https://crimea.ria.ru/20250409/bespilotnik-atakoval-voennyy-aerodrom-v-orenburgskoy-oblasti-1145530995.html

Беспилотник атаковал военный аэродром в Оренбургской области

Беспилотник атаковал военный аэродром в Оренбургской области - РИА Новости Крым, 09.04.2025

Беспилотник атаковал военный аэродром в Оренбургской области

В Оренбургской области беспилотник пытался атаковать военный аэродром. Об этом в среду утром сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев. РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T08:07

2025-04-09T08:07

2025-04-09T08:20

оренбургская область

евгений солнцев

новости

происшествия

пво

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В Оренбургской области беспилотник пытался атаковать военный аэродром. Об этом в среду утром сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев.И подчеркнул, что жертв и разрушений нет. А также обратился с просьбой не поддаваться панике – ситуация под контролем.В Министерстве обороны РФ сообщили, что утром в среду над территорией Оренбургской области дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250409/158-dronov-sbity-nad-krymom-i-esche-desyatyu-regionami-strany-1145530231.html

оренбургская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оренбургская область, евгений солнцев, новости, происшествия, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)