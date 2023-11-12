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Число погибших в секторе Газа превысило 11 тысяч - РИА Новости Крым, 12.11.2023
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Число погибших в секторе Газа превысило 11 тысяч
Число погибших в секторе Газа превысило 11 тысяч - РИА Новости Крым, 12.11.2023
Число погибших в секторе Газа превысило 11 тысяч
Количество погибших в секторе Газа в результате атак Израиля превысило 11 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав палестинского... РИА Новости Крым, 12.11.2023
2023-11-12T22:01
2023-11-12T22:01
сектор газа
палестина
обострение ситуации в израиле
израиль
воз
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Количество погибших в секторе Газа в результате атак Израиля превысило 11 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав палестинского анклава.По данным ВОЗ, за 36 дней боевых действий зарегистрировано 137 нападений на медицинские объекты в секторе Газа, в результате которых погиб 521 человек, 686 получили ранения. Среди медиков - 16 погибших и 38 пострадавших.МЧС России совместно с российскими дипломатами начали эвакуацию мирного населения из сектора Газа. 70 граждан РФ уже находятся на территории Египта.На заседании Совета глав государств СНГ глава российского государства Владимир Путин призвал к урегулированию в короткие сроки арабо-израильского конфликта путем переговоров. По его словам, Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерный удар Израиля по сектору Газа: возможно ли это и чем обернетсяЛавров назвал путь решения конфликта между Израилем и ПалестинойЧто решил Совбез ООН по ситуации в Израиле и секторе Газа
сектор газа
палестина
израиль
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сектор газа, палестина, обострение ситуации в израиле, израиль, воз, в мире, новости
Число погибших в секторе Газа превысило 11 тысяч

В секторе Газа число погибших превысило 11 тысяч человек, среди них 4 609 детей

22:01 12.11.2023
 
© РИА Новости . Тарек Алиян / Перейти в фотобанкОбострение палестино-израильского конфликта
Обострение палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости . Тарек Алиян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Количество погибших в секторе Газа в результате атак Израиля превысило 11 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав палестинского анклава.
"Число погибших жителей сектора Газа в результате израильских ударов увеличилось до 11 180 человек, среди погибших 4 609 детей. Более 28 тысяч получили ранения", - говорится в сообщении.
По данным ВОЗ, за 36 дней боевых действий зарегистрировано 137 нападений на медицинские объекты в секторе Газа, в результате которых погиб 521 человек, 686 получили ранения. Среди медиков - 16 погибших и 38 пострадавших.
МЧС России совместно с российскими дипломатами начали эвакуацию мирного населения из сектора Газа. 70 граждан РФ уже находятся на территории Египта.
На заседании Совета глав государств СНГ глава российского государства Владимир Путин призвал к урегулированию в короткие сроки арабо-израильского конфликта путем переговоров. По его словам, Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами.
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Сектор ГазаПалестинаОбострение ситуации в ИзраилеИзраильВОЗВ миреНовости
 
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