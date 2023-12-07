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Экономика России по темпам роста опережает ведущие страны ЕС – Путин
Экономика России по темпам роста опережает ведущие страны ЕС – Путин - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Экономика России по темпам роста опережает ведущие страны ЕС – Путин
Валовый внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2023 года может составить 3,5%, российская экономика на данный момент является самой быстрорастущей в Европе... РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T15:29
2023-12-07T15:29
2023-12-07T15:29
владимир путин (политик)
россия
экономика
санкции
санкции против россии
европа
европейский союз
деньги
ввп (валовый внутренний продукт)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Валовый внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2023 года может составить 3,5%, российская экономика на данный момент является самой быстрорастущей в Европе. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".Он отметил, что в структуре экономического роста России все большую долю занимают так называемые базовые несырьевые отрасли – обрабатывающее производство, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, ЖКХ. Во втором квартале текущего года на их долю пришлось 54% роста экономики. Еще 44% - это обеспечивающие отрасли: торговля, общественное питание."И только 2% пришлось на добычу полезных ископаемых. Вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия – это "бензоколонка", как совсем недавно пытались об этом говорить", - подчеркнул президент.Глава государства добавил, что заработная плата в РФ на сегодняшний момент выросла на 7%, реальные доходы - на 4,4%.При этом, несмотря на жесткие западные санкции, увеличивается количество работающих в России иностранных компаний.По его словам, рост внутреннего рынка и расширение контактов России с зарубежными странами - государствами Азии, Ближнего Востока, юга Евразии, Латинской Америки, Африки открывают дополнительные возможности для российской экономики и практически любого бизнеса.Читайте также на РИА Новости Крым:Товарооборот России и Китая достиг исторического рекордаВашингтон разоряет европейских вассалов – Лавров о санкциях против РФПутин: экономическая ситуация в РФ развивается предсказуемо
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владимир путин (политик), россия, экономика, санкции, санкции против россии, европа, европейский союз, деньги, ввп (валовый внутренний продукт), новости
Экономика России по темпам роста опережает ведущие страны ЕС – Путин
Путин: экономика России по темпам роста опережает ведущие страны Евросоюза
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Валовый внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2023 года может составить 3,5%, российская экономика на данный момент является самой быстрорастущей в Европе. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
"За 10 месяцев текущего года валовый внутренний продукт России вырос на 3,2%. Сегодня он уже выше, чем был до санкционной атаки Запада. Ожидается, что по итогам текущего года, во всяком случае, мы все на это очень рассчитываем, ВВП прибавит не менее 3,5%. Российская экономика на данный момент – крупнейшая экономика Европы и по темпам роста опережает все ведущие страны Евросоюза", - сказал российский лидер.
Он отметил, что в структуре экономического роста России все большую долю занимают так называемые базовые несырьевые отрасли – обрабатывающее производство, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, ЖКХ. Во втором квартале текущего года на их долю пришлось 54% роста экономики. Еще 44% - это обеспечивающие отрасли: торговля, общественное питание.
"И только 2% пришлось на добычу полезных ископаемых. Вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия – это "бензоколонка", как совсем недавно пытались об этом говорить", - подчеркнул президент.
Глава государства добавил, что заработная плата в РФ на сегодняшний момент выросла на 7%, реальные доходы - на 4,4%.
При этом, несмотря на жесткие западные санкции, увеличивается количество работающих в России иностранных компаний.
"По данным на 1 марта 2022 года, в России было зарегистрировано 24,1 тыс. иностранных организаций, а на 1 ноября текущего года - их стало почти на полторы тысячи больше, а именно 25,6 тысячи. Это показатель готовности и желание иностранных компаний работать в России", – указал Путин.
По его словам, рост внутреннего рынка и расширение контактов России с зарубежными странами - государствами Азии, Ближнего Востока, юга Евразии, Латинской Америки, Африки открывают дополнительные возможности для российской экономики и практически любого бизнеса.
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