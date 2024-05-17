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В районе Новороссийска закрыли движение судов - РИА Новости Крым, 17.05.2024
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В районе Новороссийска закрыли движение судов
В районе Новороссийска закрыли движение судов - РИА Новости Крым, 17.05.2024
В районе Новороссийска закрыли движение судов
Проход вдоль побережья Черного моря от Геленджика до Малого Утриша временно закрывают для движения всех маломерных судов. Об этом сообщает в пятницу... РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T18:33
2024-05-17T18:33
новороссийск
черное море
безопасность
гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии)
морской транспорт
новости
геленджик
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Проход вдоль побережья Черного моря от Геленджика до Малого Утриша временно закрывают для движения всех маломерных судов. Об этом сообщает в пятницу Муниципальный центр управления администрации Новороссийска.В муниципальном центре уточнили, что запрет продолжит действие до 9 часов утра 20 мая. Причины, с которыми связано ограничение, не уточняются. При этом Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, в том числе с применением стрелкового оружия, поскольку этого требует оперативная обстановка. В частности 15 мая движение судов и маломерных плавсредств закрывали в акватории морского порта Туапсе и на подходах к нему на время поведения тренировок военных.Читайте также на РИА Новости Крым:В порту Новороссийска будет громкоКак ЧФ уничтожает морские беспилотники – в Минобороны показали видеоВ Севастополе корабль отбил атаку противокорабельной ракеты
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новороссийск
черное море
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новороссийск, черное море, безопасность, гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии), морской транспорт, новости, геленджик
В районе Новороссийска закрыли движение судов

Движение маломерных судов в районе Новороссийска временно закрыто

18:33 17.05.2024
 
© Администрация НовороссийскаНовороссийск
Новороссийск
© Администрация Новороссийска
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Проход вдоль побережья Черного моря от Геленджика до Малого Утриша временно закрывают для движения всех маломерных судов. Об этом сообщает в пятницу Муниципальный центр управления администрации Новороссийска.
"Вводится запрет на плавание всех маломерных судов и плавсредств на участке от Геленджикской бухты до Малого Утриша", - сказано в сообщении.
В муниципальном центре уточнили, что запрет продолжит действие до 9 часов утра 20 мая. Причины, с которыми связано ограничение, не уточняются.
При этом Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, в том числе с применением стрелкового оружия, поскольку этого требует оперативная обстановка.
В частности 15 мая движение судов и маломерных плавсредств закрывали в акватории морского порта Туапсе и на подходах к нему на время поведения тренировок военных.
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