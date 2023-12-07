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Экономика России по темпам роста опережает ведущие страны ЕС – Путин

Экономика России по темпам роста опережает ведущие страны ЕС – Путин - РИА Новости Крым, 07.12.2023

Экономика России по темпам роста опережает ведущие страны ЕС – Путин

Валовый внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2023 года может составить 3,5%, российская экономика на данный момент является самой быстрорастущей в Европе... РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T15:29

2023-12-07T15:29

2023-12-07T15:29

владимир путин (политик)

россия

экономика

санкции

санкции против россии

европа

европейский союз

деньги

ввп (валовый внутренний продукт)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Валовый внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2023 года может составить 3,5%, российская экономика на данный момент является самой быстрорастущей в Европе. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".Он отметил, что в структуре экономического роста России все большую долю занимают так называемые базовые несырьевые отрасли – обрабатывающее производство, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, ЖКХ. Во втором квартале текущего года на их долю пришлось 54% роста экономики. Еще 44% - это обеспечивающие отрасли: торговля, общественное питание."И только 2% пришлось на добычу полезных ископаемых. Вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия – это "бензоколонка", как совсем недавно пытались об этом говорить", - подчеркнул президент.Глава государства добавил, что заработная плата в РФ на сегодняшний момент выросла на 7%, реальные доходы - на 4,4%.При этом, несмотря на жесткие западные санкции, увеличивается количество работающих в России иностранных компаний.По его словам, рост внутреннего рынка и расширение контактов России с зарубежными странами - государствами Азии, Ближнего Востока, юга Евразии, Латинской Америки, Африки открывают дополнительные возможности для российской экономики и практически любого бизнеса.Читайте также на РИА Новости Крым:Товарооборот России и Китая достиг исторического рекордаВашингтон разоряет европейских вассалов – Лавров о санкциях против РФПутин: экономическая ситуация в РФ развивается предсказуемо

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владимир путин (политик), россия, экономика, санкции, санкции против россии, европа, европейский союз, деньги, ввп (валовый внутренний продукт), новости