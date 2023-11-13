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Утянут за собой: в Турции заявили о крахе западной цивилизации - РИА Новости Крым, 13.11.2023
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Утянут за собой: в Турции заявили о крахе западной цивилизации
Утянут за собой: в Турции заявили о крахе западной цивилизации - РИА Новости Крым, 13.11.2023
Утянут за собой: в Турции заявили о крахе западной цивилизации
Западная цивилизация потерпела крушение и тянет за собой остальное человечество. Такое мнение выразил глава турецкого парламента Нуман Куртулмуш, пишет турецкое РИА Новости Крым, 13.11.2023
2023-11-13T22:12
2023-11-13T22:14
турция
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израиль
палестина
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политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Западная цивилизация потерпела крушение и тянет за собой остальное человечество. Такое мнение выразил глава турецкого парламента Нуман Куртулмуш, пишет турецкое издание Hürriyet. Турецкий политик резко оценил поддержку западом действий Израиля по отношению к Палестине и излюбленную западную логику, по которой "некоторые в мире являются первоклассными людьми, некоторые даже не являются людьми". По мнению Куртулмуша, во избежание глобальной катастрофы мир нуждается в "новом слове и новом взгляде".28 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Стамбуле на митинге в поддержку Палестины, заявил, что Турция готовится объявить Израиль военным преступником. А также обвинил Запад в двуличии, оценив его отношение к гибели мирных людей, в том числе детей. В начале ноября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на конференции европейских послов в Брюсселе признал ситуацию на Ближнем Востоке моральным провалом Запада. Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших в секторе Газа превысило 11 тысячРоссиян эвакуируют из сектора ГазаЛавров назвал путь решения конфликта между Израилем и Палестиной
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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турция, обострение ситуации в израиле, израиль, палестина, сектор газа, политика, новости, в мире
Утянут за собой: в Турции заявили о крахе западной цивилизации

Западная цивилизация потерпела крушение и тянет за собой всех - глава парламента Турции

22:12 13.11.2023 (обновлено: 22:14 13.11.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосольство Турции в Москве
Посольство Турции в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Западная цивилизация потерпела крушение и тянет за собой остальное человечество. Такое мнение выразил глава турецкого парламента Нуман Куртулмуш, пишет турецкое издание Hürriyet.
"Этот менталитет, который мы воспринимаем как современную западную цивилизацию, сейчас обанкротился, все западные организации и институты находятся в упадке, и их крах тянет к великому краху все человечество", - сказал Куртулмуш, комментируя позицию Запада по обстановке в Газе.
Турецкий политик резко оценил поддержку западом действий Израиля по отношению к Палестине и излюбленную западную логику, по которой "некоторые в мире являются первоклассными людьми, некоторые даже не являются людьми". По мнению Куртулмуша, во избежание глобальной катастрофы мир нуждается в "новом слове и новом взгляде".
28 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Стамбуле на митинге в поддержку Палестины, заявил, что Турция готовится объявить Израиль военным преступником. А также обвинил Запад в двуличии, оценив его отношение к гибели мирных людей, в том числе детей.
В начале ноября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на конференции европейских послов в Брюсселе признал ситуацию на Ближнем Востоке моральным провалом Запада.
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