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В порту Новороссийска будет громко - РИА Новости Крым, 13.05.2024
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В порту Новороссийска будет громко
В порту Новороссийска будет громко - РИА Новости Крым, 13.05.2024
В порту Новороссийска будет громко
Учебные стрельбы пройдут в акватории Новороссийска в понедельник утром и вечером, сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T10:29
2024-05-13T10:29
учения
новороссийск
армия и флот
вооруженные силы россии
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Учебные стрельбы пройдут в акватории Новороссийска в понедельник утром и вечером, сообщили в администрации города.Тренировки военных в порту Новороссийска проходят регулярно. В Крыму и Севастополе военные также проводят ежедневные тренировки с использованием различного вида вооружений.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://crimea.ria.ru/20240421/v-sevastopole-korabl-otbil-ataku-protivokorabelnoy-rakety-1136729494.html
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РИА Новости Крым
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учения, новороссийск, армия и флот, вооруженные силы россии, безопасность, новости
В порту Новороссийска будет громко

В порту Новороссийска в понедельник пройдут учения военных

10:29 13.05.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Учебные стрельбы пройдут в акватории Новороссийска в понедельник утром и вечером, сообщили в администрации города.
"По информации оперативного дежурного Новороссийской военно-морской базы, сегодня с 11:00 до 13:00 и с 21.00 до 23.00 в акватории моря будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении.
Тренировки военных в порту Новороссийска проходят регулярно. В Крыму и Севастополе военные также проводят ежедневные тренировки с использованием различного вида вооружений.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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