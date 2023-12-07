https://crimea.ria.ru/20231207/tovarooborot-rossii-i-kitaya-dostig-istoricheskogo-rekorda-1133359649.html

Товарооборот России и Китая достиг исторического рекорда

Товарооборот России и Китая достиг исторического рекорда - РИА Новости Крым, 07.12.2023

Товарооборот России и Китая достиг исторического рекорда

Товарооборот Китая с Россией за год показал рекордный рост. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное таможенное управление КНР. РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T07:45

2023-12-07T07:45

2023-12-07T07:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Товарооборот Китая с Россией за год показал рекордный рост. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное таможенное управление КНР.Сообщается, что Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 100,33 млрд долларов, рост за год составил 50,2%, из РФ в КНР поставки выросли на 11,8%, составив 117,84 млрд долларов.При этом товарооборот Китая с США за аналогичный период сократился на 12,2% - до 607,01 млрд долларов. После АСЕАН и Евросоюза Штаты остаются третьим крупнейшим торговым партнером КНР.По информации китайской таможни, сократился за 11 месяцев и экспорт из Китая в США на 13,8%, составив 457,756 миллиарда долларов.За ноябрь уровень товарооборота двух стран составил 57,798 миллиарда долларов. Из США в Китай ввезено товаров на 13,99 миллиарда долларов, из Китая в США - на 43,8 миллиарда.В октябре Владимир Путин по итогам своего визита в Китай заявил, что отношения России и Китая крепнут под влиянием внешних общих угроз и имеют большие перспективы.В середине ноября прошла встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина. Американский президент заявил, что Штаты продолжат конкурировать с Китаем, одновременно развивая сотрудничество в некоторых сферах. Лидер КНР выразил надежду на отмену односторонних санкций в отношении Китая.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт раскрыл истинный смысл переговоров Китая и СШАО чем заявил Путин в ПекинеЭкспорт российского газа в Китай обновит исторический рекорд

китай

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, россия, экономика, сша, внешняя торговля, в мире, новости