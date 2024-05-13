https://crimea.ria.ru/20240513/v-portu-novorossiyska-budet-gromko-1137229778.html

В порту Новороссийска будет громко

В порту Новороссийска будет громко - РИА Новости Крым, 13.05.2024

В порту Новороссийска будет громко

Учебные стрельбы пройдут в акватории Новороссийска в понедельник утром и вечером, сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T10:29

2024-05-13T10:29

2024-05-13T10:29

учения

новороссийск

армия и флот

вооруженные силы россии

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Учебные стрельбы пройдут в акватории Новороссийска в понедельник утром и вечером, сообщили в администрации города.Тренировки военных в порту Новороссийска проходят регулярно. В Крыму и Севастополе военные также проводят ежедневные тренировки с использованием различного вида вооружений.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://crimea.ria.ru/20240421/v-sevastopole-korabl-otbil-ataku-protivokorabelnoy-rakety-1136729494.html

новороссийск

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2024

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учения, новороссийск, армия и флот, вооруженные силы россии, безопасность, новости