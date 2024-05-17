https://crimea.ria.ru/20240517/v-kerchi-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-na-ukraine-vladimirom-tischenko-1137371411.html
В Керчи простились с героем спецоперации на Украине Владимиром Тищенко
В Керчи простились с героем спецоперации на Украине Владимиром Тищенко - РИА Новости Крым, 17.05.2024
В Керчи простились с героем спецоперации на Украине Владимиром Тищенко
В Керчи простились с героем специальной военной операции на Украине Владимиром Тищенко. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T18:21
2024-05-17T18:21
2024-05-17T18:21
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В Керчи простились с героем специальной военной операции на Украине Владимиром Тищенко. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.Владимир Тищенко родился 18 июня 1991 года в селе Карасу Кордайского района Джамбульской области Казахстана. После школы пошел в армию, а в 2013 году служил в военном институте внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан, в городе Петропавловске. В 2016 году уехал из страны.В сентябре 2022 года он вступил в ряды российской армии."Владимир Тищенко навсегда останется для всех примером мужества и преданности своему долгу. Настоящий мужчина, защитник, наставник и верный друг - Владимир останется таким в памяти людей", - заключил мэр.
https://crimea.ria.ru/20240517/28-gruppovykh-udarov-raketami-i-dronami-chto-unichtozheno-na-ukraine-1137366826.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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утраты, герои сво, керчь, армия и флот, святослав брусаков, крым, память, общество, новости крыма
В Керчи простились с героем спецоперации на Украине Владимиром Тищенко
В Керчи проводили в последний путь участника СВО Владимира Тищенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В Керчи простились с героем специальной военной операции на Украине Владимиром Тищенко. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.
"Владимир был настоящим мужчиной, всегда выбирал сторону справедливости и добра, всегда подавал руку помощи нуждающимся. Он был настоящим патриотом России, хоть родился и вырос в Казахстане. Ради семьи и детей решил встать на защиту безопасности страны", - написал Брусаков в своем Telegram-канале.
Владимир Тищенко родился 18 июня 1991 года в селе Карасу Кордайского района Джамбульской области Казахстана. После школы пошел в армию, а в 2013 году служил в военном институте внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан, в городе Петропавловске. В 2016 году уехал из страны.
В сентябре 2022 года он вступил в ряды российской армии.
"Владимир Тищенко навсегда останется для всех примером мужества и преданности своему долгу. Настоящий мужчина, защитник, наставник и верный друг - Владимир останется таким в памяти людей", - заключил мэр.