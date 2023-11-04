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Израиль ударил по школе в Газе: десятки погибших и раненых - РИА Новости Крым, 04.11.2023
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Израиль ударил по школе в Газе: десятки погибших и раненых
Израиль ударил по школе в Газе: десятки погибших и раненых - РИА Новости Крым, 04.11.2023
Израиль ударил по школе в Газе: десятки погибших и раненых
Израильская армия нанесла удар по школе "Аль-Фахура" в секторе Газа, погибли по меньшей мере 12 человек и более 50 получили ранения. Об этом сообщает телеканал... РИА Новости Крым, 04.11.2023
2023-11-04T14:01
2023-11-04T14:02
обострение ситуации в израиле
израиль
палестина
в мире
происшествия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Израильская армия нанесла удар по школе "Аль-Фахура" в секторе Газа, погибли по меньшей мере 12 человек и более 50 получили ранения. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя минздрава Газы Ашрафа аль-Кидры, передает РИА Новости.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что считает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "популистом, который потерял поддержку израильского народа"."Израильская администрация систематически узурпирует дома, улицы, рабочие места и жизненное пространство палестинцев. Подписываются документы, не дающие им права на жизнь. Широкое распространение получила оккупация, при которой в домах палестинцев селятся оккупанты, называемые поселенцами", - заявил он.По его словам, Европа "настолько слепа, что не обращает внимания на трупы младенцев, выстроившихся в ряд, и не видит бомбы, падающие на Газу".В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду заявили, что войска дают три часа (с 14:00 до 17:00 мск) жителям северных районов сектора Газа для безопасной эвакуации на юг палестинского анклава. ЦАХАЛ предлагает палестинцам "в целях безопасности воспользоваться предоставленной возможностью" и двигаться на юг Газы.Обострение палестино-израильского конфликтаИзраиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров призвал срочно прекратить огонь на Ближнем ВостокеОперации без анестезии и переполненные морги: глава ВОЗ о ситуации в ГазеПерерастет ли конфликт на Ближнем Востоке в большую войну – мнение
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обострение ситуации в израиле, израиль, палестина, в мире, происшествия, общество, новости
Израиль ударил по школе в Газе: десятки погибших и раненых

Минздрав Газы: 12 человек погибли и 50 ранены при ударе Израиля по школе "Аль-Фахура"

14:01 04.11.2023 (обновлено: 14:02 04.11.2023)
 
© MAHMUD HAMS \ AFPПалестинец на обломках рухнувшего здания в секторе Газа 4 ноября 2023 года
Палестинец на обломках рухнувшего здания в секторе Газа 4 ноября 2023 года
© MAHMUD HAMS \ AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Израильская армия нанесла удар по школе "Аль-Фахура" в секторе Газа, погибли по меньшей мере 12 человек и более 50 получили ранения. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя минздрава Газы Ашрафа аль-Кидры, передает РИА Новости.
"На данный момент 12 человек погибли, 54 получили ранения при ударе по школе "Аль-Фахура", - сказал аль-Кидра.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что считает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "популистом, который потерял поддержку израильского народа".
"Израильская администрация систематически узурпирует дома, улицы, рабочие места и жизненное пространство палестинцев. Подписываются документы, не дающие им права на жизнь. Широкое распространение получила оккупация, при которой в домах палестинцев селятся оккупанты, называемые поселенцами", - заявил он.
По его словам, Европа "настолько слепа, что не обращает внимания на трупы младенцев, выстроившихся в ряд, и не видит бомбы, падающие на Газу".
В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду заявили, что войска дают три часа (с 14:00 до 17:00 мск) жителям северных районов сектора Газа для безопасной эвакуации на юг палестинского анклава. ЦАХАЛ предлагает палестинцам "в целях безопасности воспользоваться предоставленной возможностью" и двигаться на юг Газы.
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29 октября, 10:01Радио "Спутник в Крыму"
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Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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