Рейтинг@Mail.ru
Россиян эвакуируют из сектора Газа - РИА Новости Крым, 12.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231112/rossiyan-evakuiruyut-iz-sektora-gaza-1132743455.html
Россиян эвакуируют из сектора Газа
Россиян эвакуируют из сектора Газа - РИА Новости Крым, 12.11.2023
Россиян эвакуируют из сектора Газа
МЧС России совместно с российскими дипломатами начали эвакуацию мирного населения из сектора Газа. Более 60 граждан России уже находятся на территории Египта,... РИА Новости Крым, 12.11.2023
2023-11-12T15:28
2023-11-12T16:28
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
сектор газа
палестина
египет
обострение ситуации в израиле
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0c/1132743242_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_8ae41c329c03ec1fcb72d696577a7389.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. МЧС России совместно с российскими дипломатами начали эвакуацию мирного населения из сектора Газа. Более 60 граждан России уже находятся на территории Египта, сообщили в МЧС РФ.В Каире развернут оперативный штаб МЧС. На месте специалисты оказывают людям медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают их питанием и водой. Также им помогут оформить все необходимые документы.Обострение палестино-израильского конфликтаИзраиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Боррель признал ситуацию на Ближнем Востоке моральным провалом ЗападаСкандал в Израиле: министр допустил возможность ядерного удара по ГазеРоссийские спасатели передали населению Газы 60 тонн гуманитарной помощи
сектор газа
палестина
египет
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0c/1132743242_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_50ec514f05feb7af3510ea68483d274b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), сектор газа, палестина, египет, обострение ситуации в израиле, новости, общество
Россиян эвакуируют из сектора Газа

МЧС: 70 россиян эвакуированы из сектора Газа в Египет

15:28 12.11.2023 (обновлено: 16:28 12.11.2023)
 
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDТерминал на палестинской стороне пограничного перехода Рафах на юге сектора Газа
Терминал на палестинской стороне пограничного перехода Рафах на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. МЧС России совместно с российскими дипломатами начали эвакуацию мирного населения из сектора Газа. Более 60 граждан России уже находятся на территории Египта, сообщили в МЧС РФ.

"На протяжении недели оперативная группа МЧС России проводила работу по согласованию порядка и маршрутов эвакуации российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта. 70 граждан РФ пересекли КПП Рафах и находятся на территории Египта", - говорится в Telegram-канале ведомства.

В Каире развернут оперативный штаб МЧС. На месте специалисты оказывают людям медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают их питанием и водой. Также им помогут оформить все необходимые документы.

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Боррель признал ситуацию на Ближнем Востоке моральным провалом Запада
Скандал в Израиле: министр допустил возможность ядерного удара по Газе
Российские спасатели передали населению Газы 60 тонн гуманитарной помощи
 
МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Сектор ГазаПалестинаЕгипетОбострение ситуации в ИзраилеНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:18В Крыму оценили идею готовить агентов национальной медиабезопасности
15:49Поезд Москва-Симферополь задержали в Тамбове - перевозчик назвал причину
15:42Работа российской армии: ВСУ потеряли 665 боевиков в 10 атаках
15:28Россиян эвакуируют из сектора Газа
15:22Шторм помешал ликвидации взрывоопасного предмета в Керчи
15:09ВСУ обстреляли Новую Каховку: мирный житель получил множественные травмы
14:58ВС РФ перехватили снаряды HIMARS и уничтожили украинский пункт управления
14:43В Симферополе штормовой ветер гнет бетонные столбы - ФОТО
14:20В Крыму штормовой ветер оборвал линии электропередачи
13:46Развожаев навестил раненого при атаке дронов на Севастополь мужчину
13:31Из Ялты в Ростов-на-Дону пустят суда на подводных крыльях
13:09Попытка террористической атаки ВСУ на Белгородскую область - Минобороны
12:45Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за сильного ветра
12:36Песков: страны Запада дружат друг с другом для вытеснения России
12:22Обстрел ВСУ левобережья Херсонщины: 111 прилетов
11:59Морской транспорт Севастополя приостанавливает движение
11:45Спортсменка из Севастополя взяла серебро на Чемпионате России по боксу
11:31Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье
11:13Работает "Днепр": ВСУ за сутки потеряли 86 боевиков
10:40Последствия стихии в Крыму и Севастополе: что известно
Лента новостейМолния