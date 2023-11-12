https://crimea.ria.ru/20231112/chislo-pogibshikh-v-sektore-gaza-prevysilo-11-tysyach-1132748572.html

Число погибших в секторе Газа превысило 11 тысяч

Число погибших в секторе Газа превысило 11 тысяч - РИА Новости Крым, 12.11.2023

Число погибших в секторе Газа превысило 11 тысяч

Количество погибших в секторе Газа в результате атак Израиля превысило 11 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав палестинского... РИА Новости Крым, 12.11.2023

2023-11-12T22:01

2023-11-12T22:01

2023-11-12T22:01

сектор газа

палестина

обострение ситуации в израиле

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Количество погибших в секторе Газа в результате атак Израиля превысило 11 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав палестинского анклава.По данным ВОЗ, за 36 дней боевых действий зарегистрировано 137 нападений на медицинские объекты в секторе Газа, в результате которых погиб 521 человек, 686 получили ранения. Среди медиков - 16 погибших и 38 пострадавших.МЧС России совместно с российскими дипломатами начали эвакуацию мирного населения из сектора Газа. 70 граждан РФ уже находятся на территории Египта.На заседании Совета глав государств СНГ глава российского государства Владимир Путин призвал к урегулированию в короткие сроки арабо-израильского конфликта путем переговоров. По его словам, Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерный удар Израиля по сектору Газа: возможно ли это и чем обернетсяЛавров назвал путь решения конфликта между Израилем и ПалестинойЧто решил Совбез ООН по ситуации в Израиле и секторе Газа

сектор газа

палестина

израиль

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, палестина, обострение ситуации в израиле, израиль, воз, в мире, новости