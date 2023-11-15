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Встреча Байдена и Си Цзиньпина: что будут просить США у Китая - РИА Новости Крым, 15.11.2023
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Встреча Байдена и Си Цзиньпина: что будут просить США у Китая
Встреча Байдена и Си Цзиньпина: что будут просить США у Китая - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Встреча Байдена и Си Цзиньпина: что будут просить США у Китая
Китай не будет что-либо обещать США и не пойдет ни на какие на уступки, тем более в части отношений с Россией и ее поддержки в украинском конфликте. Такое... РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T16:43
2023-11-15T16:47
мнения
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Кандидат исторических наук Вадим Петров о встрече Байдена и Си Цзиньпина
Кандидат исторических наук Вадим Петров о встрече Байдена и Си Цзиньпина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Китай не будет что-либо обещать США и не пойдет ни на какие на уступки, тем более в части отношений с Россией и ее поддержки в украинском конфликте. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.Накануне, 14 ноября, председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в рамках которого запланирована его встреча с президентом США Джо Байденом. Это первый визит китайского лидера в Америку за шесть лет.По словам Петрова, учитывая, что отношения между США и Китаем продолжают ухудшаться, Штаты возлагают большие надежды на эту встречу.Среди таких проблем, в частности, сохранение торгово-экономических связей с Китаем, который сегодня пока еще является их ведущим партнером – США будут пытаться наладить отношения, отметил эксперт.В то же время Америка попытается склонить Китай к тому, чтобы он "хоть на какой-то период времени прекратил попытки военного захвата Тайваня", пообещав за это "пойти на некоторые уступки", считает Петров.Также США будут пытаться отвлечь Китай "от попыток дальнейшего проникновения в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, и прежде всего на Ближний Восток", в том числе для решения проблемы "борьбы между арабами и израильтянами", добавил эксперт.При этом Америке сегодня крайне важно "отвлечь Китай от поддержки России на самых разных фронтах, прежде всего экономическом, тем более на военном, учитывая возможности нашего военного сотрудничества", добавил Петров, и этот вопрос, безусловно, тоже будет подниматься.В этой связи наилучшим вариантом для США в отношениях с Китаем может стать лишь сохранение имеющихся сегодня отношений, потому что может быть хуже, считает он.Ранее политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов высказал мнение о том, на что пойдут США из-за потери влияния на Ближнем Востоке. Читайте также на РИА Новости Крым:В США перед саммитом АТЭС произошло землетрясение Зачем Зеленский добивается разговора с ТрампомВолодин объяснил желание Байдена идти на новый срок
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мнения, вадим петров, сша, китай, в мире, политика
Встреча Байдена и Си Цзиньпина: что будут просить США у Китая

США попытаются склонить Китай отказаться от поддержки России в украинском конфликте

16:43 15.11.2023 (обновлено: 16:47 15.11.2023)
 
© РИА Новости . Юки Ивамура / Перейти в фотобанкДжозеф Байден
Джозеф Байден - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости . Юки Ивамура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Китай не будет что-либо обещать США и не пойдет ни на какие на уступки, тем более в части отношений с Россией и ее поддержки в украинском конфликте. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.
Кандидат исторических наук Вадим Петров о встрече Байдена и Си Цзиньпина
16:43
Накануне, 14 ноября, председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в рамках которого запланирована его встреча с президентом США Джо Байденом. Это первый визит китайского лидера в Америку за шесть лет.
По словам Петрова, учитывая, что отношения между США и Китаем продолжают ухудшаться, Штаты возлагают большие надежды на эту встречу.

"Дальнейшее ухудшение отношений США с Китаем чревато самыми серьезными последствиями для Штатов, учитывая, что США уже ввязались в два международных конфликта, которые сегодня привлекают внимание всего мира. Поэтому, я думаю, что ими будут предприняты попытки решить максимум возможных проблем, которые с Китаем обостряются на протяжении последнего года", – сказал Петров.

Среди таких проблем, в частности, сохранение торгово-экономических связей с Китаем, который сегодня пока еще является их ведущим партнером – США будут пытаться наладить отношения, отметил эксперт.
В то же время Америка попытается склонить Китай к тому, чтобы он "хоть на какой-то период времени прекратил попытки военного захвата Тайваня", пообещав за это "пойти на некоторые уступки", считает Петров.
"Штаты готовы будут предоставить Китаю возможность некоей нормализации отношений с новым правительством Тайваня, которое будет избираться в начале следующего года. И, безусловно, здесь для Китая интерес заключается в том, чтобы Штаты перестали активно участвовать на стороне Тайваня в провокациях, связанных с нагнетанием обстановки в районе Китайского моря", – пояснил он.
Также США будут пытаться отвлечь Китай "от попыток дальнейшего проникновения в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, и прежде всего на Ближний Восток", в том числе для решения проблемы "борьбы между арабами и израильтянами", добавил эксперт.
"США заинтересованы в том, чтобы Китай прекратил активное сотрудничество с Ираном и рядом других стран Ближнего Востока. Вовлечение КНР в конфликт на стороне их противников для Штатов сегодня крайне нежелательно, поскольку они переживают не самые легкие времена", – отметил эксперт.
При этом Америке сегодня крайне важно "отвлечь Китай от поддержки России на самых разных фронтах, прежде всего экономическом, тем более на военном, учитывая возможности нашего военного сотрудничества", добавил Петров, и этот вопрос, безусловно, тоже будет подниматься.
"То есть переговоры будут иметь широкий спектр. Но результатов прорыва ждать не стоит. Вряд ли Штаты получат от Китая заверения в какой-то нормализации отношений. Китай не будет открываться и что-либо обещать США и вряд ли пойдет на уступки на фронте своих отношений с Россией. Думаю, Китай вообще не уступит нигде", – предположил Петров.
В этой связи наилучшим вариантом для США в отношениях с Китаем может стать лишь сохранение имеющихся сегодня отношений, потому что может быть хуже, считает он.
"Сохранение нынешнего статус-кво в отношениях с Китаем сегодня – это, пожалуй, наилучший вариант для Штатов. Вероятно, в декларации или заявлении, которое подпишут (по итогам встречи – ред.), на дипломатическом языке будет написано, что стороны провели многостороннюю беседу и она не привела к желаемым результатам, но вместе с тем и не ухудшила ситуацию в отношениях, потому что они и так уже достаточно плохи", – заключил эксперт.
Ранее политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов высказал мнение о том, на что пойдут США из-за потери влияния на Ближнем Востоке.
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