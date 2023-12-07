Рейтинг@Mail.ru
Экономика России по темпам роста опережает ведущие страны ЕС – Путин - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231207/ekonomika-rossii-po-tempam-rosta-operezhaet-veduschie-strany-es--putin-1133374186.html
Экономика России по темпам роста опережает ведущие страны ЕС – Путин
Экономика России по темпам роста опережает ведущие страны ЕС – Путин - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Экономика России по темпам роста опережает ведущие страны ЕС – Путин
Валовый внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2023 года может составить 3,5%, российская экономика на данный момент является самой быстрорастущей в Европе... РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T15:29
2023-12-07T15:29
владимир путин (политик)
россия
экономика
санкции
санкции против россии
европа
европейский союз
деньги
ввп (валовый внутренний продукт)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/07/1133374069_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a9b3db98140cdf4e0cc4f7ea2bb01fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Валовый внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2023 года может составить 3,5%, российская экономика на данный момент является самой быстрорастущей в Европе. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".Он отметил, что в структуре экономического роста России все большую долю занимают так называемые базовые несырьевые отрасли – обрабатывающее производство, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, ЖКХ. Во втором квартале текущего года на их долю пришлось 54% роста экономики. Еще 44% - это обеспечивающие отрасли: торговля, общественное питание."И только 2% пришлось на добычу полезных ископаемых. Вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия – это "бензоколонка", как совсем недавно пытались об этом говорить", - подчеркнул президент.Глава государства добавил, что заработная плата в РФ на сегодняшний момент выросла на 7%, реальные доходы - на 4,4%.При этом, несмотря на жесткие западные санкции, увеличивается количество работающих в России иностранных компаний.По его словам, рост внутреннего рынка и расширение контактов России с зарубежными странами - государствами Азии, Ближнего Востока, юга Евразии, Латинской Америки, Африки открывают дополнительные возможности для российской экономики и практически любого бизнеса.Читайте также на РИА Новости Крым:Товарооборот России и Китая достиг исторического рекордаВашингтон разоряет европейских вассалов – Лавров о санкциях против РФПутин: экономическая ситуация в РФ развивается предсказуемо
россия
европа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/07/1133374069_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8eefa7953e9dea26860ebd019b69a00a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, экономика, санкции, санкции против россии, европа, европейский союз, деньги, ввп (валовый внутренний продукт), новости
Экономика России по темпам роста опережает ведущие страны ЕС – Путин

Путин: экономика России по темпам роста опережает ведущие страны Евросоюза

15:29 07.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин принял участие в форуме ВТБ "Россия зовет!"
Президент России Владимир Путин принял участие в форуме ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Валовый внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2023 года может составить 3,5%, российская экономика на данный момент является самой быстрорастущей в Европе. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
"За 10 месяцев текущего года валовый внутренний продукт России вырос на 3,2%. Сегодня он уже выше, чем был до санкционной атаки Запада. Ожидается, что по итогам текущего года, во всяком случае, мы все на это очень рассчитываем, ВВП прибавит не менее 3,5%. Российская экономика на данный момент – крупнейшая экономика Европы и по темпам роста опережает все ведущие страны Евросоюза", - сказал российский лидер.
Он отметил, что в структуре экономического роста России все большую долю занимают так называемые базовые несырьевые отрасли – обрабатывающее производство, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, ЖКХ. Во втором квартале текущего года на их долю пришлось 54% роста экономики. Еще 44% - это обеспечивающие отрасли: торговля, общественное питание.
"И только 2% пришлось на добычу полезных ископаемых. Вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия – это "бензоколонка", как совсем недавно пытались об этом говорить", - подчеркнул президент.
Глава государства добавил, что заработная плата в РФ на сегодняшний момент выросла на 7%, реальные доходы - на 4,4%.
При этом, несмотря на жесткие западные санкции, увеличивается количество работающих в России иностранных компаний.
"По данным на 1 марта 2022 года, в России было зарегистрировано 24,1 тыс. иностранных организаций, а на 1 ноября текущего года - их стало почти на полторы тысячи больше, а именно 25,6 тысячи. Это показатель готовности и желание иностранных компаний работать в России", – указал Путин.
По его словам, рост внутреннего рынка и расширение контактов России с зарубежными странами - государствами Азии, Ближнего Востока, юга Евразии, Латинской Америки, Африки открывают дополнительные возможности для российской экономики и практически любого бизнеса.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Товарооборот России и Китая достиг исторического рекорда
Вашингтон разоряет европейских вассалов – Лавров о санкциях против РФ
Путин: экономическая ситуация в РФ развивается предсказуемо
 
Владимир Путин (политик)РоссияЭкономикаСанкцииСанкции против РоссииЕвропаЕвропейский СоюзДеньгиВВП (Валовый внутренний продукт)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:29Экономика России по темпам роста опережает ведущие страны ЕС – Путин
15:06В Донбассе разгромлены командные пункты и склады с вооружением ВСУ
14:30Найден под Керчью: установлено имя погибшего десантника Эльтигена
14:15В футбольном чемпионате Премьер-лиги Крыма увеличится число участников
13:55Коммунальные платежи освободили от комиссии – кого коснется
13:34Когда завершат все работы в пострадавших от урагана регионах Крыма
13:29На севере Крыма будет стрелять артиллерия
13:16Митрополит Тихон планирует написать книгу о святителе Луке и Сталине
12:59Дефицит в энергосистеме: Киев просит помощи Словакии, Румынии и Польши
12:47Митрополит Тихон сказал, зачем и кому читать его новую книгу
12:21Может быть поздно: эксперты оценили отказ сената США помогать Киеву
11:38Подсчет ущерба от шторма в Крыму: Аксенов грозит увольнениями
11:34Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска – все о ЧП к этому часу
11:21В Севастополе стрельба в районе Казачьей бухты
11:13Города и села Херсонщины снова под огнем ВСУ: выпущено 92 снаряда
10:56Следком сообщил подробности по делу об убийстве Кивы
10:52При стрельбе в школе Брянска два человека погибли и пятеро ранены
10:42В Керченском проливе штормовое предупреждение: как работает переправа
10:23Устроившая стрельбу в школе Брянска ученица покончила с собой
10:14Выборы президента России состоятся 17 марта
Лента новостейМолния