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Товарооборот России и Китая достиг исторического рекорда - РИА Новости Крым, 07.12.2023
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Товарооборот России и Китая достиг исторического рекорда
Товарооборот России и Китая достиг исторического рекорда - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Товарооборот России и Китая достиг исторического рекорда
Товарооборот Китая с Россией за год показал рекордный рост. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное таможенное управление КНР. РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T07:45
2023-12-07T07:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Товарооборот Китая с Россией за год показал рекордный рост. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное таможенное управление КНР.Сообщается, что Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 100,33 млрд долларов, рост за год составил 50,2%, из РФ в КНР поставки выросли на 11,8%, составив 117,84 млрд долларов.При этом товарооборот Китая с США за аналогичный период сократился на 12,2% - до 607,01 млрд долларов. После АСЕАН и Евросоюза Штаты остаются третьим крупнейшим торговым партнером КНР.По информации китайской таможни, сократился за 11 месяцев и экспорт из Китая в США на 13,8%, составив 457,756 миллиарда долларов.За ноябрь уровень товарооборота двух стран составил 57,798 миллиарда долларов. Из США в Китай ввезено товаров на 13,99 миллиарда долларов, из Китая в США - на 43,8 миллиарда.В октябре Владимир Путин по итогам своего визита в Китай заявил, что отношения России и Китая крепнут под влиянием внешних общих угроз и имеют большие перспективы.В середине ноября прошла встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина. Американский президент заявил, что Штаты продолжат конкурировать с Китаем, одновременно развивая сотрудничество в некоторых сферах. Лидер КНР выразил надежду на отмену односторонних санкций в отношении Китая.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт раскрыл истинный смысл переговоров Китая и СШАО чем заявил Путин в ПекинеЭкспорт российского газа в Китай обновит исторический рекорд
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китай, россия, экономика, сша, внешняя торговля, в мире, новости
Товарооборот России и Китая достиг исторического рекорда

Товарооборот Китая с Россией вырос за год на 26,7% и достиг исторического рекорда

07:45 07.12.2023 (обновлено: 07:53 07.12.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота докеров контейнерного терминала Владивостокского морского торгового порта
Работа докеров контейнерного терминала Владивостокского морского торгового порта - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Товарооборот Китая с Россией за год показал рекордный рост. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное таможенное управление КНР.
"Товарооборот России и Китая за январь-ноябрь 2023 года вырос на 26,7%, составив рекордные 218,17 млрд долларов, установленная на 2024 год цель уже достигнута", - говорится в сообщении.
Сообщается, что Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 100,33 млрд долларов, рост за год составил 50,2%, из РФ в КНР поставки выросли на 11,8%, составив 117,84 млрд долларов.
При этом товарооборот Китая с США за аналогичный период сократился на 12,2% - до 607,01 млрд долларов. После АСЕАН и Евросоюза Штаты остаются третьим крупнейшим торговым партнером КНР.
По информации китайской таможни, сократился за 11 месяцев и экспорт из Китая в США на 13,8%, составив 457,756 миллиарда долларов.
За ноябрь уровень товарооборота двух стран составил 57,798 миллиарда долларов. Из США в Китай ввезено товаров на 13,99 миллиарда долларов, из Китая в США - на 43,8 миллиарда.
В октябре Владимир Путин по итогам своего визита в Китай заявил, что отношения России и Китая крепнут под влиянием внешних общих угроз и имеют большие перспективы.
В середине ноября прошла встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина. Американский президент заявил, что Штаты продолжат конкурировать с Китаем, одновременно развивая сотрудничество в некоторых сферах. Лидер КНР выразил надежду на отмену односторонних санкций в отношении Китая.
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