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Михаил Ефремов вышел из колонии - РИА Новости Крым, 09.04.2025
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Михаил Ефремов вышел из колонии
Михаил Ефремов вышел из колонии - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Михаил Ефремов вышел из колонии
Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, вышел из исправительной колонии №4 в Белгородской области в рамках условно-досрочного освобождения. Он уже... РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T09:05
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россия
новости
михаил ефремов
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, вышел из исправительной колонии №4 в Белгородской области в рамках условно-досрочного освобождения. Он уже отбыл по месту регистрации, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Юрия Падалко.Двадцать четвертого марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство защитника артиста об УДО. Решение суда вступает в силу 9 апреля. Ефремов находился в колонии с 18 октября 2020 года. Он провел в заключении около 4,5 лет из назначенного ему срока.Согласно решению суда, Ефремов должен раз в месяц являться на учет в контролирующий орган и не менять постоянного места жительства. В случае нарушения общественного порядка его условно-досрочное освобождение могут отменить.По словам адвоката, у его подзащитного серьезное заболевание — хроническая обструктивная болезнь легких, поэтому сейчас актер в первую очередь займется своим здоровьем.Михаил Ефремов отбывал наказание за смертельное ДТП в центре Москвы. 8 июня 2020 года актер, будучи нетрезвым, сел за руль иномарки и на Смоленской площади пересек двойную сплошную, врезался в фургон "Лада". Водитель этой машины умер в больнице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело Ефремова: что решил суд о смягчении наказания за смертельное ДТПУ Ефремова в колонии случился смертельно опасный отекНа трех свидетелей защиты Ефремова завели дела за ложные показания
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россия, новости, михаил ефремов, белгородская область
Михаил Ефремов вышел из колонии

Актера Михаила Ефремова досрочно освободили из колонии в Белгородской области

09:05 09.04.2025 (обновлено: 09:07 09.04.2025)
 
© Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда, где проходит рассмотрение апелляционной жалобы на приговор по делу о ДТП со смертельным исходом. Архивное фото
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда, где проходит рассмотрение апелляционной жалобы на приговор по делу о ДТП со смертельным исходом. Архивное фото
© Пресс-служба Мосгорсуда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, вышел из исправительной колонии №4 в Белгородской области в рамках условно-досрочного освобождения. Он уже отбыл по месту регистрации, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Юрия Падалко.
Двадцать четвертого марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство защитника артиста об УДО. Решение суда вступает в силу 9 апреля. Ефремов находился в колонии с 18 октября 2020 года. Он провел в заключении около 4,5 лет из назначенного ему срока.

"Решение суда, значит, он (Ефремов — прим. ред.) освобожден и, значит, уже отбыл в город Москву", — сказал Падалко.

Согласно решению суда, Ефремов должен раз в месяц являться на учет в контролирующий орган и не менять постоянного места жительства. В случае нарушения общественного порядка его условно-досрочное освобождение могут отменить.
По словам адвоката, у его подзащитного серьезное заболевание — хроническая обструктивная болезнь легких, поэтому сейчас актер в первую очередь займется своим здоровьем.
Михаил Ефремов отбывал наказание за смертельное ДТП в центре Москвы. 8 июня 2020 года актер, будучи нетрезвым, сел за руль иномарки и на Смоленской площади пересек двойную сплошную, врезался в фургон "Лада". Водитель этой машины умер в больнице.
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