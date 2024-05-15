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В Феодосии будут стрелять - власти просят сохранять спокойствие

В Феодосии будут стрелять - власти просят сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 15.05.2024

В Феодосии будут стрелять - власти просят сохранять спокойствие

В Феодосии в среду днем проведут учебные стрельбы, об этом предупреждает пресс-служба городской администрации. РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T10:15

2024-05-15T10:15

2024-05-15T10:15

феодосия

учения

вооруженные силы россии

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В Феодосии в среду днем проведут учебные стрельбы, об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:10 ракет ATACMS сбиты над Крымом в ночь на среду – МинобороныАтака на Севастополь: могут быть обнаружены не сдетонировавшие боеприпасыРакеты сбиты над аэродромом Бельбек в Севастополе

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, учения, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма