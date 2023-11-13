https://crimea.ria.ru/20231113/utyanut-za-soboy-v-turtsii-konstatirovali-krakh-zapadnoy-tsivilizatsii-1132765094.html

Утянут за собой: в Турции заявили о крахе западной цивилизации

Утянут за собой: в Турции заявили о крахе западной цивилизации - РИА Новости Крым, 13.11.2023

Утянут за собой: в Турции заявили о крахе западной цивилизации

Западная цивилизация потерпела крушение и тянет за собой остальное человечество. Такое мнение выразил глава турецкого парламента Нуман Куртулмуш, пишет турецкое РИА Новости Крым, 13.11.2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Западная цивилизация потерпела крушение и тянет за собой остальное человечество. Такое мнение выразил глава турецкого парламента Нуман Куртулмуш, пишет турецкое издание Hürriyet. Турецкий политик резко оценил поддержку западом действий Израиля по отношению к Палестине и излюбленную западную логику, по которой "некоторые в мире являются первоклассными людьми, некоторые даже не являются людьми". По мнению Куртулмуша, во избежание глобальной катастрофы мир нуждается в "новом слове и новом взгляде".28 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Стамбуле на митинге в поддержку Палестины, заявил, что Турция готовится объявить Израиль военным преступником. А также обвинил Запад в двуличии, оценив его отношение к гибели мирных людей, в том числе детей. В начале ноября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на конференции европейских послов в Брюсселе признал ситуацию на Ближнем Востоке моральным провалом Запада. Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших в секторе Газа превысило 11 тысячРоссиян эвакуируют из сектора ГазаЛавров назвал путь решения конфликта между Израилем и Палестиной

https://crimea.ria.ru/20231029/vo-chto-ssha-mogut-prevratit-konflikt-vokrug-palestiny--politolog--1132346898.html

турция

израиль

палестина

сектор газа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, обострение ситуации в израиле, израиль, палестина, сектор газа, политика, новости, в мире