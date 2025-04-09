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Беспилотник атаковал военный аэродром в Оренбургской области - РИА Новости Крым, 09.04.2025
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Беспилотник атаковал военный аэродром в Оренбургской области
Беспилотник атаковал военный аэродром в Оренбургской области - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Беспилотник атаковал военный аэродром в Оренбургской области
В Оренбургской области беспилотник пытался атаковать военный аэродром. Об этом в среду утром сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев. РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T08:07
2025-04-09T08:20
оренбургская область
евгений солнцев
новости
происшествия
пво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В Оренбургской области беспилотник пытался атаковать военный аэродром. Об этом в среду утром сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев.И подчеркнул, что жертв и разрушений нет. А также обратился с просьбой не поддаваться панике – ситуация под контролем.В Министерстве обороны РФ сообщили, что утром в среду над территорией Оренбургской области дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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оренбургская область, евгений солнцев, новости, происшествия, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)
Беспилотник атаковал военный аэродром в Оренбургской области

Беспилотник атаковал военный аэродром в Оренбургской области

08:07 09.04.2025 (обновлено: 08:20 09.04.2025)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В Оренбургской области беспилотник пытался атаковать военный аэродром. Об этом в среду утром сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев.

"Сегодня силы ПВО РФ отразили атаку БПЛА самолетного типа на военный аэродром в Оренбургской области", – сказал Солнцев.

И подчеркнул, что жертв и разрушений нет. А также обратился с просьбой не поддаваться панике – ситуация под контролем.
В Министерстве обороны РФ сообщили, что утром в среду над территорией Оренбургской области дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
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Военнослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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Оренбургская областьЕвгений СолнцевНовостиПроисшествияПВОМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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