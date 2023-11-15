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На что пойдут США из-за потери влияния на Ближнем Востоке – эксперт

На что пойдут США из-за потери влияния на Ближнем Востоке – эксперт - РИА Новости Крым, 15.11.2023

На что пойдут США из-за потери влияния на Ближнем Востоке – эксперт

Утрата влияния США на Ближнем Востоке приведет к ограничению поддержки Израиля, выводу американских войск из Сирии и эскалации новых конфликтов в мире с... РИА Новости Крым, 15.11.2023

2023-11-15T06:45

2023-11-15T06:45

2023-11-15T06:45

мнения

радио "спутник в крыму"

владимир шаповалов

сша

в мире

политика

ближний восток

сирия

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Владимир Шаповалов о том, на что пойдут США из-за потери влияния на Ближнем Востоке Владимир Шаповалов о том, на что пойдут США из-за потери влияния на Ближнем Востоке audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Утрата влияния США на Ближнем Востоке приведет к ограничению поддержки Израиля, выводу американских войск из Сирии и эскалации новых конфликтов в мире с приходом нового президента в Америке. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.По словам Шаповалова, в настоящее время происходит демонтаж американского влияния на Ближнем Востоке, чему предшествовал целый ряд политических, военных и дипломатических неудач США в этом регионе.Еще одной и очень серьезной неудачей США стал союз Саудовской Аравии и России – ОПЕК+, ставший очень важным фактором влияния РФ в Сирии, добавил эксперт.Все это свидетельство того, что американцам не удалось реализовать свой план посеять на Ближнем Востоке хаос и взять его под контроль – "стратегия полностью потерпела неудачу", отметил Шаповалов.И это лишает сегодня США многих возможностей. Одна из них – поддержка Израиля, считает эксперт.Абсолютную поддержку США Израиль не получит"Ситуация ставит США перед непростым выбором. С одной стороны – Израиль, с другой – полуторамиллиардная мусульманская община в мире, которую представляют многие союзники Штатов, такие как Саудовская Аравия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан. Это страны сильные, влиятельные, и которым абсолютно не понравится подобного рода поведение. Поэтому для США в нынешней ситуации безоговорочная стопроцентная поддержка Израиля во всех его начинаниях – не вариант. Поддержка будет, но ограниченная", – уверен политолог.Не в пользу произраильских сил играет и крепнущая в мире поддержка Палестины, что обусловлено несколькими причинами.Кроме того, плотное вхождение США в избирательную кампанию и усилившееся в связи с этим внутреннее противостояние, в том числе по палестинском вопросу, связывает Штатам руки. И реальной помощи – американскими военными – Израиль очевидно не получит, даже если консенсуса о его поддержке элитам удастся достичь, считает эксперт.Уход США из Сирии – вопрос решенныйЕще одна цель США – удержать Сирию и контроль над ее богатствами – иссякает на глазах. "Уход США из Сирии – единственно реальный сценарий", – уверен Шаповалов.По мнению Шаповалова, это призойдет не при Байдене: администрация просто не позволит нанести такой колоссальный репутационный удар по его образу, имиджу и всей избирательной кампании. К тому же, Байден – безальтернативный кандидат от демократической партии на новых выборах, а на его уходящий срок уже пришлось бегство США из Афганистана, добавил эксперт."Следующий президент – скорее всего, в его ведении будет решить проблему ухода из Сирии", – предположил Шаповалов.При этом с приходом к власти в Америке нового президента возрастет и вероятность новых конфликтов в мире, считает эксперт.В то же время он выразил надежду на то, что все популярные американские кандидаты в президенты США, от Дональда Трампа до Вивека Рамасвами, критикующие Байдена, все же попытаются удержать страну от опасных и необдуманных шагов. "Есть надежда", – подытожил эксперт.Ранее глава турецкого парламента Нуман Куртулмуш заявил, что западная цивилизация потерпела крушение и тянет за собой остальное человечество.Читайте также на РИА Новости Крым:У Израиля нет шансов: политолог дал прогноз развития событий в ГазеУ США больше нет денег на поддержку УкраиныЗачем Зеленский добивается разговора с Трампом

https://crimea.ria.ru/20231110/sobytiya-na-blizhnem-vostoke-i-na-ukraine-svyazany-napryamuyu--miroshnik-1132704845.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, владимир шаповалов, сша, в мире, политика, ближний восток, сирия