономическом мире audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Есть два пути выхода из затянувшегося мирового экономического кризиса, и один из них, навязываемый США, может продлиться более 150 лет на фоне войн, но Россия ведет другим путем – глобальный Юг с ней все более солидарен. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки " СевГУ Александр Ирхин.По словам Ирхина, мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 году, обнажил пределы глобализации, которую своим долларом-гегемоном долгое время навязывала политика США и их западных союзников. С того момента мир стал раскалываться на экономические макрорегионы ради собственной безопасности.На данном этапе силы новой многополярной глобальной системы, которая продолжает успешно укрепляться при активном участии России, и однополярной, которую пытаются удержать США и их западные партнеры, находятся в равновесии, добавил он.С одной стороны – происходит расширение БРИКС и размывание монополии американской валюты в глобальной экономической сфере, с другой – "предпринимаются силовые акции, чтобы загнать мир обратно в тихую гавань доллара" и избежать собственного, внутреннего кризиса. Все это сопряжено с перераспределением огромных ресурсов и, разумеется, такой же огромной борьбой, отмечает эксперт."Равновесие пока сохраняется, но идет активный процесс – борьба двух тенденций, по сути, двух элит, выступающих за разный миропорядок", – заметил он.Таким образом, все человечество сегодня оказалось на перепутье двух дорог, каждая из которых, по словам политолога, безусловно, приведет к выходу из затяжного экономического кризиса. Вопрос лишь в том, какой ценой, говорит политолог.Как показывают события уходящего года, против второго сценария выступает все больше государств, в том числе глобального Юга, и это усиливает позиции сторонников России. Из последних тому доказательств – плодотворные встречи президента РФ Владимира Путина с лидером Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом и руководителем Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси. По его словам, мир сегодня по-прежнему является "цивилизацией нефти", от которой зависит не только топливо, но и самые разные, более широкие производственные цепочки.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча Путина и Раиси в Кремле: о чем говорили лидеры двух стран Экономика России по темпам роста опережает ведущие страны ЕС – Путин Товарооборот России и Китая достиг исторического рекорда

https://crimea.ria.ru/20231207/putin-otsenil-defitsit-byudzheta-i-ustoychivost-finansovoy-sistemy-rossii-1133375430.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр ирхин, мнения, россия, в мире, экономика, политика, брикс