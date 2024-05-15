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В Феодосии будут стрелять - власти просят сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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В Феодосии будут стрелять - власти просят сохранять спокойствие
В Феодосии будут стрелять - власти просят сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 15.05.2024
В Феодосии будут стрелять - власти просят сохранять спокойствие
В Феодосии в среду днем проведут учебные стрельбы, об этом предупреждает пресс-служба городской администрации. РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T10:15
2024-05-15T10:15
феодосия
учения
вооруженные силы россии
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В Феодосии в среду днем проведут учебные стрельбы, об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:10 ракет ATACMS сбиты над Крымом в ночь на среду – МинобороныАтака на Севастополь: могут быть обнаружены не сдетонировавшие боеприпасыРакеты сбиты над аэродромом Бельбек в Севастополе
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РИА Новости Крым
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феодосия, учения, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Феодосии будут стрелять - власти просят сохранять спокойствие

В Феодосии в среду пройдут учебные стрельбы - администрация города

10:15 15.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения военных
Учения военных - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В Феодосии в среду днем проведут учебные стрельбы, об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.
"Сегодня, 15 мая, с 11 до 13 часов будут проводиться учебные стрельбы", - сказано в сообщении феодосийской мэрии.
Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.
Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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ФеодосияУченияВооруженные силы РоссииБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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