https://crimea.ria.ru/20231115/vstrecha-baydena-i-si-tszinpina-chto-budut-prosit-ssha-u-kitaya-1132808241.html

Встреча Байдена и Си Цзиньпина: что будут просить США у Китая

Встреча Байдена и Си Цзиньпина: что будут просить США у Китая - РИА Новости Крым, 15.11.2023

Встреча Байдена и Си Цзиньпина: что будут просить США у Китая

Китай не будет что-либо обещать США и не пойдет ни на какие на уступки, тем более в части отношений с Россией и ее поддержки в украинском конфликте. Такое... РИА Новости Крым, 15.11.2023

2023-11-15T16:43

2023-11-15T16:43

2023-11-15T16:47

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Кандидат исторических наук Вадим Петров о встрече Байдена и Си Цзиньпина Кандидат исторических наук Вадим Петров о встрече Байдена и Си Цзиньпина audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Китай не будет что-либо обещать США и не пойдет ни на какие на уступки, тем более в части отношений с Россией и ее поддержки в украинском конфликте. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.Накануне, 14 ноября, председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в рамках которого запланирована его встреча с президентом США Джо Байденом. Это первый визит китайского лидера в Америку за шесть лет.По словам Петрова, учитывая, что отношения между США и Китаем продолжают ухудшаться, Штаты возлагают большие надежды на эту встречу.Среди таких проблем, в частности, сохранение торгово-экономических связей с Китаем, который сегодня пока еще является их ведущим партнером – США будут пытаться наладить отношения, отметил эксперт.В то же время Америка попытается склонить Китай к тому, чтобы он "хоть на какой-то период времени прекратил попытки военного захвата Тайваня", пообещав за это "пойти на некоторые уступки", считает Петров.Также США будут пытаться отвлечь Китай "от попыток дальнейшего проникновения в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, и прежде всего на Ближний Восток", в том числе для решения проблемы "борьбы между арабами и израильтянами", добавил эксперт.При этом Америке сегодня крайне важно "отвлечь Китай от поддержки России на самых разных фронтах, прежде всего экономическом, тем более на военном, учитывая возможности нашего военного сотрудничества", добавил Петров, и этот вопрос, безусловно, тоже будет подниматься.В этой связи наилучшим вариантом для США в отношениях с Китаем может стать лишь сохранение имеющихся сегодня отношений, потому что может быть хуже, считает он.Ранее политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов высказал мнение о том, на что пойдут США из-за потери влияния на Ближнем Востоке. Читайте также на РИА Новости Крым:В США перед саммитом АТЭС произошло землетрясение Зачем Зеленский добивается разговора с ТрампомВолодин объяснил желание Байдена идти на новый срок

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мнения, вадим петров, сша, китай, в мире, политика