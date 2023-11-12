https://crimea.ria.ru/20231112/rossiyan-evakuiruyut-iz-sektora-gaza-1132743455.html

Россиян эвакуируют из сектора Газа

Россиян эвакуируют из сектора Газа - РИА Новости Крым, 12.11.2023

Россиян эвакуируют из сектора Газа

МЧС России совместно с российскими дипломатами начали эвакуацию мирного населения из сектора Газа. Более 60 граждан России уже находятся на территории Египта,... РИА Новости Крым, 12.11.2023

2023-11-12T15:28

2023-11-12T15:28

2023-11-12T16:28

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

сектор газа

палестина

египет

обострение ситуации в израиле

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. МЧС России совместно с российскими дипломатами начали эвакуацию мирного населения из сектора Газа. Более 60 граждан России уже находятся на территории Египта, сообщили в МЧС РФ.В Каире развернут оперативный штаб МЧС. На месте специалисты оказывают людям медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают их питанием и водой. Также им помогут оформить все необходимые документы.Обострение палестино-израильского конфликтаИзраиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Боррель признал ситуацию на Ближнем Востоке моральным провалом ЗападаСкандал в Израиле: министр допустил возможность ядерного удара по ГазеРоссийские спасатели передали населению Газы 60 тонн гуманитарной помощи

сектор газа

палестина

египет

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), сектор газа, палестина, египет, обострение ситуации в израиле, новости, общество