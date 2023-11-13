https://crimea.ria.ru/20231113/utyanut-za-soboy-v-turtsii-konstatirovali-krakh-zapadnoy-tsivilizatsii-1132765094.html
Утянут за собой: в Турции заявили о крахе западной цивилизации
Утянут за собой: в Турции заявили о крахе западной цивилизации - РИА Новости Крым, 13.11.2023
Утянут за собой: в Турции заявили о крахе западной цивилизации
Западная цивилизация потерпела крушение и тянет за собой остальное человечество. Такое мнение выразил глава турецкого парламента Нуман Куртулмуш, пишет турецкое РИА Новости Крым, 13.11.2023
2023-11-13T22:12
2023-11-13T22:12
2023-11-13T22:14
турция
обострение ситуации в израиле
израиль
палестина
сектор газа
политика
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110399/41/1103994120_0:131:3179:1919_1920x0_80_0_0_d9f5771d9761cae0acb7abe715654b8b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Западная цивилизация потерпела крушение и тянет за собой остальное человечество. Такое мнение выразил глава турецкого парламента Нуман Куртулмуш, пишет турецкое издание Hürriyet. Турецкий политик резко оценил поддержку западом действий Израиля по отношению к Палестине и излюбленную западную логику, по которой "некоторые в мире являются первоклассными людьми, некоторые даже не являются людьми". По мнению Куртулмуша, во избежание глобальной катастрофы мир нуждается в "новом слове и новом взгляде".28 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Стамбуле на митинге в поддержку Палестины, заявил, что Турция готовится объявить Израиль военным преступником. А также обвинил Запад в двуличии, оценив его отношение к гибели мирных людей, в том числе детей. В начале ноября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на конференции европейских послов в Брюсселе признал ситуацию на Ближнем Востоке моральным провалом Запада. Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших в секторе Газа превысило 11 тысячРоссиян эвакуируют из сектора ГазаЛавров назвал путь решения конфликта между Израилем и Палестиной
https://crimea.ria.ru/20231029/vo-chto-ssha-mogut-prevratit-konflikt-vokrug-palestiny--politolog--1132346898.html
турция
израиль
палестина
сектор газа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110399/41/1103994120_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_dccabe5594f8f0a4833364a098540aa2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, обострение ситуации в израиле, израиль, палестина, сектор газа, политика, новости, в мире
Утянут за собой: в Турции заявили о крахе западной цивилизации
Западная цивилизация потерпела крушение и тянет за собой всех - глава парламента Турции
22:12 13.11.2023 (обновлено: 22:14 13.11.2023)