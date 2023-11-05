https://crimea.ria.ru/20231105/skandal-v-izraile-ministr-dopustil-vozmozhnost-yadernogo-udara-po-gaze-1132590634.html

Скандал в Израиле: министр допустил возможность ядерного удара по Газе

Скандал в Израиле: министр допустил возможность ядерного удара по Газе - РИА Новости Крым, 05.11.2023

Скандал в Израиле: министр допустил возможность ядерного удара по Газе

Министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху допустил возможность ядерного удара по сектору Газа. Об этом пишет газета Times of Israel. РИА Новости Крым, 05.11.2023

2023-11-05T14:05

2023-11-05T14:05

2023-11-05T14:09

обострение ситуации в израиле

израиль

палестина

сектор газа

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биньямин нетаньяху

новости

амихай элияху

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости Крым. Министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху допустил возможность ядерного удара по сектору Газа. Об этом пишет газета Times of Israel."Отвечая на вопрос в интервью радиостанции Kol Berama, следует ли сбросить на анклав атомную бомбу, министр наследия Амихай Элияху ответил, что "это одна из возможностей", — написал автор статьи.В той же статье указывается, что Амихай Элияху выступил против допуска в Газу какой бы то ни было гуманитарной помощи. Израиль не будет "передавать нацистам гуманитарную помощь", "в Газе не существует такого понятия, как невовлеченные гражданские лица", высказался министр.Интервью, которое разошлось на цитаты, министр дал ведущему израильского радио "Коль Барама". На уточняющий вопрос ведущего, как быть с израильскими заложниками, которые также пострадают от ядерного удара, Амихай Элияху ответил:После того, как эти заявления получили в мире широкий общественный резонанс, Амихай Элияху попытался опровергнуть свои слова. В соцсети Х он написал, что замечание об атомной бомбе было метафорическим, и это якобы должно быть ясно любому здравомыслящему человеку.Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в той же соцсети заявила, что Израиль и ЦАХАЛ предпринимают все действия исключительно в соответствии с нормами международного права, а слова министра по делам Иерусалима "оторваны от реальности".Как сообщили израильские СМИ, на данный момент министр Элияху отстранен от участия в заседаниях правительства до дальнейшего уведомления. Об этом журналистам заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.При этом нашумевшего интервью уже нет на сайте Times of Israel, а вместо него можно увидеть надпись: "Министр отстранен от заседаний кабинета министров за то, что назвал ядерную бомбардировку Газы возможным, назвав это замечание "метафорическим".Дети в Газе такие же, как на Украине: Эрдоган обвинил Запад в двуличии >>4 ноября Израиль нанес удар по зданию школы в Газе, в результате чего 12 человек погибли и более 50 были ранены.C начала наземных операций в секторе Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла более 2,5 тысячи ударов по объектам палестинского движения ХАМАС. Обострение палестино-израильского конфликтаИзраиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские спасатели передали населению Газы 60 тонн гуманитарной помощиОперации без анестезии и переполненные морги: глава ВОЗ о ситуации в Газе

https://crimea.ria.ru/20231028/lavrov-zayavil-ob-opasnosti-bolshoy-voyny-v-evrazii-1132379856.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение ситуации в израиле, израиль, палестина, сектор газа, в мире, биньямин нетаньяху, новости, амихай элияху