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Стрельба в порту Туапсе – закрыто движение судов
Стрельба в порту Туапсе – закрыто движение судов - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Стрельба в порту Туапсе – закрыто движение судов
Движение судов и маломерных плавсредств закрыто в акватории морского порта Туапсе и на подходах к нему на время поведения тренировок военных. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T12:01
2024-05-15T12:01
2024-05-15T12:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Движение судов и маломерных плавсредств закрыто в акватории морского порта Туапсе и на подходах к нему на время поведения тренировок военных. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.В связи с этим будет закрыто движение судов и маломерных плавательных средств в акватории морского порта Туапсе и на подходах к нему, добавили в ведомстве.Жителей города просят соблюдать спокойствие.Учебные стрельбы также проходят в Феодосии с 11 до 13 часов.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, в том числе с применением стрелкового оружия, поскольку этого требует оперативная обстановка. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:10 ракет ATACMS сбиты над Крымом в ночь на среду – МинобороныАтака на Севастополь: могут быть обнаружены не сдетонировавшие боеприпасыРакеты сбиты над аэродромом Бельбек в Севастополе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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туапсе, новости, краснодарский край, кубань, учения, вооруженные силы россии, армия и флот, безопасность
Стрельба в порту Туапсе – закрыто движение судов
Движение судов закрыто в акватории порта Туапсе на время тренировочных стрельб
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Движение судов и маломерных плавсредств закрыто в акватории морского порта Туапсе и на подходах к нему на время поведения тренировок военных. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
"Информируем о том, что сегодня, 15 мая 2024 года, в период с 12:00 до 16:00 в акватории морского порта Туапсе силами Новороссийской военно-морской базы будет проводиться проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб", – сказано в сообщении.
В связи с этим будет закрыто движение судов и маломерных плавательных средств в акватории морского порта Туапсе и на подходах к нему, добавили в ведомстве.
Жителей города просят соблюдать спокойствие.
Учебные стрельбы также проходят в Феодосии
с 11 до 13 часов.
Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, в том числе с применением стрелкового оружия, поскольку этого требует оперативная обстановка. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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