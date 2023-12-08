https://crimea.ria.ru/20231208/novyy-ekonomicheskiy-mir-pochemu-eto-bylo-neizbezhno-i-chem-zakonchitsya-1133396618.html
Новый экономический мир: почему это было неизбежно и чем закончится
Новый экономический мир: почему это было неизбежно и чем закончится - РИА Новости Крым, 08.12.2023
Новый экономический мир: почему это было неизбежно и чем закончится
Есть два пути выхода из затянувшегося мирового экономического кризиса, и один из них, навязываемый США, может продлиться более 150 лет на фоне войн, но Россия... РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T14:28
2023-12-08T14:28
2023-12-08T15:12
александр ирхин
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Александр Ирхин о новом экономическом мире
Александр Ирхин о новом экономическом мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Есть два пути выхода из затянувшегося мирового экономического кризиса, и один из них, навязываемый США, может продлиться более 150 лет на фоне войн, но Россия ведет другим путем – глобальный Юг с ней все более солидарен. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки " СевГУ Александр Ирхин.По словам Ирхина, мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 году, обнажил пределы глобализации, которую своим долларом-гегемоном долгое время навязывала политика США и их западных союзников. С того момента мир стал раскалываться на экономические макрорегионы ради собственной безопасности.На данном этапе силы новой многополярной глобальной системы, которая продолжает успешно укрепляться при активном участии России, и однополярной, которую пытаются удержать США и их западные партнеры, находятся в равновесии, добавил он.С одной стороны – происходит расширение БРИКС и размывание монополии американской валюты в глобальной экономической сфере, с другой – "предпринимаются силовые акции, чтобы загнать мир обратно в тихую гавань доллара" и избежать собственного, внутреннего кризиса. Все это сопряжено с перераспределением огромных ресурсов и, разумеется, такой же огромной борьбой, отмечает эксперт."Равновесие пока сохраняется, но идет активный процесс – борьба двух тенденций, по сути, двух элит, выступающих за разный миропорядок", – заметил он.Таким образом, все человечество сегодня оказалось на перепутье двух дорог, каждая из которых, по словам политолога, безусловно, приведет к выходу из затяжного экономического кризиса. Вопрос лишь в том, какой ценой, говорит политолог.Как показывают события уходящего года, против второго сценария выступает все больше государств, в том числе глобального Юга, и это усиливает позиции сторонников России. Из последних тому доказательств – плодотворные встречи президента РФ Владимира Путина с лидером Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом и руководителем Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси. По его словам, мир сегодня по-прежнему является "цивилизацией нефти", от которой зависит не только топливо, но и самые разные, более широкие производственные цепочки.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча Путина и Раиси в Кремле: о чем говорили лидеры двух стран Экономика России по темпам роста опережает ведущие страны ЕС – Путин Товарооборот России и Китая достиг исторического рекорда
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александр ирхин, мнения, россия, в мире, экономика, политика, брикс
Новый экономический мир: почему это было неизбежно и чем закончится
РФ и ее союзники выводят мир из экономического кризиса безопасным путем – политолог Ирхин
14:28 08.12.2023 (обновлено: 15:12 08.12.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым.
Есть два пути выхода из затянувшегося мирового экономического кризиса, и один из них, навязываемый США, может продлиться более 150 лет на фоне войн, но Россия ведет другим путем – глобальный Юг с ней все более солидарен. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки " СевГУ Александр Ирхин.
По словам Ирхина, мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 году, обнажил пределы глобализации, которую своим долларом-гегемоном долгое время навязывала политика США и их западных союзников. С того момента мир стал раскалываться на экономические макрорегионы ради собственной безопасности.
"Пирамида доллара, которая была безусловной доминирующей силой, показала, что не совсем функционально может работать. И мир начал рассыпаться, говоря языком историков, на новые имперские пространства, которые предполагают экономические блоки. Сейчас их около семи. Возможно, будет больше, потому что Турция и Иран пытаются проявлять себя как самостоятельные экономические игроки. Формируется новый мировой экономический порядок", – сказал Ирхин.
На данном этапе силы новой многополярной глобальной системы, которая продолжает успешно укрепляться при активном участии России, и однополярной, которую пытаются удержать США и их западные партнеры, находятся в равновесии, добавил он.
С одной стороны – происходит расширение БРИКС и размывание монополии американской валюты в глобальной экономической сфере, с другой – "предпринимаются силовые акции, чтобы загнать мир обратно в тихую гавань доллара" и избежать собственного, внутреннего кризиса.
Все это сопряжено с перераспределением огромных ресурсов и, разумеется, такой же огромной борьбой, отмечает эксперт.
"Равновесие пока сохраняется, но идет активный процесс – борьба двух тенденций, по сути, двух элит, выступающих за разный миропорядок", – заметил он.
Таким образом, все человечество сегодня оказалось на перепутье двух дорог, каждая из которых, по словам политолога, безусловно, приведет к выходу из затяжного экономического кризиса. Вопрос лишь в том, какой ценой, говорит политолог.
"Первый путь мировой экономики: к 2025 году мы переходим в рамках капиталистической системы на новый уклад, новую повышательную волну, и весь мир после глобальных потрясений становится на путь роста. Во втором случае глобальный кризис будет гораздо длиннее по времени. Мы его можем сравнивать с переходом от феодализма к капитализму, а это порядка 160 лет. И это все кризис и войны. Не хотелось бы второго сценария", – сказал эксперт.
Как показывают события уходящего года, против второго сценария выступает все больше государств, в том числе глобального Юга, и это усиливает позиции сторонников России.
Из последних тому доказательств – плодотворные встречи
президента РФ Владимира Путина с лидером Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном, наследным принцем
Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом и руководителем Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси.
"Развал Советского Союза начался с того, что Запад стал выстраивать отношения с арабским миром, прежде всего с крупнейшими нефтедобывающими и нефтеэкспортирующими державами, которые обрушили цены на нефть, что в последствии стало одной из причин нашего экономического ослабления в 1980-е годы. Сейчас мы делаем то же самое, только наоборот", – поясняет свою позицию Ирхин.
По его словам, мир сегодня по-прежнему является "цивилизацией нефти", от которой зависит не только топливо, но и самые разные, более широкие производственные цепочки.
"И в этом плане мы, страны полупериферии, которыми являются БРИКС и в некоторой степени арабский мир пытаемся создать экономические союзы, чтобы укрепить свои позиции в новом формирующемся мире, в кризисе, в котором находится весь мир. И, я предполагаю, что это у нас получается", – заключил эксперт.
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