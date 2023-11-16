https://crimea.ria.ru/20231116/ekspert-raskryl-istinnyy-smysl-peregovorov-kitaya-i-ssha-1132825196.html

Эксперт раскрыл истинный смысл переговоров Китая и США

Эксперт раскрыл истинный смысл переговоров Китая и США - РИА Новости Крым, 16.11.2023

Эксперт раскрыл истинный смысл переговоров Китая и США

Встреча Байдена и Си Цзиньпина нужна была администрации США для демонстрации хоть какого-то успеха на внешнеполитической арене, но она принципиально не изменит... РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T12:31

2023-11-16T12:31

2023-11-16T14:02

китай

сша

мнения

сергей горбачев

политика

в мире

ситуация на тайване

тайвань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Встреча Байдена и Си Цзиньпина нужна была администрации США для демонстрации хоть какого-то успеха на внешнеполитической арене, но она принципиально не изменит отношений стран, тем более позиции Китая по основополагающим вопросам, о чем американцам дали понять. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.Накануне председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом договорились развивать и укреплять диалог в разных областях, в том числе в военной, условившись наладить прямую коммуникацию представителей американского и китайского военного командования.По мнению Горбачева, готовность США к диалогу с Китаем объясняется тем, что Америка идет к выборам, и ей сегодня совершенно не нужно увеличивать число конфликтов: двух – на Украине и Ближнем Востоке – вполне достаточно. Напротив, "американцам нужен хоть какой-то успех на внешнеполитической арене, и они его демонстрируют" таким образом.При этом речь идет не о военном сотрудничестве с Китаем, а о нормализации отношений, "в том числе в военной сфере", уточняет Горбачев. Но это тоже важно "с учетом прошлогоднего накала страстей", связанного, помимо прочего, с визитом на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и витавшего тогда в воздухе ожидания возможной войны.Тем не менее, помимо собственно высказываний о готовности к диалогу, что нормально в современном мире, ничего принципиального не произошло", считает Горбачев. Ситуация китайско-американских отношений остается непростой, и каждая сторона остается при своем, о чем свидетельствует целый ряд факторов, сказал эксперт.Так, например, накануне визита Си Цзиньпина в США над Желтым морем прошли совместные учения стратегической авиации Америки и Южной Кореи. "Там летали американские бомбардировщики В-52H, и подобного рода действия свидетельствуют о том, что американцы продолжают гнуть свою линию", – отметил Горбачев.О том, что интересы США направлены против Китая, свидетельствует и обострение ситуации на северо-востоке Мьянмы (бывшая Бирма – ред.) и конфликт КНР с Филиппинами, раздутые Штатами, добавил он.При этом КНР также демонстрирует своей последовательный курс. "Китай сложно сдвинуть с места, тем более одной встречей, китайская позиция выверенная, постепенная и не допускает каких-то шараханий", отметил Горбачев.Что касается Тайваньской темы, то здесь для США уступок не будет, уверен Горбачев."Шаг за шагом – кто-то хочет или нет – Тайвань приближается к материку. И, я думаю, и без войны в обозримой перспективе Тайвань станет неотъемлемой частью Китая, как это и декларируется. Точно так же, как Макао и Гонконг", – заключил эксперт.Не будет Китай менять и свою позицию в отношении России, считает политолог.Он считает, что об итогах встречи Пекина и Вашингтона в полной мере можно будет судить лишь несколько дней спустя, "когда появится больше информации о том, о чем все же шла речь". Ведь неслучайно встреча Байдена и Си Цзиньпина проходила "не на площадке АТЭС: "чтобы информация особо не утекала", заметил эксперт.Накануне китайское агенство "Синьхуа", информируя об итогах переговоров лидеров США и КНР, сообщило, что Си Цзиньпин призвал Вашингтон прекратить поставки вооружений на Тайвань, отказаться от поддержки его "независимости" и поддержать мирное воссоединение острова с Китаем, заявив, что это "неизбежно". А также отказаться от мер экспортного контроля, инвестиционных ограничений и односторонних санкций, "которые наносят серьезный ущерб законным интересам КНР".Ранее политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров предположил, что Китай не пойдет на серьезные уступки США, в частности в вопросах принадлежности Тайваня и союзничества с Россией. А британский специалист в области международных отношений и истории морских держав, профессор Джон Берриман высказал мнение о том, что Россия и Великобритания смогут договориться и вновь стать союзниками. Читайте также на РИА Новости Крым:Отношения России и Китая крепнут под влиянием внешних общих угроз – Путин Экспорт российского газа в Китай обновит исторический рекорд Базы НАТО в Черном море: уступит ли Турция США

https://crimea.ria.ru/20231116/bayden-i-si-tszinpin---glavnye-itogi-vstrechi-liderov-ssha-i-kitaya-1132822649.html

китай

сша

ситуация на тайване

тайвань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, сша, мнения, сергей горбачев, политика, в мире, ситуация на тайване, тайвань